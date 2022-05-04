Стадион: Ружомберок
0:0
Первый тайм: 12'
19
Фабиш
Лукаш
15
Герец
Штефан
14
Бобчек
Томаш
33
Копас
Адам
23
Минарик
Ян
43
Мраз
Филип
16
Илько
Патрик
17
Паур
Якуб
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Лука ЯкубЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
43 Мраз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Mario Sauer
-
Главный тренер: Кернак Петер
История личных встреч
Ружомберок
Жилина
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
66.7%
7 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед
29 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 20 побед
47 матчей
25.5%
19.1%
55.4%
12 побед 9 ничьих 26 побед
Первый тайм
14.9%
51.1%
34%
7 побед 24 ничьи 16 побед
Второй тайм
25.5%
31.9%
42.6%
12 побед 15 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодя Мартин
|3
|0.43
|Рымаренко Мартин
|2
|0.29
|Мадленяк Матей
|2
|0.29
|Регали Мартин
|1
|0.14
|Герец Штефан
|1
|0.14
|Бобчек Томаш
|1
|0.14
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Дунгель Петер
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|2
|0.29
|Паур Якуб
|1
|0.14
|Капралик Адриан
|1
|0.14
|Копас Адам
|1 (1)
|0.14
|Илько Патрик
|0
|0
|Минарик Ян
|0
|0
|Слебодник Тибор
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масло Ян
|1
|1
|Регали Мартин
|2
|0
|Мадленяк Матей
|2
|0
|Бобчек Томаш
|2
|0
|Лихи Филип
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паур Якуб
|2
|0
|Немчик Томаш
|2
|0
|Мраз Филип
|2
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Мыслович Патрик
|1
|0
|Ананг Бенсон
|1
|0
|Слебодник Тибор
|1
|0
|Гоно Мирослав
|1
|0
|Лейтнер Патрик
|1
|0
|Овусу Ричмонд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
3
60%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
33%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2
Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2
Жилина
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Жилина - Середь 1:1 ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2
Жилина - ДАК 2:2 Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|70
|2.
|Ружомберок
|0:0
|8
|3
|5
|0
|10 - 3
|55
|3.
|Спартак Трнава
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|54
|4.
|ДАК
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|46
|5.
|Середь
|8
|1
|4
|3
|5 - 12
|39
|6.
|Жилина
|0:0
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|49
|2.
|Ружомберок
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|47
|3.
|Жилина
|0:0
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|32
|4.
|Слован Братислава
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|ДАК
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|6.
|Середь
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|60
|2.
|ДАК
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|38
|3.
|Середь
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|37
|4.
|Ружомберок
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Спартак Трнава
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|6.
|Жилина
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2