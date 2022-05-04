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  4. Суперлига. Группа А 2021-2022

Словакия: Суперлига. Группа А

2021-2022

Стадион:
Ружомберок
0:0
Первый тайм: 12'
Жилина
0' 12'
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Жилина
1.92
4.30
5.10
Все Коэффициенты
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
5
Мрва
Марио
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Лютеран
Оливер
6
Лихи
Филип
15
Герец
Штефан
8
Домонкос
Кристоф
31
Рымаренко
Мартин
14
Бобчек
Томаш
30
Белько
Любомир
4
Samuel
Kopacek
33
Копас
Адам
23
Минарик
Ян
45
Овусу
Ричмонд
43
Мраз
Филип
18
Andrej
Stojchevski
16
Илько
Патрик
10
Капралик
Адриан
17
Паур
Якуб
29
Дурис
Давид
Ружомберок
4-2-3-1
Жилина
4-3-3

История личных встреч

Ружомберок
Жилина

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
66.7%
7 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
12 побед 8 ничьих 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 20 побед

47 матчей

25.5%
19.1%
55.4%
12 побед 9 ничьих 26 побед

Первый тайм

14.9%
51.1%
34%
7 побед 24 ничьи 16 побед

Второй тайм

25.5%
31.9%
42.6%
12 побед 15 ничьих 20 побед

История матчей

СГА
0:2
С
5:1
С
0:2
С
3:2
С
2:1
СГА
2:1
С
1:2
С
2:3
СГА
4:2
СГА
1:1
С
3:0
С
3:1
С
3:0
К
0:0
С
1:2
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:0
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
0:1
С
3:2
С
2:3
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
CL
2:1
CL
1:2
CL
0:0
CL
3:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:3
CL
1:0
CL
2:0
CL
0:1
CL
1:1
CL
4:1
CL
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодя Мартин 3 0.43
Рымаренко Мартин 2 0.29
Мадленяк Матей 2 0.29
Регали Мартин 1 0.14
Герец Штефан 1 0.14
Бобчек Томаш 1 0.14
Домонкос Кристоф 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Дунгель Петер 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 2 0.29
Паур Якуб 1 0.14
Капралик Адриан 1 0.14
Копас Адам 1 (1) 0.14
Илько Патрик 0 0
Минарик Ян 0 0
Слебодник Тибор 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масло Ян 1 1
Регали Мартин 2 0
Мадленяк Матей 2 0
Бобчек Томаш 2 0
Лихи Филип 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Фабиш Лукаш 1 0
Мрва Марио 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паур Якуб 2 0
Немчик Томаш 2 0
Мраз Филип 2 0
Копас Адам 1 0
Мыслович Патрик 1 0
Ананг Бенсон 1 0
Слебодник Тибор 1 0
Гоно Мирослав 1 0
Лейтнер Патрик 1 0
Овусу Ричмонд 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
3
60%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
33%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2
Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1 Земплин - Ружомберок 0:3 Спартак Трнава - Ружомберок 0:3 Ружомберок - Тренчин 3:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Середь 3:1 Сеница - Ружомберок 0:2
Жилина
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Жилина - Середь 1:1 ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2
Жилина - ДАК 2:2 Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0 Краснодар - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Жилина 1:3 Жилина - Спартак Трнава 0:1 Сеница - Жилина 2:2 Жилина - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Погронье - Жилина 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 5 2 1 14 - 7 70
2. Ружомберок 0:0 8 3 5 0 10 - 3 55
3. Спартак Трнава 8 2 3 3 4 - 4 54
4. ДАК 8 2 4 2 9 - 10 46
5. Середь 8 1 4 3 5 - 12 39
6. Жилина 0:0 8 0 4 4 6 - 12 34
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 4 1 1 2 1 - 2 49
2. Ружомберок 0:0 4 1 3 0 4 - 1 47
3. Жилина 0:0 4 0 2 2 5 - 8 32
4. Слован Братислава 4 3 1 0 10 - 3 10
5. ДАК 4 2 2 0 5 - 1 8
6. Середь 4 0 2 2 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 4 2 1 1 4 - 4 60
2. ДАК 4 0 2 2 4 - 9 38
3. Середь 4 1 2 1 3 - 6 37
4. Ружомберок 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Спартак Трнава 4 1 2 1 3 - 2 5
6. Жилина 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Жилина
1.92
4.30
5.10
Все Коэффициенты
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