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  4. Кубок 2021-2022

Греция: Кубок

2021-2022
Панатинаикос
 
Позже
ПАОК
Прогнозы 108
Панатинаикос 59.3% (64)
X 22.2% (24)
ПАОК 18.5% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
ПАОК
2.85
3.22
2.67
Все Коэффициенты
Новости
Панатинаикос
ПАОК

История личных встреч

Панатинаикос
ПАОК

29 матчей

86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.2%
44.8%
16 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.5%
27.6%
6.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 19 побед

55 матчей

45.5%
16.4%
38.1%
25 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

29.1%
50.9%
20%
16 побед 28 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.5%
30.9%
34.6%
19 побед 17 ничьих 19 побед

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
1:3
С
0:0
С
3:0
С
2:1
С
2:1
ТМС
0:1
С
0:0
С
0:0
К
0:1
К
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:2
С
2:0
С
0:3
С
4:0
С
2:3
К
4:0
К
2:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
4:3
С
4:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
КГ
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласиос Себастьян 2 0.29
Витал Матеус 2 0.29
Иоаннидис Фотис 2 0.29
Канталапьерда Аитор 1 0.14
Карлитос Карлос 1 0.14
Македа Федерико 1 0.14
Александропулос Сотириос 1 0.14
Котсирас Яннис 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 2 0.33
Акпом Чуба 2 0.33
Митрицэ Александру 1 0.17
Чолак Антонио-Мирко 1 0.17
Шваб Штефан 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Факундо 1 0
Перес Рубен 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпом Чуба 4 1
Куртич Ясмин 2 0
Креспо Хосе 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Живкович Андрия 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Лукас Тэйлор 1 0
Дуглас Гомес 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
5
83%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0
Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2
ПАОК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0
ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1
1/8 финала
2 Панатинаикос
1 Волос
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Ламия
0 Ионикос
2 Лариса
4 ПАОК
5 АЕК
1 Кифисия
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
1/4 финала
5 Панатинаикос
0 Анагенниси Кардица
0 Арис Салоники
1 Ламия
2 ПАОК
1 АЕК
3 Панетоликос
4 Олимпиакос
1/2 финала
3 Панатинаикос
0 Ламия
1 ПАОК
1 Олимпиакос
Финал
0 Панатинаикос
0 ПАОК
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Панатинаикос - ПАОК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 108
    Панатинаикос 59.3% (64)
    X 22.2% (24)
    ПАОК 18.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Панатинаикос
    Ничья
    ПАОК
    2.85
    3.22
    2.67
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Панатинаикос - ПАОК

    Исход игры
    Панатинаикос
    59.3% (64)
    Ничья
    22.2% (24)
    ПАОК
    18.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.57% (49)
    Меньше
    52.43% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    66.02% (68)
    Нет
    33.98% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Панатинаикос
    27.8% (30)
    1:0 Панатинаикос
    25% (27)
    1:1 Ничья
    17.6% (19)
    1:2 ПАОК
    13.9% (15)
    0:1 ПАОК
    3.7% (4)
    2:0 Панатинаикос
    1.9% (2)
    3:1 Панатинаикос
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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    Панатинаикос
    ПАОК
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