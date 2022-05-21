Позже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Витал МатеусНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Панатинаикос
ПАОК
29 матчей
86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.2%
44.8%
16 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.5%
27.6%
6.9%
19 побед 8 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
57.7%
42.3%
0 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 19 побед
55 матчей
45.5%
16.4%
38.1%
25 побед 9 ничьих 21 победа
Первый тайм
29.1%
50.9%
20%
16 побед 28 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.5%
30.9%
34.6%
19 побед 17 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласиос Себастьян
|2
|0.29
|Витал Матеус
|2
|0.29
|Иоаннидис Фотис
|2
|0.29
|Канталапьерда Аитор
|1
|0.14
|Карлитос Карлос
|1
|0.14
|Македа Федерико
|1
|0.14
|Александропулос Сотириос
|1
|0.14
|Котсирас Яннис
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|2
|0.33
|Акпом Чуба
|2
|0.33
|Митрицэ Александру
|1
|0.17
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0.17
|Шваб Штефан
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Факундо
|1
|0
|Перес Рубен
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпом Чуба
|4
|1
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Живкович Андрия
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
6 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
5
83%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0
Панатинаикос - Арис Салоники 1:0 Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2
ПАОК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 ПАС Янина - ПАОК 1:0
ПАОК - Олимпиакос 1:2 ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Панатинаикос
0 ПАОК
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Панатинаикос - ПАОК
Исход игры
Панатинаикос
59.3% (64)
Ничья
22.2% (24)
ПАОК
18.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
47.57% (49)
Меньше
52.43% (54)
Обе команды забьют
Да
66.02% (68)
Нет
33.98% (35)
Популярный счёт
2:1 Панатинаикос
27.8% (30)
1:0 Панатинаикос
25% (27)
1:1 Ничья
17.6% (19)
1:2 ПАОК
13.9% (15)
0:1 ПАОК
3.7% (4)
2:0 Панатинаикос
1.9% (2)
3:1 Панатинаикос
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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