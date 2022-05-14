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  3. Бразилия: Серия A
Палмейрас Сан-Паулу
2:0
Конец матча
Брагантино
0'
24' Желтая карточка
Гомес Густаво
27' Желтая карточка
Natan
1:0
30' Гол
Данило
35' Желтая карточка
Майке Роша
72' Желтая карточка
Натан Рафаэл
2:0
90' Пенальти
Вейга Рафаэль
90'+10
21
Перейра
Вевертон
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
6
Жорже
Марко
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
7
Дуду
X
23
Вейга
Рафаэль
14
Скарпа
Густаво
10
Рони
III
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
2
Leonardo
Realpe
21
Natan
31
Guilherme
Lopes
23
Raul
González
II
16
Рамирес
Эрик
II
20
Bruno
Tubarao
10
Hyoran
27
Marcos
Vinicios
17
Уртадо
Хан
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Брагантино

18 матчей

100%
18 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
5.6%
22.2%
13 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

22 матча

81.8%
4.5%
13.7%
18 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.9%
54.5%
4.6%
9 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

ПА
2:1
ПА
1:1
СA
2:4
СA
3:1
ПА
0:1
СA
1:0
К
1:0
К
1:3
СA
1:2
ПА
2:1
ПА
2:0
П
0:2
ПА
1:0
П
1:0
П
2:0
БСБ
0:2
БСБ
2:1
CP
1:2
CP
3:0
CP
2:3
CP
2:1
CP
2:5

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1
Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гуарани Кампинас 2:0
Брагантино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Брагантино - Коринтианс 0:1 Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Сеара - Брагантино 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Брагантино 2:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Гойяс - Брагантино 1:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Велес Сарсфилд - Брагантино 2:2 Жувентуде - Брагантино 2:2 Брагантино - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Брагантино - Санту-Андре 1:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Итуано - Брагантино 2:0 Брагантино - Ботафого 2:0 Коринтианс - Брагантино 1:0 Новоризонтину - Брагантино 0:3 Брагантино - Агуа-Санта 2:0 Сан-Бернарду - Брагантино 1:0
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      35'
      Майке Роша получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Данило бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Натан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Гомес Густаво получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Рони III бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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