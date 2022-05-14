2:0
Конец матча
24' Желтая карточкаГомес Густаво
27' Желтая карточкаNatan
1:0
30' ГолДанило
35' Желтая карточкаМайке Роша
72' Желтая карточкаНатан Рафаэл
2:0
90' ПенальтиВейга Рафаэль
Ход матча
24'
27'
30'
1:0
35'
46'
71'
72'
73'
83'
90'
2:0
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
21
Natan
10
Hyoran
17
Уртадо
Хан
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
36 Vanderlan
-
45 Kaiky Naves
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Уртадо ХанНападающий
- Запасные игроки
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
48 Натан РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Helio Junio
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Брагантино
18 матчей
100%
18 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.2%
5.6%
22.2%
13 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
22 матча
81.8%
4.5%
13.7%
18 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.9%
54.5%
4.6%
9 побед 12 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1
Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гуарани Кампинас 2:0
Брагантино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Брагантино - Коринтианс 0:1 Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Сеара - Брагантино 0:1
Эстудиантес Ла Плата - Брагантино 2:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Гойяс - Брагантино 1:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Велес Сарсфилд - Брагантино 2:2 Жувентуде - Брагантино 2:2 Брагантино - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Брагантино - Санту-Андре 1:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Итуано - Брагантино 2:0 Брагантино - Ботафого 2:0 Коринтианс - Брагантино 1:0 Новоризонтину - Брагантино 0:3 Брагантино - Агуа-Санта 2:0 Сан-Бернарду - Брагантино 1:0