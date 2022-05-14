0:1
7' ГолВиллиан Арао
1:1
26' ГолМендоса Стивен
30' Желтая карточкаКастро Пабло
34' Желтая карточкаАйртон Лукас
37' Желтая карточкаGeovane
1:2
38' ГолВиллиан Арао
45' Желтая карточкаМендоса Стивен
45' Желтая карточкаАрруда Эрик
45' Желтая карточкаЭнрике Бруно
49' Желтая карточкаРибейро Лукас
69' Желтая карточкаПауло Маркос
Ход матча
7'
26'
1:1
30'
34'
37'
38'
45'
45'
45'
49'
69'
72'
88
Мичел
Маседо
3
Мессиас
21
Geovane
29
Vinicius
X
11
Арруда
Эрик
30
Кастро
Пабло
23
Луис
Давид
35
Joao
Gomes
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Арруда ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 ДентиньоНападающий
- Нападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
-
20 Wescley V
-
-
-
-
-
70 Kelvyn
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Диего РибасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
-
47 Пауло МаркосПолузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
31 Marinho II
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Соуза Паулу
История личных встреч
Сеара
Фламенго
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Брагантино 0:1
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1 Сеара - Спорт Ресифи 0:0 Сеара - Сампайо Корреа 1:1
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2
Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6 Фламенго - Васко да Гама 2:1 Фламенго - Ресенде 2:2 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Мадурейра - Фламенго 1:2