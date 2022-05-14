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  3. Бразилия: Серия A
Сеара
1:2
Второй тайм: 74'
Фламенго
0'
0:1
7' Гол
Виллиан Арао
1:1
26' Гол
Мендоса Стивен
30' Желтая карточка
Кастро Пабло
34' Желтая карточка
Айртон Лукас
37' Желтая карточка
Geovane
1:2
38' Гол
Виллиан Арао
45' Желтая карточка
Мендоса Стивен
45' Желтая карточка
Арруда Эрик
45' Желтая карточка
Энрике Бруно
49' Желтая карточка
Рибейро Лукас
69' Желтая карточка
Пауло Маркос
74'
1
Joao
Ricardo
II
88
Мичел
Маседо
3
Мессиас
15
Габриэл
Барбоза
6
Bruno
Pacheco
III
21
Geovane
14
Рибейро
Лукас
29
Vinicius
X
45
Vinicius
Lima
10
Мендоса
Стивен
11
Арруда
Эрик
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
30
Кастро
Пабло
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
5
Виллиан
Арао
35
Joao
Gomes
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
Сеара
4-4-2
Фламенго
4-4-2

История личных встреч

Сеара
Фламенго

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
4:1
СA
0:3
СA
0:1
СA
0:3
КСМР
0:0
СA
0:1
СA
1:1
КБ
2:2
КБ
1:2
СA
2:2
СA
1:0

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Брагантино 0:1
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1 Сеара - Спорт Ресифи 0:0 Сеара - Сампайо Корреа 1:1
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2
Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6 Фламенго - Васко да Гама 2:1 Фламенго - Ресенде 2:2 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Мадурейра - Фламенго 1:2
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Арруда Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Мендоса Стивен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Виллиан Арао бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Джоване получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Айртон Лукас получил желтую карточку от судьи
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    • Лучшие коэффициенты
    Сеара
    Ничья
    Фламенго
    3.56
    3.51
    3.31
    Все Коэффициенты
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