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  3. Бразилия: Серия A
Сеара
2:2
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
7' Гол
Виллиан Арао
1:1
26' Гол
Мендоса Стивен
30' Желтая карточка
Кастро Пабло
34' Желтая карточка
Айртон Лукас
37' Желтая карточка
Geovane
1:2
38' Гол
Виллиан Арао
45' Желтая карточка
Мендоса Стивен
45' Желтая карточка
Арруда Эрик
45' Желтая карточка
Энрике Бруно
49' Желтая карточка
Рибейро Лукас
69' Желтая карточка
Пауло Маркос
78' Желтая карточка
Hugo Nogueira
85' Желтая карточка
Ричардсон
2:2
90' Гол
Nino Paraiba
90'+7
1
Joao
Ricardo
II
88
Мичел
Маседо
3
Мессиас
15
Габриэл
Барбоза
6
Bruno
Pacheco
III
21
Geovane
14
Рибейро
Лукас
29
Vinicius
X
45
Vinicius
Lima
10
Мендоса
Стивен
11
Арруда
Эрик
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
30
Кастро
Пабло
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
5
Виллиан
Арао
35
Joao
Gomes
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
Сеара
4-4-2
Фламенго
4-4-2

История личных встреч

Сеара
Фламенго

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
4:1
СA
0:3
СA
0:1
СA
0:3
КСМР
0:0
СA
0:1
СA
1:1
КБ
2:2
КБ
1:2
СA
2:2
СA
1:0

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Брагантино 0:1
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1 Сеара - Спорт Ресифи 0:0 Сеара - Сампайо Корреа 1:1
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2
Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6 Фламенго - Васко да Гама 2:1 Фламенго - Ресенде 2:2 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Мадурейра - Фламенго 1:2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
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