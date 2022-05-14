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  3. Бразилия: Серия A
Интернасьонал Порту Алегре
2:1
Перерыв
Коринтианс
0'
24' Желтая карточка
Майкон Барберан
1:0
25' Гол
Патрик Алан
1:1
30' Гол
Рауль Гонсалес
2:1
44' Гол
Вандерсон
45' Желтая карточка
Дурадо Родриго
45' Желтая карточка
Daniel Fusato1

Ход матча

24'
 
Майкон Барберан
25'
Патрик Алан
(Эденилсон дос Сантос)
1:0
30'
1:1
Рауль Гонсалес
44'
Вандерсон
2:1
45'
Дурадо Родриго
 
45'
Daniel Fusato1
 
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Коринтианс
2.39
3.15
3.88
Все Коэффициенты
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
25
Меркадо
Габриэль
44
Витао
33
Мартинс
Родригес
8
Эденилсон
дос
Сантос
13
Дурадо
Родриго
14
Де
Пена
Карлос
11
Вандерсон
17
David
VI
10
Патрик
Алан
12
Кассио
Рамос
21
Рамуш
Рафаэл
4
Жил
Карлос
34
Рауль
Гонсалес
27
Bruno
Melo
37
Eduardo
Queiroz
5
Майкон
Барберан
31
Gustavo
Mantuan
8
Аугусто
Ренато
9
Roger
I
10
Виллиан
Боргес
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3
Коринтианс
4-3-1-2

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

29 матчей

20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
К
1:1
К
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
БСА
1:2
БСА
2:1
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:2
КБ
2:2
КБ
2:0
СA
0:1
СA
1:1

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коринтианс - Португеза 2:0 Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0
Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1 Новоризонтину - Коринтианс 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Понте-Прета 5:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Брагантино 1:0 Ботафого - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Сан-Бернарду 3:0
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Дурадо Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Вандерсон бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Рауль бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Патрик Алан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Майкон Барберан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьонал Порту Алегре
Ничья
Коринтианс
2.39
3.15
3.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Коринтианс онлайн

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Интернасьонал Порту Алегре
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