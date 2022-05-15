2:2
Конец матча
24' Желтая карточкаМайкон Барберан
1:0
25' ГолПатрик Алан
1:1
30' ГолРауль Гонсалес
2:1
44' ГолВандерсон
45' Желтая карточкаДурадо Родриго
45' Желтая карточкаDaniel Fusato1
2:2
64' ГолJo Alves II
65' Желтая карточкаJo Alves II
Ход матча
24'
25'
30'
1:1
44'
2:1
45'
45'
46'
64'
2:2
65'
89'
44
Витао
11
Вандерсон
17
David
VI
10
Патрик
Алан
12
Кассио
Рамос
21
Рамуш
Рафаэл
27
Bruno
Melo
9
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
-
17 David VIНападающий
-
10 Патрик АланНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
-
28 Энрике ПедроЗащитник
-
6 ПаулиньоПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Moises VII
-
5 Lizeiro
-
-
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
21 Рамуш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Roger IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 AdsonНападающий
-
1 Иван
-
-
-
33 João Victor6
-
77 Jo Alves II
-
Главный тренер: Перейра Витор
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Коринтианс
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
29 матчей
20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гуайрена 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Nueve de Octubre - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Guarany de Bage - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Айморе 1:0 ФК Глобо - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Нову-Амбургу 1:1 Ипиранга Эрешин - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коринтианс - Португеза 2:0 Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0
Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1 Новоризонтину - Коринтианс 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Понте-Прета 5:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Брагантино 1:0 Ботафого - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Сан-Бернарду 3:0