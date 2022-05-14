1:0
Второй тайм: 46'
1:0
14' Гол в свои воротаMarlon Freitas
26' Желтая карточкаGabriel Baralhas
Ход матча
14'
1:0
26'
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
11
Keno
1
Роналдо
2
Hayner
10
Shaylon
11
Лео
Перейра
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
44 RubensЗащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
33 SavioПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
27 Calebe
-
32 Рафаэл Пирес
-
41 Antonio Neto
-
-
-
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 HaynerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео ПерейраПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
16 Лима ЛукасЗащитник
-
15 Энрике АртурЗащитник
- Полузащитник
-
20 Diego ChurinНападающий
- Нападающий
-
14 Gabriel Noga
-
-
19 Airton Sousa
-
Главный тренер: Umberto Louzer
История личных встреч
Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2
Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Крузейро 2:1 Pouso Alegre - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:2
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1
Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1 КРАК - Атлетико Гойяненсе 0:0 Униан Рондонополис - Атлетико Гойяненсе 0:3