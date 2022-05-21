0:0
Первый тайм: 42'
42' Желтая карточкаHayner
Ход матча
42'
1
Роналдо
2
Hayner
7
Shaylon
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 HaynerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ShaylonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
14 Энрике АртурЗащитник
-
17 Лима ЛукасЗащитник
-
20 Diego ChurinНападающий
-
13 Gabriel Noga
-
15 Edson III
-
16 Rickson
-
18 Airton Sousa
-
19 Jean Bonora
-
Главный тренер: Umberto Louzer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Alef MangaПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Igor PaixaoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
97 Valdemir
-
78 Regis I
-
88 Jose Hugo
-
Главный тренер: Gustavo Morinigo
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Коритиба
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1
Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1
Коритиба
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Коритиба - Америка Минейро 1:0 Сантос - Коритиба 3:0 Аваи - Коритиба 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2
Атлетико Минейро - Коритиба 2:2 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Коритиба - Маринга 4:2 Маринга - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба 1:2 Коритиба - Сианорти 3:0 Сианорти - Коритиба 0:1 Pouso Alegre - Коритиба 1:1 Коритиба - Маринга 3:1 Azuriz - Коритиба 1:0 Байя де Фейра - Коритиба 2:5 Парана - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 0:0