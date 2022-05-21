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  3. Бразилия: Серия A
Атлетико Гойяненсе
0:0
Первый тайм: 42'
Коритиба
0'
42' Желтая карточка
Hayner
42'

Ход матча

42'
Hayner
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Коритиба
2.25
3.32
3.45
Все Коэффициенты
1
Роналдо
2
Hayner
3
Wanderson
VIII
4
Ramon
XII
6
Jefferson
de
Oliveira4
5
Fernando
Edson
8
Marlon
Freitas
7
Shaylon
10
Luis
Pereira
III
11
Фернандо
Луис
IV
9
Wellington
Rato
23
Alex
Santana
III
2
Matheus
Alexandre
3
Henrique
XIV
4
Castan
da
Silva
Luciano
6
Эжидио
Перейра
7
Андрей
8
Виллиан
Фариас
11
Alef
Manga
20
Робиньо
Робсон
98
Igor
Paixao
9
Leo
Gamalho
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Коритиба
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Коритиба

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:0
СB
1:2
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
СA
0:3
СA
3:1
СA
0:1
КБ
3:1
КБ
1:2

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1
Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Вила Нова - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Вила Нова 3:2 Атлетико Гойяненсе - Nova Venecia 2:1 Атлетико Гойяненсе - Morrinhos 3:0 Morrinhos - Атлетико Гойяненсе 0:1
Коритиба
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Коритиба - Америка Минейро 1:0 Сантос - Коритиба 3:0 Аваи - Коритиба 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2
Атлетико Минейро - Коритиба 2:2 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Коритиба - Маринга 4:2 Маринга - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба 1:2 Коритиба - Сианорти 3:0 Сианорти - Коритиба 0:1 Pouso Alegre - Коритиба 1:1 Коритиба - Маринга 3:1 Azuriz - Коритиба 1:0 Байя де Фейра - Коритиба 2:5 Парана - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 0:0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    41'
    Эйнер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Коритиба
2.25
3.32
3.45
Все Коэффициенты
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Атлетико Гойяненсе
Коритиба
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