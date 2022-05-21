1:0
17' ГолПедро Гильерме
22' Желтая карточкаРаул Педро
37' Желтая карточкаДа Силва
45' Желтая карточкаЭнрике Бруно
45' Желтая карточкаElvis II
Ход матча
17'
1:0
22'
37'
45'
45'
63'
80'
30
Кастро
Пабло
27
Энрике
Бруно
23
Tadeu
I
20
Диего
Рибас
3
Да
Силва
14
Danilo
IV
10
Elvis
II
11
Раул
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
10 Диего РибасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
31 Marinho II
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
20 Диего РибасЗащитник
-
3 Да СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
- Полузащитник
-
10 Elvis IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
-
37 Пабло ХуанВратарь
- Защитник
-
2 МагиньоЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Pedro Bahia
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Фламенго
Гойяс
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1
Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6 Фламенго - Васко да Гама 2:1 Фламенго - Ресенде 2:2
Гойяс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2
Гойяс - Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1 Jataiense - Гойяс 0:3 Гойяс - Morrinhos 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0