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  3. Бразилия: Серия A
Фламенго
1:0
Конец матча
Гойяс
0'
1:0
17' Гол
Педро Гильерме
22' Желтая карточка
Раул Педро
37' Желтая карточка
Да Силва
45' Желтая карточка
Энрике Бруно
45' Желтая карточка
Elvis II
90'+7
45
Hugo
Nogueira
34
Котулио
Матеус
3
Кайо
Родриго
30
Кастро
Пабло
6
Айртон
Лукас
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
5
Виллиан
Арао
27
Энрике
Бруно
21
Педро
Гильерме
9
Габриэл
Барбоза
23
Tadeu
I
20
Диего
Рибас
3
Да
Силва
34
Sidimar
Fernando
Cigolini
4
Joao
Caetano
14
Danilo
IV
22
Аподи
Диаллиссон
10
Elvis
II
15
Caio
Vinicius2
97
Dada
Belmonte
11
Раул
Педро
Фламенго
4-4-2
Гойяс
5-4-1

История личных встреч

Фламенго
Гойяс

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
6:1
СA
4:1
СA
0:1
БСА
1:0
БСА
0:0
БСА
1:1
КБ
2:1
КБ
1:2
БСА
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1
Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6 Фламенго - Васко да Гама 2:1 Фламенго - Ресенде 2:2
Гойяс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2
Гойяс - Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1 Jataiense - Гойяс 0:3 Гойяс - Morrinhos 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Elvis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Da Silva получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Раул Педро получил желтую карточку от судьи
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