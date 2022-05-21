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  3. Бразилия: Серия A
Сантос
0:0
Первый тайм: 27'
Сеара
0' 27'
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Сеара
3.24
3.74
3.64
Все Коэффициенты
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
33
Майкон
Перейра
4
Габриэль
Эдуардо
44
Lucas
Pires
25
Vinicius3
14
Rodrigo
Fernandez2
92
Баптистао
Лео
15
Bryan
Angulo
8
Хулио
Джоян
9
Marcos
Leonardo
1
Joao
Ricardo
II
88
Мичел
Маседо
3
Мессиас
15
Габриэл
Барбоза
6
Bruno
Pacheco
III
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
19
Rodrigo
I
11
Арруда
Эрик
45
Vinicius
Lima
10
Мендоса
Стивен
63
Ze
Roberto
III
Сантос
4-2-3-1
Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Сантос
Сеара

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
3:1
СA
1:1
К
1:0
К
0:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
К
3:0
К
1:1

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 3:0 Сантос - Куяба 4:1
Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Fluminense PI - Сантос 1:1 Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3
Сеара
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0
Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Сеара
3.24
3.74
3.64
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