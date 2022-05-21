34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
44
Lucas
Pires
25
Vinicius3
15
Bryan
Angulo
88
Мичел
Маседо
3
Мессиас
19
Rodrigo
I
11
Арруда
Эрик
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
-
25 Vinicius3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Bryan AnguloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 John VictorВратарь
-
40 БруниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Kaiky
-
-
12 Rwan Seco
-
30 Lucas Braga
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fabian Bustos
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
11 Арруда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
-
52 Жоао ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
-
-
-
20 Wescley V
-
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Сантос
Сеара
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 3:0 Сантос - Куяба 4:1
Универсидад Католика - Сантос 0:1 Сан-Паулу - Сантос 2:1 Унион Ла-Калера - Сантос 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:0 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Сантос - Универсидад Католика 3:2 Флуминенсе - Сантос 0:0 Банфилд - Сантос 1:0 Сантос - Агуа-Санта 3:2 Ферровиария - Сантос 3:3 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0 Fluminense PI - Сантос 1:1 Сантос - Новоризонтину 2:2 Сальгиеро - Сантос 0:3 Сантос - Сан-Паулу 0:3
Сеара
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0
Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1