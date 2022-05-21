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  3. Бразилия: Серия A
Жувентуде
0:2
Второй тайм: 78'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
0:1
9' Гол
Рафаэл Жозе
29' Желтая карточка
Ирмер Жан
0:2
31' Гол
Рони III
60' Желтая карточка
Jadson III
78'

Ход матча

9'
0:1
Рафаэл Жозе
(Дуду X)
29'
Ирмер Жан
 
31'
0:2
Рони III
(Кушчевич Бенхамин)
55'
Vitor Gabriel1
Oscar Ruiz
 
60'
Jadson III
 
64'
Bruno Roberto
Yuri Oliveira Lima
 
64'
Энрике Пауло
Paraguaio
 
70'
 
Лопес Брено
Наварро Рафа
Лучшие коэффициенты
Жувентуде
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
5.15
3.70
5.28
Все Коэффициенты
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
34
Vitor
Mendes
12
Рафаэль
Форстер
6
Виллиам
Матеус
16
Jadson
III
5
Ирмер
Жан
50
Yuri
Oliveira
Lima
77
Paraguaio
80
Питта
Исидро
11
Oscar
Ruiz
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
4
Кушчевич
Бенхамин
26
Мурило
Серкейра
6
Жорже
Марко
14
Скарпа
Густаво
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
7
Дуду
X
29
Наварро
Рафа
10
Рони
III
Жувентуде
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Палмейрас Сан-Паулу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
0:3
СA
0:1

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1
Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Рони III бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Ирмер Жан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Рафаэл Жозе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Жувентуде
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
5.15
3.70
5.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Жувентуде 0:2 Палмейрас Сан-Паулу онлайн

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Жувентуде
Палмейрас Сан-Паулу
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