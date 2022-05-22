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  3. Бразилия: Серия A
Жувентуде
0:3
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
0:1
9' Гол
Рафаэл Жозе
29' Желтая карточка
Ирмер Жан
0:2
31' Гол
Рони III
60' Желтая карточка
Jadson III
83' Желтая карточка
Vitor Gabriel1
0:3
90' Гол в свои ворота
Рафаэль Форстер
90'+4
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
34
Vitor
Mendes
12
Рафаэль
Форстер
6
Виллиам
Матеус
16
Jadson
III
5
Ирмер
Жан
50
Yuri
Oliveira
Lima
77
Paraguaio
80
Питта
Исидро
11
Oscar
Ruiz
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
4
Кушчевич
Бенхамин
26
Мурило
Серкейра
6
Жорже
Марко
14
Скарпа
Густаво
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
7
Дуду
X
29
Наварро
Рафа
10
Рони
III
Жувентуде
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Палмейрас Сан-Паулу

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
0:3
СA
0:1

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1
Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Рони III бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Ирмер Жан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Рафаэл Жозе бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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