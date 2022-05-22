0:3
Конец матча
0:1
9' ГолРафаэл Жозе
29' Желтая карточкаИрмер Жан
0:2
31' ГолРони III
60' Желтая карточкаJadson III
83' Желтая карточкаVitor Gabriel1
0:3
90' Гол в свои воротаРафаэль Форстер
Ход матча
9'
0:1
29'
31'
0:2
60'
78'
81'
83'
90'
0:3
31
Cesar
Ribela
34
Vitor
Mendes
16
Jadson
III
77
Paraguaio
80
Питта
Исидро
11
Oscar
Ruiz
7
Дуду
X
29
Наварро
Рафа
10
Рони
III
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioНападающий
-
80 Питта ИсидроНападающий
-
11 Oscar RuizНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 РомулоЗащитник
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
-
20 MoraesПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
88 Gabriel Tota
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Baptista
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуНападающий
-
29 Наварро РафаНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
36 Vanderlan
-
-
45 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Жувентуде
Палмейрас Сан-Паулу
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1
Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 1:0