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  3. Бразилия: Серия A
Гойяс
1:1
Конец матча
Брагантино
0'
24' Желтая карточка
Caio Vinicius2
0:1
40' Гол
Гимарайнс Артур
45' Желтая карточка
Jadson 3
66' Желтая карточка
Alerrandro
1:1
74' Гол
Nícolas I
90' Красная карточка
Рамирес Эрик
90' Желтая карточка
Luan Dias
90' Желтая карточка
Marcos Vinicios
90'+6
23
Tadeu
I
20
Диего
Рибас
29
Reynaldo2
34
Sidimar
Fernando
Cigolini
4
Joao
Caetano
14
Danilo
IV
22
Аподи
Диаллиссон
10
Elvis
II
15
Caio
Vinicius2
97
Dada
Belmonte
9
Nícolas
I
18
Cleiton
Schwengber
34
Уртадо
Хосе
14
Kevin
Lomonaco
21
Natan
36
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
16
Рамирес
Эрик
II
7
Гимарайнс
Артур
25
Bruno
Praxedes
11
Helio
Junio
17
Уртадо
Хан
Гойяс
5-4-1
Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Гойяс
Брагантино

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

К
1:2
СA
0:0
СA
2:0
СB
2:1
СB
0:1
БСБ
1:0
БСБ
3:3
СB
4:0
СB
2:1

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2
Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1 Jataiense - Гойяс 0:3 Гойяс - Morrinhos 2:0
Брагантино
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Насьональ Монтевидео - Брагантино 3:0 Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:0 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1
Брагантино - Коринтианс 0:1 Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Сеара - Брагантино 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Брагантино 2:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Гойяс - Брагантино 1:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Велес Сарсфилд - Брагантино 2:2 Жувентуде - Брагантино 2:2 Брагантино - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Брагантино - Санту-Андре 1:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Итуано - Брагантино 2:0 Брагантино - Ботафого 2:0 Коринтианс - Брагантино 1:0
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Маркос Винисиос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    93'
    Luan Dias получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    УДАЛЕНИЕ! - Рамирес Эрик II увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    90'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Elvis уходит с поля. Luan Dias выходит вместо него
  • 83'
    Кайо Винисиус уходит с поля. Бастос Фернандр Феллипе выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Жадсом получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Гимарайнс Артур бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Кайо Винисиус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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