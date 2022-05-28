1:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаCaio Vinicius2
0:1
40' ГолГимарайнс Артур
45' Желтая карточкаJadson 3
66' Желтая карточкаAlerrandro
1:1
74' ГолNícolas I
90' Красная карточкаРамирес Эрик
90' Желтая карточкаLuan Dias
90' Желтая карточкаMarcos Vinicios
90'+6
Ход матча
24'
40'
0:1
45'
63'
64'
66'
74'
1:1
90'
90'
90'
23
Tadeu
I
20
Диего
Рибас
29
Reynaldo2
14
Danilo
IV
10
Elvis
II
34
Уртадо
Хосе
21
Natan
36
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
11
Helio
Junio
17
Уртадо
Хан
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
20 Диего РибасЗащитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Danilo IVЗащитник
- Полузащитник
-
10 Elvis IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
2 МагиньоЗащитник
-
3 Да СилваЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Pedro Bahia
-
-
-
99 Luan Dias
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioПолузащитник
-
17 Уртадо ХанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Renan Victor
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
История личных встреч
Гойяс
Брагантино
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2
Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 1:0 Гойяс - Ипора 2:3 Ипора - Гойяс 0:2 Гойяс - Крисьюма 1:0 Гойяс - КРАК 3:0 КРАК - Гойяс 0:3 Гойяс - Гремио Анаполис 2:1 Соуза Параибано - Гойяс 1:1 Анаполис - Гойяс 0:1 Jataiense - Гойяс 0:3 Гойяс - Morrinhos 2:0
Брагантино
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Насьональ Монтевидео - Брагантино 3:0 Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:0 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1
Брагантино - Коринтианс 0:1 Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Сеара - Брагантино 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Брагантино 2:0 Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Гойяс - Брагантино 1:2 Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Велес Сарсфилд - Брагантино 2:2 Жувентуде - Брагантино 2:2 Брагантино - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:1 Брагантино - Санту-Андре 1:0 Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Итуано - Брагантино 2:0 Брагантино - Ботафого 2:0 Коринтианс - Брагантино 1:0