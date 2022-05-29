0'
32' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
0:1
50' ГолVitor Gabriel1
58' Желтая карточкаЭнрике Пауло
1:1
65' ГолJose Welison
68' Желтая карточкаJose M.F. Moreno Chico II
72' Желтая карточкаRomarinho3
90' Желтая карточкаЛима Лукас
90'+9
Ход матча
50'
58'
65'
1:1
72'
90'
2
Tinga
I
22
Picachu
17
Jose
Welison
15
Фелипе
31
Cesar
Ribela
34
Vitor
Mendes
32
Ромуло
96
Энрике
Пауло
80
Питта
Исидро
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
8 Jussa
-
11 Romarinho3
-
14 Ronald
-
28 Habraao
-
-
-
-
23 Max Walef
-
77 Igor Torres
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Энрике ПаулоНападающий
-
80 Питта ИсидроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 MoraesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Oscar RuizНападающий
-
77 ParaguaioНападающий
-
-
-
-
88 Gabriel Tota
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Baptista
История личных встреч
Форталеза
Жувентуде
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1
Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Форталеза - Альянса Лима 2:1 Форталеза - Caucaia EC 4:0 Caucaia EC - Форталеза 0:0 Депортиво Кали - Форталеза 1:3 Форталеза - Витория 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1
Жувентуде
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1