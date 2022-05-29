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  3. Бразилия: Серия A
Форталеза
1:1
Конец матча
Жувентуде
0'
32' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
0:1
50' Гол
Vitor Gabriel1
58' Желтая карточка
Энрике Пауло
1:1
65' Гол
Jose Welison
68' Желтая карточка
Jose M.F. Moreno Chico II
72' Желтая карточка
Romarinho3
90' Желтая карточка
Лима Лукас
90'+9
1
Марсело
Бук
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
6
Brayan
Ceballos
22
Picachu
17
Jose
Welison
15
Фелипе
10
Lucas
Crispim
13
Лима
Лукас
III
18
Ромеро
Сильвио
21
Moises
Vieira
31
Cesar
Ribela
34
Vitor
Mendes
5
Ирмер
Жан
12
Рафаэль
Форстер
32
Ромуло
50
Yuri
Oliveira
Lima
23
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
6
Виллиам
Матеус
96
Энрике
Пауло
80
Питта
Исидро
13
Bruno
Roberto
Форталеза
3-4-1-2
Жувентуде
3-4-3

История личных встреч

Форталеза
Жувентуде

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СC
1:1
СC
0:0
СB
2:0
СB
3:2
СB
0:0
СB
1:1

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1
Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Форталеза - Альянса Лима 2:1 Форталеза - Caucaia EC 4:0 Caucaia EC - Форталеза 0:0 Депортиво Кали - Форталеза 1:3 Форталеза - Витория 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 2:1
Жувентуде
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Guarany de Bage 2:0 Порту-Велью - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 0:0 Айморе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 0:0 Униан Фредерикенсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Нову-Амбургу 1:1
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      32'
      Юри Оливейра Лима получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Тинга уходит с поля. Ландасури Антони выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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