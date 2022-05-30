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США: МЛС

2022

Стадион:
Сиэтл Саундерс
2:1
Конец матча
Charlotte FC
0'
0:1
21' Гол
Ben Bender
35' Желтая карточка
Мора Хосеф
47' Желтая карточка
Шиньяшики Андре
1:1
72' Гол
Моррис Джордан
2:1
80' Гол
Руидиас Рауль
87' Желтая карточка
Моррис Джордан
90' Желтая карточка
Толо Нуху
90'+4
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
73
Obed
Vargas
11
Руснак
Альберт
7
Ролдан
Кристиан
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
14
Макоун
Кристиан
28
Мора
Хосеф
13
Бронико
Брандт
17
Orrin
McKinze
Gaines
8
Алсивар
Хорди
15
Ben
Bender
16
Шиньяшики
Андре
12
Риос
Даниэль
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Charlotte FC
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 3 0.25
Руидиас Рауль 3 (1) 0.25
Лодейро Николас 2 (1) 0.17
Ролдан Кристиан 2 0.17
Брюин Уилл 1 0.08
Joao Paulo I 1 0.08
Арреага Хавьер 1 0.08
Монтеро Фреди 1 (1) 0.08
Рольдан Александер 0 0
Charlotte FC
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 4 0.36
Ben Bender 2 0.18
Шиньяшики Андре 2 0.18
Cristian Jonatan Ortiz 1 0.09
Алсивар Хорди 1 0.09
Риос Даниэль 1 0.09
Фухс Кристиан 1 (1) 0.09
Рейна Йорди 0 0
Руис Серхио 0 0
Франко Алан 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Obed Vargas 5 0
Рольдан Александер 3 1
Роу Келин 3 0
Толо Нуху 3 0
Гомес Еймар 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Jackson Ragen 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Моррис Джордан 1 0
Joao Paulo I 1 0
Charlotte FC
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алсивар Хорди 4 0
Бронико Брандт 3 0
Юзвяк Камиль 2 0
Guzman Corujo 2 0
Линдси Джейлин 2 0
Фухс Кристиан 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Cristian Jonatan Ortiz 1 0
Мора Хосеф 1 0
Франко Алан 1 0
Макоун Кристиан 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Adam Armour 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
4
44%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

11
4
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
4
36%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
7%
4
33%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Пропущено

17
12
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
6%
3
25%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0
Charlotte FC
(13 матчей)
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Charlotte FC 3:1 Charlotte FC - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Charlotte FC - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Charlotte FC 1:5
Charlotte FC - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Charlotte FC 2:1 Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Гринвилл Триумф - Charlotte FC 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 5 3 24 - 15 23
5. Орландо Сити 14 6 3 5 17 - 20 21
6. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
7. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
8. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 13 4 4 5 22 - 23 16
10. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
12. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
13. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 14 7 4 3 17 - 17 25
4. Остин 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 17 - 15 23
6. Нэшвилл 14 6 4 4 18 - 16 22
7. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
8. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
9. Хьюстон Динамо 14 5 3 6 17 - 17 18
10. Сиэтл Саундерс 12 5 1 6 15 - 16 16
11. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 3 5 6 25 - 32 14
13. Ванкувер Уайткэпс 13 4 2 7 14 - 23 14
14. Спортинг Канзас-Сити 15 3 4 8 13 - 26 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
3. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
4. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
5. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
6. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
9. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
10. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
11. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
12. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
13. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 7 4 0 3 9 - 9 12
9. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
10. Спортинг Канзас-Сити 7 3 2 2 7 - 6 11
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Сиэтл Саундерс 5 3 0 2 8 - 6 9
13. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
14. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
8. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 7 3 1 3 11 - 13 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 6 2 0 4 7 - 9 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 7 1 0 6 5 - 16 3
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 1 5 8 - 16 1
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Мора Хосеф получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Ben Bender бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 2:1 Charlotte FC онлайн

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