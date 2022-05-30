Стадион: Lumen Field
2:1
Конец матча
0'
0:1
21' ГолBen Bender
35' Желтая карточкаМора Хосеф
47' Желтая карточкаШиньяшики Андре
1:1
72' ГолМоррис Джордан
2:1
80' ГолРуидиас Рауль
87' Желтая карточкаМоррис Джордан
90' Желтая карточкаТоло Нуху
90'+4
Ход матча
21'
0:1
35'
47'
72'
80'
2:1
87'
90'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
73
Obed
Vargas
28
Мора
Хосеф
15
Ben
Bender
12
Риос
Даниэль
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Obed VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
23 Leo Chu
-
99 Dylan Teves
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 George Marks
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|3
|0.25
|Руидиас Рауль
|3 (1)
|0.25
|Лодейро Николас
|2 (1)
|0.17
|Ролдан Кристиан
|2
|0.17
|Брюин Уилл
|1
|0.08
|Joao Paulo I
|1
|0.08
|Арреага Хавьер
|1
|0.08
|Монтеро Фреди
|1 (1)
|0.08
|Рольдан Александер
|0
|0
Charlotte FC
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|4
|0.36
|Ben Bender
|2
|0.18
|Шиньяшики Андре
|2
|0.18
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0.09
|Алсивар Хорди
|1
|0.09
|Риос Даниэль
|1
|0.09
|Фухс Кристиан
|1 (1)
|0.09
|Рейна Йорди
|0
|0
|Руис Серхио
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Obed Vargas
|5
|0
|Рольдан Александер
|3
|1
|Роу Келин
|3
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Jackson Ragen
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Моррис Джордан
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
Charlotte FC
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алсивар Хорди
|4
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Guzman Corujo
|2
|0
|Линдси Джейлин
|2
|0
|Фухс Кристиан
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0
|Мора Хосеф
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Макоун Кристиан
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Adam Armour
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
17%
4
44%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
11
4
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
4
36%
1
25%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
7%
4
33%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Пропущено
17
12
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
1
6%
3
25%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
4
24%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2
Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0
Charlotte FC
(13 матчей)
53.8%
7.7%
38.5%
7 побед 1 ничья 5 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Charlotte FC 3:1 Charlotte FC - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Charlotte FC - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Charlotte FC 1:5
Charlotte FC - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Charlotte FC 2:1 Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Гринвилл Триумф - Charlotte FC 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|28 - 26
|23
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|5
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Орландо Сити
|14
|6
|3
|5
|17 - 20
|21
|6.
|Цинциннати
|14
|6
|1
|7
|21 - 25
|19
|7.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|8.
|Коламбус Кру
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|10.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|17 - 23
|14
|13.
|Чикаго Файр
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|7
|4
|3
|17 - 17
|25
|4.
|Остин
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|6.
|Нэшвилл
|14
|6
|4
|4
|18 - 16
|22
|7.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|9.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|10.
|Сиэтл Саундерс
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|3
|5
|6
|25 - 32
|14
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|3
|4
|8
|13 - 26
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|5.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|9.
|Орландо Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|10.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|13.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Сиэтл Саундерс
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|13.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|14.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|1
|0
|6
|5 - 16
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1