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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион: Зрители: 340
Гроруд
1:2
Конец матча
Стйордалс Блинк
0'
1:0
12' Гол
Bjoern Martin Kristiansen
1:1
35' Гол
Johann Kosberg
52' Желтая карточка
Robin Bjoernholm-Jatta
1:2
85' Гол
Mathusan Sandrakumar
90'+6
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
27
Карсон-Педерсен
Фредрик
5
Glenn
Andre
Harviken
22
Henrik
Bredeli
15
Fabian
Oestigaard
Ness
40
Sindre
Osestad
7
Preben
Mankowitz
20
Saadiq
Faisal
Elmi
28
Thomas
Elsebutangen
29
Bjoern
Martin
Kristiansen
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
70
David
Paulmin
2
Mathusan
Sandrakumar
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
15
Vegard
Fiske
24
Фооснес
Александер
14
Morten
Strand
6
Fredrik
Vinje
7
Холланд-Тёссе
Кьетил
10
Sondre
Hopmark
Stokke
8
Рённинг
Ивар
27
Johann
Kosberg
Гроруд
4-3-3
Стйордалс Блинк
4-3-3

История личных встреч

Гроруд
Стйордалс Блинк

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
1:1

Результаты последних матчей

Гроруд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Осане - Гроруд 3:2 Гроруд - Брюне 2:2 Фолло - Гроруд 0:0 Стабек - Гроруд 1:1
Гроруд - Старт 0:3 Рёуфосс - Гроруд 1:1 Ранхейм - Гроруд 2:1 Гроруд - Фредрикстад 2:2 КФУМ - Гроруд 2:2 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Стрёммен - Гроруд 1:3 Гроруд - Осане 3:2 Дьерв - Гроруд 0:0 Гроруд - Брюне 4:2 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Старт - Гроруд 3:0 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Гроруд 1:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 КФУМ - Гроруд 2:0
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оркла - Стйордалс Блинк 3:6 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1
Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Johann Kosberg бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Bjoern Martin Kristiansen бьет в цель!
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