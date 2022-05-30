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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Стабек
1:0
Перерыв
Конгсвингер
0'
9' Желтая карточка
Эдвардс Кертис
1:0
27' Гол
Эдвардсен Оливер

Ход матча

9'
Эдвардс Кертис
 
27'
Эдвардсен Оливер
(Аземи Фитим)
1:0
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Конгсвингер
8.00
5.45
8.80
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
5
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
19
Вернерссон
Виктор
23
Эдвардсен
Оливер
7
Аземи
Фитим
11
Хансен
Корнелиус
1
Стрёмберг
Август
25
Эгель-Йонсен
Кевин
10
Герсон
Ларс
5
Холме
Фредрик
3
Victor
Grodaas
11
Sander
Marthinussen
18
Tobias
Bjoernebye
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
23
Martin
Tangen
Vinjor
20
Jesper
Grundt
8
Martin
Hoel
Andersen
Стабек
3-4-3
Конгсвингер
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Конгсвингер

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
7:1
ТМК
2:0
ТМК
1:1
ПД
3:1
ПД
2:2
ТМС
3:2
Т
1:2
Т
4:2

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1
Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1
Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Эдвардсен Оливер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Эдвардс Кертис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стабек
Ничья
Конгсвингер
8.00
5.45
8.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стабек 1:0 Конгсвингер онлайн

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