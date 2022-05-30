Стадион: Наддеруд
1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаЭдвардс Кертис
1:0
27' ГолЭдвардсен Оливер
58' Желтая карточкаTobias Bjoernebye
68' Желтая карточкаОттесен Стурла
76' Вторая желтая карточкаЭдвардс Кертис
78' Желтая карточкаХолме Фредрик
89' Вторая желтая карточкаОттесен Стурла
90' Желтая карточкаAdem Gueven
90'+5
Ход матча
27'
1:0
68'
76'
78'
89'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Вогт ПедерЗащитник
- Защитник
-
13 Ланге ТорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Gift Orban
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
История личных встреч
Стабек
Конгсвингер
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1
Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1
Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1