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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Стабек
1:0
Конец матча
Конгсвингер
0'
9' Желтая карточка
Эдвардс Кертис
1:0
27' Гол
Эдвардсен Оливер
58' Желтая карточка
Tobias Bjoernebye
68' Желтая карточка
Оттесен Стурла
76' Вторая желтая карточка
Эдвардс Кертис
78' Желтая карточка
Холме Фредрик
89' Вторая желтая карточка
Оттесен Стурла
90' Желтая карточка
Adem Gueven
90'+5
12
Сандберг
Маркус
5
Пигнатель-Енссен
Николас
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
19
Вернерссон
Виктор
23
Эдвардсен
Оливер
7
Аземи
Фитим
11
Хансен
Корнелиус
1
Стрёмберг
Август
25
Эгель-Йонсен
Кевин
10
Герсон
Ларс
5
Холме
Фредрик
3
Victor
Grodaas
11
Sander
Marthinussen
18
Tobias
Bjoernebye
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
23
Martin
Tangen
Vinjor
20
Jesper
Grundt
8
Martin
Hoel
Andersen
Стабек
3-4-3
Конгсвингер
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Конгсвингер

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
7:1
ТМК
2:0
ТМК
1:1
ПД
3:1
ПД
2:2
ТМС
3:2
Т
1:2
Т
4:2

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1
Ранхейм - Стабек 0:1 Стабек - Санднес 0:1 Осане - Стабек 0:4 Стабек - Согндаль 0:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0 Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0
Конгсвингер
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1
Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Эдвардсен Оливер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      9'
      Эдвардс Кертис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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