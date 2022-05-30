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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Бранн
1:0
Перерыв
Мьёндален
0'
1:0
10' Гол
Сковгор Андреас
13' Желтая карточка
Хансен Адриан Александер

Ход матча

10'
Сковгор Андреас
1:0
13'
 
Хансен Адриан Александер
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Мьёндален
11.00
6.00
9.50
Все Коэффициенты
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
21
Кристиансен
Рубен
5
Сковгор
Андреас
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
15
Сконес
Каспер
10
Frederik
Boersting
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
23
Thomas
Kinn
11
Ольсен
Мейнхард
3
Бектеши
Леотрим
4
Хансен
Адриан
Александер
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
14
Matias
Belli
Moldskred
10
Скистад
Эрик
Ставас
7
Овенстад
Мартин
9
Стокке
Беньямин
Бранн
4-3-3
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Бранн
Мьёндален

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

История матчей

Т
1:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:0
К
1:0
Т
3:0
Т
1:1
КН
1:2

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Конгсвингер - Бранн 1:3 Бранн - Фредрикстад 3:0 Восс - Бранн 0:7 Бранн - Санднес 3:0
КФУМ - Бранн 1:5 Бранн - Согндаль 1:1 Скейд - Бранн 2:3 Бранн - Осане 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Согндаль - Бранн 0:3 Олесунн - Бранн 0:2 КФУМ - Бранн 1:0 Бранн - Дьерв 4:4 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Бранн - Мольде 0:1 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2
Мьёндален
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Мьёндален - Ранхейм 1:2 Санднес - Мьёндален 0:2 Aaskollen - Мьёндален 2:6 Мьёндален - КФУМ 2:1
Скейд - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Брюне 2:1 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Хансен Адриан Александер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Сковгор Андреас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Мьёндален
11.00
6.00
9.50
Все Коэффициенты
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