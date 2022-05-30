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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Рёуфосс
0:0
Перерыв
Осане
0'

Ход матча

38'
Nicolai Fremstad
Erik Froeysa
 
39'
 
Haakon Lorentzen
Oliver Astradsson Juul
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Осане
1.82
4.10
4.20
Все Коэффициенты
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
27
Хауген
Херман
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
25
Erik
Froeysa
3
Amund
Moellerhagen
20
Gard
Simenstad
22
Карлсбакк
Маркус
6
Haakon
Butli
Hammer
26
Браттбакк
Филип
8
Markus
Johnsgaard
14
Хугаард-Верни
Сандер
30
Лисгард
Идар
24
Oliver
Astradsson
Juul
3
Eirik
Wollen
Steen
5
Sindre
Austevoll
23
Erlend
Hellevik
Larsen
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
16
Didrik
Fredriksen
17
Ryan
Doghman
7
Mats
Selmer
Thornes
20
Stian
Nygaard
I
6
Bjarte
Haugsdal
Рёуфосс
4-3-3
Осане
4-2-3-1

История личных встреч

Рёуфосс
Осане

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:1
ТПМ
3:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
3:1

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Старт - Рёуфосс 2:2 Рёуфосс - Стабек 0:4 Йёвик-Люн - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1
Рёуфосс - Брюне 2:0 Рёуфосс - Гроруд 1:1 КФУМ - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Брюне - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1
Осане
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Осане - Гроруд 3:2 Согндаль - Осане 2:3 Ос ТФ - Осане 6:5 Брюне - Осане 2:1
Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Осане - Стабек 0:4 Бранн - Осане 1:1 Осане - Старт 1:5 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Хёугесунн - Осане 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Гроруд - Осане 3:2 Осане - Брюне 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Осане - КФУМ 3:0 Санднес - Осане 3:2 Осане - Улленсакер-Киса 3:3 Старт - Осане 1:1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Oliver Juul Jensen уходит с поля. Haakon Lorentzen выходит вместо него
  • 38'
    Erik Froeysa уходит с поля. Nicolai Fremstad выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Осане
1.82
4.10
4.20
Все Коэффициенты
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