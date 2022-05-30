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  3. Швеция: Суперэттан
Утсиктенс
0:1
Второй тайм: 61'
Сковде АИК
0'
20' Желтая карточка
Лав Джек Купер
0:1
28' Пенальти
Лав Джек Купер
32' Желтая карточка
Elmar Abraham

Ход матча

20'
 
Лав Джек Купер
28'
0:1
Лав Джек Купер
32'
 
Elmar Abraham
59'
Lucas Hedlund
Милованович Вилльям
 
59'
Jonathan Quintero
Jakob Hedenquist
 
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Сковде АИК
4.20
4.15
3.90
Все Коэффициенты
1
Браттберг
Йохан
3
Брандт
Йеспер
5
Jakob
Hedenquist
25
Конрадсен-Сейде
Миккель
7
Бом
Карл
22
Predrag
Randjelovic
II
6
Erik
Westermark
18
Милованович
Вилльям
4
Allan
Mohideen
19
Nsima
Peter
10
Albin
Skoglund
1
Marcus
Froejd
6
Gabriel
Wallentin
4
Башич
Алдин
3
Filip
Schyberg
15
Gustav
Friberg
9
William
Granath
10
Elmar
Abraham
8
Oscar
Lennerskog
19
Сёрман
Самуэль
16
Лав
Джек
Купер
14
Mikael
Moerk
Утсиктенс
3-5-2
Сковде АИК
4-4-2

История личных встреч

Утсиктенс
Сковде АИК

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э(
3:3
Э(
2:0
Э(
1:2
Э(
2:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
3:1
ПД
3:2

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0
Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0
Сковде АИК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эребру 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3
Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0
  • Второй тайм
  • 59'
    Jakob Hedenquist уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 59'
    William Milovanovic уходит с поля. Lucas Hedlund выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Лав Джек Купер из команды Сковде АИК забивает с точки!
  • Желтая карточка
    20'
    Лав Джек Купер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Сковде АИК
4.20
4.15
3.90
Все Коэффициенты
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Утсиктенс
Сковде АИК
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