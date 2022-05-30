1:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаЛав Джек Купер
0:1
28' ПенальтиЛав Джек Купер
32' Желтая карточкаElmar Abraham
1:1
85' ГолJonathan Quintero
90' Желтая карточкаLucas Hedlund
90'+4
Ход матча
20'
28'
0:1
32'
85'
1:1
90'
7
Бом
Карл
19
Nsima
Peter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Nsima PeterНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Mikael MoerkНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Утсиктенс
Сковде АИК
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0
Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0
Сковде АИК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эребру 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3
Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Акрополис - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Акрополис 3:0 Линчёпинг Сити - Сковде АИК 0:6 Сковде АИК - Отвидаберг 1:1 Ассирийска Турабдин - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Сковде АИК - ИФК Мальмё 3:0 Тролльхеттан - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Линдоме 1:0