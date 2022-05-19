1:0
Второй тайм: 77'
16' Желтая карточкаLeonel Ariel Miranda
36' Красная карточкаGaston Gomez
1:0
44' ГолЧанкалай Томас
49' Желтая карточкаОрсан Орасио
68' Желтая карточкаМура Факундо
71' Желтая карточкаNery Dominguez
Ход матча
36'
44'
1:0
49'
68'
71'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
11 Jose Gomez I
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Paolo ReynaЗащитник
-
22 Орсан ОрасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Иберико ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хоэль СанчесПолузащитник
-
-
-
-
-
33 Matias Lazo
-
-
-
Главный тренер: Nestor Lorenzo
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Мелгар
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2
Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2
Мелгар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мелгар - Asociacion Deportiva Tarma 3:0 Депортиво Бинасьональ - Мелгар 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Мелгар 1:2 Мелгар - Сенсьяно 1:0
Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сезар-Вальехо 1:0 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Универсидад Сан-Мартин - Мелгар 2:0 Куяба - Мелгар 2:0 Мелгар - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Сенсьяно - Мелгар 1:1 Универсидад Кахамарка - Мелгар 3:1 Спорт Уанкайо - Мелгар 3:0 Спортинг Кристал - Мелгар 2:2 Мелгар - Карлос Мануччи 1:0 Мелгар - Университарио Депортес Лима 1:2