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  3. Копа Судамерикана: Группа B
Расинг Авельянеда
1:0
Второй тайм: 77'
Мелгар
0'
16' Желтая карточка
Leonel Ariel Miranda
36' Красная карточка
Gaston Gomez
1:0
44' Гол
Чанкалай Томас
49' Желтая карточка
Орсан Орасио
68' Желтая карточка
Мура Факундо
71' Желтая карточка
Nery Dominguez
77'
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
23
Nery
Dominguez
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
28
Чанкалай
Томас
9
Enzo
Copetti
20
Кардона
Эдвин
21
Jorge
Cabezudo
4
Elias
Ramos
5
Alec
Deneumostier
2
Галеано
Леонель
19
Paolo
Reyna
22
Орсан
Орасио
7
Cristian
Bordacahar
28
Alexis
Arias
II
24
Walter
Tandazo
16
Иберико
Луис
9
Bernardo
Nicolas
Cuesta
Расинг Авельянеда
Мелгар

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Мелгар

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
3:1

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2
Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2
Мелгар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мелгар - Asociacion Deportiva Tarma 3:0 Депортиво Бинасьональ - Мелгар 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Мелгар 1:2 Мелгар - Сенсьяно 1:0
Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сезар-Вальехо 1:0 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Универсидад Сан-Мартин - Мелгар 2:0 Куяба - Мелгар 2:0 Мелгар - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Сенсьяно - Мелгар 1:1 Универсидад Кахамарка - Мелгар 3:1 Спорт Уанкайо - Мелгар 3:0 Спортинг Кристал - Мелгар 2:2 Мелгар - Карлос Мануччи 1:0 Мелгар - Университарио Депортес Лима 1:2
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Мелгар
1.36
5.82
9.70
Все Коэффициенты
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