1:0
Конец матча
16' Желтая карточкаLeonel Ariel Miranda
36' Красная карточкаGaston Gomez
1:0
44' ГолЧанкалай Томас
49' Желтая карточкаОрсан Орасио
68' Желтая карточкаМура Факундо
71' Желтая карточкаNery Dominguez
84' Желтая карточкаJavier Correa
90' Желтая карточкаГалеано Леонель
90' Желтая карточкаМорено Анибал
90' Желтая карточкаMatias Tagliamonte
90' Желтая карточкаEnzo Copetti
Ход матча
36'
44'
1:0
49'
68'
71'
84'
90'
90'
90'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
11 Jose Gomez I
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Paolo ReynaЗащитник
-
22 Орсан ОрасиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Иберико ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хоэль СанчесПолузащитник
-
-
-
-
-
33 Matias Lazo
-
-
-
Главный тренер: Nestor Lorenzo
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Мелгар
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2
Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2
Мелгар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мелгар - Asociacion Deportiva Tarma 3:0 Депортиво Бинасьональ - Мелгар 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Мелгар 1:2 Мелгар - Сенсьяно 1:0
Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сезар-Вальехо 1:0 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Универсидад Сан-Мартин - Мелгар 2:0 Куяба - Мелгар 2:0 Мелгар - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Сенсьяно - Мелгар 1:1 Универсидад Кахамарка - Мелгар 3:1 Спорт Уанкайо - Мелгар 3:0 Спортинг Кристал - Мелгар 2:2 Мелгар - Карлос Мануччи 1:0 Мелгар - Университарио Депортес Лима 1:2