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  3. Копа Судамерикана: Группа B
Расинг Авельянеда
1:0
Конец матча
Мелгар
0'
16' Желтая карточка
Leonel Ariel Miranda
36' Красная карточка
Gaston Gomez
1:0
44' Гол
Чанкалай Томас
49' Желтая карточка
Орсан Орасио
68' Желтая карточка
Мура Факундо
71' Желтая карточка
Nery Dominguez
84' Желтая карточка
Javier Correa
90' Желтая карточка
Галеано Леонель
90' Желтая карточка
Морено Анибал
90' Желтая карточка
Matias Tagliamonte
90' Желтая карточка
Enzo Copetti
90'+6
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
23
Nery
Dominguez
48
Инсуа
Эмилиано
5
Мена
Эухенио
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
28
Чанкалай
Томас
9
Enzo
Copetti
20
Кардона
Эдвин
21
Jorge
Cabezudo
4
Elias
Ramos
5
Alec
Deneumostier
2
Галеано
Леонель
19
Paolo
Reyna
22
Орсан
Орасио
7
Cristian
Bordacahar
28
Alexis
Arias
II
24
Walter
Tandazo
16
Иберико
Луис
9
Bernardo
Nicolas
Cuesta
Расинг Авельянеда
Мелгар

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Мелгар

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
3:1

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2
Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2
Мелгар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Мелгар - Asociacion Deportiva Tarma 3:0 Депортиво Бинасьональ - Мелгар 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Мелгар 1:2 Мелгар - Сенсьяно 1:0
Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сезар-Вальехо 1:0 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Универсидад Сан-Мартин - Мелгар 2:0 Куяба - Мелгар 2:0 Мелгар - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Сенсьяно - Мелгар 1:1 Универсидад Кахамарка - Мелгар 3:1 Спорт Уанкайо - Мелгар 3:0 Спортинг Кристал - Мелгар 2:2 Мелгар - Карлос Мануччи 1:0 Мелгар - Университарио Депортес Лима 1:2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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