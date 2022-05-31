Стадион: Нетания
История личных встреч
Франция (до 17 лет)
Голландия (до 17 лет)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Франция (до 17 лет)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Франция (до 17 лет) - Португалия (до 17 лет) 2:2 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:1 Голландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 3:1 Франция (до 17 лет) - Болгария (до 17 лет) 4:0
Франция (до 17 лет) - Польша (до 17 лет) 6:1 Франция (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 3:1 Люксембург (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:2 Греция (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Кипр (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Молдова (до 17 лет) 3:0 Голландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Франция (до 17 лет) - Бразилия (до 17 лет) 2:3 Испания (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:6 Франция (до 17 лет) - Австралия (до 17 лет) 4:0 Гаити (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:2 Южная Корея (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Словакия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) - Чили (до 17 лет) 2:0 Франция (до 17 лет) - Кипр (до 17 лет) 2:0 Франция (до 17 лет) - Гибралтар (до 17 лет) 8:0
Голландия (до 17 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Голландия (до 17 лет) - Сербия (до 17 лет) 2:2 Голландия (до 17 лет) - Италия (до 17 лет) 2:1 Голландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 3:1 Голландия (до 17 лет) - Польша (до 17 лет) 2:1
Болгария (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет) 1:3 Греция (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет) 0:0 Голландия (до 17 лет) - Словакия (до 17 лет) 1:1 Голландия (до 17 лет) - Венгрия (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Мексика (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет) 1:1 Голландия (до 17 лет) - Парагвай (до 17 лет) 4:1 Нигерия (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет) 1:3 Голландия (до 17 лет) - США (до 17 лет) 4:0 Голландия (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 1:3 Япония (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет) 3:0 Словения (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет) 0:1 Голландия (до 17 лет) - Уэльс (до 17 лет) 2:1 Голландия (до 17 лет) - Косово (до 17 лет) 1:1 Голландия (до 17 лет) - Италия (до 17 лет) 4:2 Голландия (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 1:0
Прогнозы на матч Франция (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет)
Исход игры
Франция (до 17 лет)
85.1% (40)
Ничья
8.5% (4)
Голландия (до 17 лет)
6.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (25)
Меньше
34.21% (13)
Обе команды забьют
Да
73.68% (28)
Нет
26.32% (10)
Популярный счёт
2:1 Франция (до 17 лет)
40.4% (19)
1:0 Франция (до 17 лет)
21.3% (10)
1:1 Ничья
6.4% (3)
3:1 Франция (до 17 лет)
4.3% (2)
1:2 Голландия (до 17 лет)
4.3% (2)
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