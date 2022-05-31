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  3. ЕВРО (до 17 лет). Финальный раунд: Финал

Стадион:
Франция (до 17 лет)
 
Позже
Голландия (до 17 лет)
Прогнозы 47
Франция (до 17 лет) 85.1% (40)
X 8.5% (4)
Голландия (до 17 лет) 6.4% (3)
Все прогнозы

История личных встреч

Франция (до 17 лет)
Голландия (до 17 лет)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Е(1ЛФР
3:1
ЧМ(1Л
1:3
Е(1ЛФР
2:0

Результаты последних матчей

Франция (до 17 лет)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Франция (до 17 лет) - Португалия (до 17 лет) 2:2 Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:1 Голландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 3:1 Франция (до 17 лет) - Болгария (до 17 лет) 4:0
Франция (до 17 лет) - Польша (до 17 лет) 6:1 Франция (до 17 лет) - Англия (до 17 лет) 3:1 Люксембург (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:2 Греция (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:0 Франция (до 17 лет) - Кипр (до 17 лет) 1:1 Франция (до 17 лет) - Молдова (до 17 лет) 3:0 Голландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Франция (до 17 лет) - Бразилия (до 17 лет) 2:3 Испания (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:6 Франция (до 17 лет) - Австралия (до 17 лет) 4:0 Гаити (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:2 Южная Корея (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Словакия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 0:2 Франция (до 17 лет) - Чили (до 17 лет) 2:0 Франция (до 17 лет) - Кипр (до 17 лет) 2:0 Франция (до 17 лет) - Гибралтар (до 17 лет) 8:0
Голландия (до 17 лет)
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Голландия (до 17 лет) - Сербия (до 17 лет) 2:2 Голландия (до 17 лет) - Италия (до 17 лет) 2:1 Голландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 3:1 Голландия (до 17 лет) - Польша (до 17 лет) 2:1
Болгария (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет) 1:3 Греция (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет) 0:0 Голландия (до 17 лет) - Словакия (до 17 лет) 1:1 Голландия (до 17 лет) - Венгрия (до 17 лет) 2:0 Голландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет) 1:3 Мексика (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет) 1:1 Голландия (до 17 лет) - Парагвай (до 17 лет) 4:1 Нигерия (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет) 1:3 Голландия (до 17 лет) - США (до 17 лет) 4:0 Голландия (до 17 лет) - Сенегал (до 17 лет) 1:3 Япония (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет) 3:0 Словения (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет) 0:1 Голландия (до 17 лет) - Уэльс (до 17 лет) 2:1 Голландия (до 17 лет) - Косово (до 17 лет) 1:1 Голландия (до 17 лет) - Италия (до 17 лет) 4:2 Голландия (до 17 лет) - Испания (до 17 лет) 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июня 2022, осталось 1 день 9 часов 53 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Франция (до 17 лет) 85.1% (40)
    X 8.5% (4)
    Голландия (до 17 лет) 6.4% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Франция (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Франция (до 17 лет) - Голландия (до 17 лет)

    Исход игры
    Франция (до 17 лет)
    85.1% (40)
    Ничья
    8.5% (4)
    Голландия (до 17 лет)
    6.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (25)
    Меньше
    34.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (28)
    Нет
    26.32% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (до 17 лет)
    40.4% (19)
    1:0 Франция (до 17 лет)
    21.3% (10)
    1:1 Ничья
    6.4% (3)
    3:1 Франция (до 17 лет)
    4.3% (2)
    1:2 Голландия (до 17 лет)
    4.3% (2)
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    Голландия (до 17 лет)
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