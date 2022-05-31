Франция (до 17 лет) - Португалия (до 17 лет)

Германия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

Голландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

Франция (до 17 лет) - Болгария (до 17 лет)

16.05.2022

Франция (до 17 лет) - Польша (до 17 лет)

6:1

26.03.2022

Франция (до 17 лет) - Англия (до 17 лет)

3:1

23.03.2022

Люксембург (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

0:2

01.11.2021

Греция (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

1:0

29.10.2021

Франция (до 17 лет) - Кипр (до 17 лет)

1:1

26.10.2021

Франция (до 17 лет) - Молдова (до 17 лет)

3:0

17.11.2019

Голландия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

1:3

14.11.2019

Франция (до 17 лет) - Бразилия (до 17 лет)

2:3

11.11.2019

Испания (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

1:6

06.11.2019

Франция (до 17 лет) - Австралия (до 17 лет)

4:0

02.11.2019

Гаити (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

0:2

30.10.2019

Южная Корея (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

1:3

28.10.2019

Словакия (до 17 лет) - Франция (до 17 лет)

0:2

27.10.2019

Франция (до 17 лет) - Чили (до 17 лет)

2:0

25.10.2019

Франция (до 17 лет) - Кипр (до 17 лет)

2:0

22.10.2019

Франция (до 17 лет) - Гибралтар (до 17 лет)

8:0