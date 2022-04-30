Стадион: Нетания
История личных встреч
Победитель первого полуфинала
Победитель второго полуфинала
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Победитель первого полуфинала
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Победитель второго полуфинала
(1 матч)
100%
0 побед 0 ничьих 1 поражение
Прогнозы на матч Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала
Исход игры
Победитель первого полуфинала
81.8% (18)
Ничья
13.6% (3)
Победитель второго полуфинала
4.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.19% (16)
Меньше
23.81% (5)
Обе команды забьют
Да
85.71% (18)
Нет
14.29% (3)
Популярный счёт
2:1 Победитель первого полуфинала
54.5% (12)
1:0 Победитель первого полуфинала
13.6% (3)
3:1 Победитель первого полуфинала
9.1% (2)
1:1 Ничья
9.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!