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  3. ЕВРО (до 17 лет). Финальный раунд: Финал

Стадион:
Победитель первого полуфинала
 
Позже
Победитель второго полуфинала
Прогнозы 22
Победитель первого полуфинала 81.8% (18)
X 13.6% (3)
Победитель второго полуфинала 4.5% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Победитель первого полуфинала
Победитель второго полуфинала

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧО
1:1

Результаты последних матчей

Победитель первого полуфинала
(1 матч)
100%
1 победа 0 ничьих 0 поражений
Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала 1:1
Победитель второго полуфинала
(1 матч)
100%
0 побед 0 ничьих 1 поражение
Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июня 2022, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 22
    Победитель первого полуфинала 81.8% (18)
    X 13.6% (3)
    Победитель второго полуфинала 4.5% (1)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Победитель первого полуфинала - Победитель второго полуфинала

    Исход игры
    Победитель первого полуфинала
    81.8% (18)
    Ничья
    13.6% (3)
    Победитель второго полуфинала
    4.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.19% (16)
    Меньше
    23.81% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (18)
    Нет
    14.29% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Победитель первого полуфинала
    54.5% (12)
    1:0 Победитель первого полуфинала
    13.6% (3)
    3:1 Победитель первого полуфинала
    9.1% (2)
    1:1 Ничья
    9.1% (2)
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