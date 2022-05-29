Стадион: Городской стадион Вроцлава
История личных встреч
Польша
Уэльс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4
Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0
Уэльс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1
Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1 Уэльс - Финляндия 3:1 Уэльс - Ирландия 1:0
Прогнозы на матч Польша - Уэльс
Исход игры
Польша
84% (42)
Ничья
12% (6)
Уэльс
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
65.12% (28)
Нет
34.88% (15)
Популярный счёт
2:1 Польша
42% (21)
1:0 Польша
14% (7)
2:0 Польша
12% (6)
1:1 Ничья
8% (4)
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