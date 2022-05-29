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Стадион:
Польша
FIFA #23
 
Позже
Уэльс
FIFA #19
Прогнозы 50
Польша 84% (42)
X 12% (6)
Уэльс 4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Уэльс
1.83
3.66
4.61
Все Коэффициенты

История личных встреч

Польша
Уэльс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4
Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1 Польша - Словакия 1:2 Польша - Исландия 2:2 Польша - РОССИЯ 1:1 Англия - Польша 2:1 Польша - Андорра 3:0 Венгрия - Польша 3:3 Польша - Голландия 1:2 Италия - Польша 2:0 Польша - Украина 2:0
Уэльс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уэльс - Чехия 1:1 Уэльс - Австрия 2:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Уэльс - Беларусь 5:1
Эстония - Уэльс 0:1 Чехия - Уэльс 2:2 Уэльс - Эстония 0:0 Беларусь - Уэльс 2:3 Финляндия - Уэльс 0:0 Уэльс - Дания 0:4 Италия - Уэльс 1:0 Турция - Уэльс 0:2 Уэльс - Швейцария 1:1 Уэльс - Албания 0:0 Франция - Уэльс 3:0 Уэльс - Чехия 1:0 Уэльс - Мексика 1:0 Бельгия - Уэльс 3:1 Уэльс - Финляндия 3:1 Уэльс - Ирландия 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Уэльс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июня 2022, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.

    Главный судья: Обренович Раде

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Польша 84% (42)
    X 12% (6)
    Уэльс 4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Уэльс
    1.83
    3.66
    4.61
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Польша - Уэльс онлайн

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    Прогнозы на матч Польша - Уэльс

    Исход игры
    Польша
    84% (42)
    Ничья
    12% (6)
    Уэльс
    4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    65.12% (28)
    Нет
    34.88% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Польша
    42% (21)
    1:0 Польша
    14% (7)
    2:0 Польша
    12% (6)
    1:1 Ничья
    8% (4)
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    Польша
    Уэльс
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