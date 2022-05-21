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  3. Беларусь: Кубок: Финал
БАТЭ
1:0
Первый тайм
Гомель
БАТЭ
Гомель

История личных встреч

БАТЭ
Гомель

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

29 матчей

62.1%
31%
6.9%
18 побед 9 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.9%
55.2%
6.9%
11 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.2%
37.9%
6.9%
16 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0
БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Сморгонь - БАТЭ 1:3
Гомель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Витебск - Гомель 1:1 Гомель - Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Витебск - Гомель 1:0
БАТЭ - Гомель 2:1 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Белшина - Гомель 2:3 Гомель - Витебск 2:0 Гомель - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Гомель - Сморгонь 0:0 Ислочь - Гомель 1:2 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Гомель - Энергетик-БГУ 4:0 Минск - Гомель 0:0 Гомель - Славия Мозырь 3:0 Гомель - Динамо-Брест 0:0 Слуцк - Гомель 1:4 Гомель - Витебск 4:1
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Виталий Севостьяник к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    45'
    Костров с углового подает на ближнюю штангу, однако Малькевич на ближней штанге уверенно разряжает обстановку.
  • Фол, нарушение
    44'
    Контрвыпад "Гомеля", который разгонял Адеола, борисовчане срывают в нескольких метрах от собственной штрафной, может случиться и прямой удар. Так, собственно, и произошло, но удар Кострова пришелся в "стенку", мяч ушел на угловой.
  • 43'
    Бессмертный догоняет мяч у лицевой линии на правом флангу и исполняет прострел во вратарскую - Садовский в прыжке выбивает снаряд на одного из защитников.
  • 42'
    Малькевич врывается в штрафную после передачи из глубины и не делится мячом с партнером, завершая атаку ударом в руки Садовскому.
  • 40'
    Нечаев с правого фланга исполняет острую подачу на дальнюю штангу, где Потапенко в борьбе с соперником до мяча не дотянулся.
  • Травма, повреждение
    39'
    Медицинская пауза в сегодняшнем матче, Бессмертному требуется помощь врачей.
  • 38'
    Костров из центральной зоны метров с 32 наносит плотный удар, однако мяч пролетает над перекладиной ворот Кудравца.
  • 37'
    Сильный заброс на ход игроку атаки исполняют номинальные хозяева, однако Садовский выбегает за пределы штрафной и обстановку разряжает.
  • 36'
    Всё ближе перерыв в нашем матче, после гола интересных событий на поле не так много, "Гомель" при этом всё равно сохраняет определенные шансы.
  • 34'
    Кудравец поднимается довольно высоко при розыгрыше мяча, в итоге следует сильный вынос вперед и борьба уже у штрафной "Гомеля".
  • Желтая карточка
    33'
    Гоголашвили дважды валится на газон в чужой штрафной в попытке выпросить пенальти, но лишь получает предупреждение за симуляцию.
  • 32'
    Дождь в Минске всё усиливается, газон на Национальном стадионе начинает не справляться с таким количеством осадков.
  • 31'
    Гоголашвили перехватил мяч в центральной зоне, приблизился к штрафной и покатил на ход Адеоле, однако Носко в подкате разрядил обстановку.
  • Опасный момент
    29'
    Бессмертный с правого фланга исполняет подачу в штрафную, Милич опережает Аффи и пробивает в падении головой, однако мяч после отскока от газона прошел мимо створа!
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    • 27'
      Пару минут на чужой половине поля провели с мячом игроки "Гомеля", однако добраться до штрафной соперника андердогу не удалось.
    • 25'
      Бессмертный зацепился за мяч на правом краю штрафной, подработал под левую, но его удар был заблокирован, затем номинальные гости прервали прострел Нечаева.
    • 24'
      Чуть успокаивают ход встречи игроки "БАТЭ", переходя к позиционному контролю мяча без особого продвижения вперед.
    • 22'
      Второй гол в текущем розыгрыше Кубка Беларуси забил хорватский защитник "БАТЭ", проведя при этом 13 матчей в турнире.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЯКОВ ФИЛИПОВИЧ!
      Александар Филипович с углового с правого фланга подает в центр штрафной, а Яков Филипович, взмыв в воздух, головой расстреливает ворота "Гомеля"!
    • 19'
      Нет, всё-таки арбитр назначил в прошлом моменте удар от ворот, легионер "Гомеля" последним коснулся мяча.
    • 18'
      Адеола врывается в штрафную с левого края, пускатся в дриблинг и в борьбе с Филиповичем зарабатывает угловой.
    • Угловой
      17'
      Костров с углового подает в центр штрафной, борисовчане выбивают мяч к радиусу штрафной, а удар Алексиевича с подбора получается совсем неточным.
    • 16'
      "Гомель" получил право на штрафной вдалеке от ворот "БАТЭ", но прямой удар номинальные гости всё же нанесли - мяч зацепил защитника и прошел мимо створа.
    • 15'
      Еще один момент возникает у ворот "Гомеля", попытка дальнего удара проблем Садовскому не доставила, экс-голкипер "Томи" со второй попытки мяч забрал.
    • Опасный момент
      13'
      Носко исполняет проникающий пас на Малькевича, тот уткнулся в Садовского, но вторым темпом сам же пробивал по пустым воротам, но не попал в цель!
    • 12'
      В целом довольно многообещающим получается стартовый отрезок, показывает зубы "Гомель", демонстрируя неплохие задатки в контригре.
    • 11'
      Милич входит в штрафную с правого края, медлит, дожидаясь поддержки партнеров, и всё равно исполняет безадресную подачу на дальнюю штангу.
    • Угловой
      10'
      Первый угловой в сегодняшнем матче в исполнении "Гомеля" к опасному моменту не приводит, розыгрыш оказался довольно предсказуемым.
    • 9'
      "Гомель" рвется в атаку по правому флангу, прорвался до штрафной соперника Сокол, однако защитники борисовчан выбивают мяч на угловой.
    • Травма, повреждение
      7'
      Небольшая пауза в нашем матче, Алексиевич получает повреждение в единоборстве с соперником, но продолжает встречу без вмешательства врачей.
    • 5'
      Довольно сильный дождь поливает над Национальным стадионом в Минске, сказывается это на условиях проведения матча.
    • 3'
      "БАТЭ" в 11-й раз выходит в финал национального Кубка - 5 побед и 5 поражений в решающей стадии. "Гомель" дважды побеждал в финалах и однажды проиграл 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в финальном матче Кубка Беларуси в Минске сыграют "БАТЭ" и "Гомель". Прямую текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
    Прогнозы 123
    БАТЭ 93.5% (115)
    X 3.3% (4)
    Гомель 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Гомель
    1.65
    7.17
    6.60
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч БАТЭ 1:0 Гомель онлайн

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    Прогнозы на матч БАТЭ 1:0 Гомель

    Исход игры
    БАТЭ
    93.5% (115)
    Ничья
    3.3% (4)
    Гомель
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (44)
    Меньше
    58.49% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    42.45% (45)
    Нет
    57.55% (61)
    Популярный счёт
    2:0 БАТЭ
    33.3% (41)
    2:1 БАТЭ
    29.3% (36)
    1:0 БАТЭ
    14.6% (18)
    3:1 БАТЭ
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    3:0 БАТЭ
    1.6% (2)
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