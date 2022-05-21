Нечаев с правого фланга исполняет острую подачу на дальнюю штангу, где Потапенко в борьбе с соперником до мяча не дотянулся.

Малькевич врывается в штрафную после передачи из глубины и не делится мячом с партнером, завершая атаку ударом в руки Садовскому.

Бессмертный догоняет мяч у лицевой линии на правом флангу и исполняет прострел во вратарскую - Садовский в прыжке выбивает снаряд на одного из защитников.

Контрвыпад "Гомеля", который разгонял Адеола, борисовчане срывают в нескольких метрах от собственной штрафной, может случиться и прямой удар. Так, собственно, и произошло, но удар Кострова пришелся в "стенку", мяч ушел на угловой.

Костров с углового подает на ближнюю штангу, однако Малькевич на ближней штанге уверенно разряжает обстановку.

Одну минуту добавил Виталий Севостьяник к основному времени первого тайма.

Бессмертный с правого фланга исполняет подачу в штрафную, Милич опережает Аффи и пробивает в падении головой, однако мяч после отскока от газона прошел мимо створа!

Гоголашвили перехватил мяч в центральной зоне, приблизился к штрафной и покатил на ход Адеоле, однако Носко в подкате разрядил обстановку.

Дождь в Минске всё усиливается, газон на Национальном стадионе начинает не справляться с таким количеством осадков.

Гоголашвили дважды валится на газон в чужой штрафной в попытке выпросить пенальти, но лишь получает предупреждение за симуляцию.

Кудравец поднимается довольно высоко при розыгрыше мяча, в итоге следует сильный вынос вперед и борьба уже у штрафной "Гомеля".

Всё ближе перерыв в нашем матче, после гола интересных событий на поле не так много, "Гомель" при этом всё равно сохраняет определенные шансы.

Сильный заброс на ход игроку атаки исполняют номинальные хозяева, однако Садовский выбегает за пределы штрафной и обстановку разряжает.

Костров из центральной зоны метров с 32 наносит плотный удар, однако мяч пролетает над перекладиной ворот Кудравца.

27' Пару минут на чужой половине поля провели с мячом игроки "Гомеля", однако добраться до штрафной соперника андердогу не удалось.

25' Бессмертный зацепился за мяч на правом краю штрафной, подработал под левую, но его удар был заблокирован, затем номинальные гости прервали прострел Нечаева.

24' Чуть успокаивают ход встречи игроки "БАТЭ", переходя к позиционному контролю мяча без особого продвижения вперед.

22' Второй гол в текущем розыгрыше Кубка Беларуси забил хорватский защитник "БАТЭ", проведя при этом 13 матчей в турнире.

21' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЯКОВ ФИЛИПОВИЧ!

Александар Филипович с углового с правого фланга подает в центр штрафной, а Яков Филипович, взмыв в воздух, головой расстреливает ворота "Гомеля"!

19' Нет, всё-таки арбитр назначил в прошлом моменте удар от ворот, легионер "Гомеля" последним коснулся мяча.

18' Адеола врывается в штрафную с левого края, пускатся в дриблинг и в борьбе с Филиповичем зарабатывает угловой.

17' Костров с углового подает в центр штрафной, борисовчане выбивают мяч к радиусу штрафной, а удар Алексиевича с подбора получается совсем неточным.

16' "Гомель" получил право на штрафной вдалеке от ворот "БАТЭ", но прямой удар номинальные гости всё же нанесли - мяч зацепил защитника и прошел мимо створа.