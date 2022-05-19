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  3. Беларусь: Кубок: Финал
БАТЭ
 
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Гомель
Прогнозы 42
БАТЭ 97.6% (41)
X 0% (0)
Гомель 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
БАТЭ
Ничья
Гомель
1.65
5.40
6.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

БАТЭ
Гомель

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

29 матчей

62.1%
31%
6.9%
18 побед 9 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.9%
55.2%
6.9%
11 побед 16 ничьих 2 победы

Второй тайм

55.2%
37.9%
6.9%
16 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Результаты последних матчей

БАТЭ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0
БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Сморгонь - БАТЭ 1:3
Гомель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Витебск - Гомель 1:1 Гомель - Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Витебск - Гомель 1:0
БАТЭ - Гомель 2:1 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Белшина - Гомель 2:3 Гомель - Витебск 2:0 Гомель - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Гомель - Сморгонь 0:0 Ислочь - Гомель 1:2 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Гомель - Энергетик-БГУ 4:0 Минск - Гомель 0:0 Гомель - Славия Мозырь 3:0 Гомель - Динамо-Брест 0:0 Слуцк - Гомель 1:4 Гомель - Витебск 4:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Гомель от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    БАТЭ 97.6% (41)
    X 0% (0)
    Гомель 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    БАТЭ
    Ничья
    Гомель
    1.65
    5.40
    6.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч БАТЭ - Гомель онлайн

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    Прогнозы на матч БАТЭ - Гомель

    Исход игры
    БАТЭ
    97.6% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Гомель
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (18)
    Меньше
    56.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    41.46% (17)
    Нет
    58.54% (24)
    Популярный счёт
    2:0 БАТЭ
    47.6% (20)
    2:1 БАТЭ
    35.7% (15)
    1:0 БАТЭ
    7.1% (3)
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    БАТЭ
    Гомель
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