История личных встреч
БАТЭ
Гомель
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.8%
30.4%
21.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
26.1%
4.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
29 матчей
62.1%
31%
6.9%
18 побед 9 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.9%
55.2%
6.9%
11 побед 16 ничьих 2 победы
Второй тайм
55.2%
37.9%
6.9%
16 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
БАТЭ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Неман 2:0
БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Сморгонь - БАТЭ 1:3
Гомель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Витебск - Гомель 1:1 Гомель - Динамо Минск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Витебск - Гомель 1:0
БАТЭ - Гомель 2:1 Гомель - Днепр Могилёв 3:1 Белшина - Гомель 2:3 Гомель - Витебск 2:0 Гомель - Славия Мозырь 0:2 Арсенал Дзержинск - Гомель 1:2 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Гомель - Сморгонь 0:0 Ислочь - Гомель 1:2 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Гомель - Энергетик-БГУ 4:0 Минск - Гомель 0:0 Гомель - Славия Мозырь 3:0 Гомель - Динамо-Брест 0:0 Слуцк - Гомель 1:4 Гомель - Витебск 4:1
Прогнозы на матч БАТЭ - Гомель
Исход игры
БАТЭ
97.6% (41)
Ничья
0% (0)
Гомель
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (18)
Меньше
56.1% (23)
Обе команды забьют
Да
41.46% (17)
Нет
58.54% (24)
Популярный счёт
2:0 БАТЭ
47.6% (20)
2:1 БАТЭ
35.7% (15)
1:0 БАТЭ
7.1% (3)
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