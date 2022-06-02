0'
20' Красная карточкаФелипе
20' Желтая карточкаBrayan Ceballos
20' Желтая карточкаRichard Almeida de Oliveira2
27' Желтая карточкаЛима Лукас
33' Желтая карточкаРичардсон
0:1
45' ГолКлебер Франсиско
45' Желтая карточкаКлебер Франсиско
55' Желтая карточкаVinicius Lima
57' Желтая карточкаPicachu
89' Желтая карточкаJose Welison
90'+6
Ход матча
20'
20'
27'
33'
45'
0:1
45'
55'
57'
79'
89'
4
Тити
22
Picachu
15
Фелипе
35
Эркулес
3
Мессиас
33
Луис
Виктор
11
Арруда
Эрик
29
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
- Нападающий
-
8 Jussa
-
-
28 Habraao
-
-
14 Ronald
-
11 Romarinho3
-
77 Igor Torres
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арруда ЭрикНападающий
- Нападающий
-
29 Vinicius XНападающий
- Запасные игроки
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
52 Жоао ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
-
-
-
20 Wescley V
-
-
-
-
70 Kelvyn
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Форталеза
Сеара
20 матчей
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
70%
6 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед
38 матчей
31.6%
34.2%
34.2%
12 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.8%
57.9%
26.3%
6 побед 22 ничьи 10 побед
Второй тайм
34.2%
47.4%
18.4%
13 побед 18 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|2 (1)
|0.25
|Jose Welison
|1
|0.13
|Moises Vieira
|1
|0.13
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|3
|0.38
|Клебер Франсиско
|2
|0.25
|Nino Paraiba
|1
|0.13
|Vinicius Lima
|1
|0.13
|Рибейро Лукас
|1
|0.13
|Vinicius X
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Ze Roberto III
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|4
|1
|Фелипе
|2
|1
|Лима Лукас III
|3
|0
|Picachu
|2
|0
|Romarinho3
|2
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Jose Welison
|1
|0
|Robson IV
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Juninho Capixaba
|1
|0
|Jussa
|1
|0
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo I
|4
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|1
|Geovane
|3
|0
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Bruno Pacheco III
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Ричардсон
|3
|0
|Vinicius X
|1
|1
|Vinicius Lima
|1
|1
|Nino Paraiba
|2
|0
|Joao Ricardo II
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Клебер Франсиско
|1
|0
|Luiz Otavio II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
20%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4
Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Форталеза - Альянса Лима 2:1 Форталеза - Caucaia EC 4:0 Caucaia EC - Форталеза 0:0 Депортиво Кали - Форталеза 1:3
Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0
Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|2.
|Атлетико Минейро
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Коринтианс
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|4.
|Коритиба
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|5.
|Сан-Паулу
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|0
|4
|6 - 9
|12
|7.
|Ботафого Рибейрао
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Фламенго
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|9.
|Сантос
|8
|3
|2
|3
|10 - 6
|11
|10.
|Флуминенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|11.
|Америка Минейро
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|13.
|Аваи
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|14.
|Брагантино
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|15.
|Сеара
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|16.
|Гойяс
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|17.
|Куяба
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|19.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|20.
|Форталеза
|8
|0
|2
|6
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коритиба
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Сан-Паулу
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Сантос
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|6.
|Аваи
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Коринтианс
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|Америка Минейро
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|9.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|10.
|Фламенго
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|11.
|Гойяс
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|13.
|Брагантино
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|Ботафого Рибейрао
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|16.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|Куяба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|18.
|Жувентуде
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Форталеза
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|20.
|Сеара
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|2.
|Ботафого Рибейрао
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|3.
|Сеара
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|Флуминенсе
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|Коринтианс
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|Куяба
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|7.
|Атлетико Минейро
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Фламенго
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Брагантино
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Жувентуде
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Америка Минейро
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|13.
|Гойяс
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Сан-Паулу
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|17.
|Сантос
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Аваи
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|Коритиба
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|20.
|Форталеза
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0