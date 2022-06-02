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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Форталеза
0:1
Конец матча
Сеара
0'
20' Красная карточка
Фелипе
20' Желтая карточка
Brayan Ceballos
20' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
27' Желтая карточка
Лима Лукас
33' Желтая карточка
Ричардсон
0:1
45' Гол
Клебер Франсиско
45' Желтая карточка
Клебер Франсиско
55' Желтая карточка
Vinicius Lima
57' Желтая карточка
Picachu
89' Желтая карточка
Jose Welison
90'+6
1
Марсело
Бук
6
Brayan
Ceballos
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
22
Picachu
15
Фелипе
35
Эркулес
29
Juninho
Capixaba
13
Лима
Лукас
III
18
Ромеро
Сильвио
21
Moises
Vieira
1
Joao
Ricardo
II
2
Nino
Paraiba
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
33
Луис
Виктор
7
Ричардсон
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
45
Vinicius
Lima
11
Арруда
Эрик
89
Клебер
Франсиско
29
Vinicius
X
Форталеза
3-4-1-2
Сеара
4-3-3

История личных встреч

Форталеза
Сеара

20 матчей

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
70%
6 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед

38 матчей

31.6%
34.2%
34.2%
12 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
6 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

34.2%
47.4%
18.4%
13 побед 18 ничьих 7 побед

История матчей

КНГС
1:1
СA
0:4
СA
3:1
К
0:3
К
1:1
ЧС
0:0
C2GS
0:2
КНГС
0:0
СA
0:2
ЧС
1:0
ЧС
1:2
СA
1:0
КСВ
0:1
C2GS
1:2
КНГС
1:1
СA
1:0
СA
2:1
ЧС
0:1
ЧС
2:0
КНГС
1:1
C2GS
0:0
ЧС
1:2
ЧС
2:1
C2GS
1:1
ЧС
0:2
ПДС
1:0
ЧС
1:1
ЧС
2:1
ЧС
2:2
ЧС
2:1
КСВ
1:2
ЧС
1:2
ЧС
0:1
КСВ
1:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 2 (1) 0.25
Jose Welison 1 0.13
Moises Vieira 1 0.13
Ромеро Сильвио 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 3 0.38
Клебер Франсиско 2 0.25
Nino Paraiba 1 0.13
Vinicius Lima 1 0.13
Рибейро Лукас 1 0.13
Vinicius X 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Ze Roberto III 0 0
Matheus Peixoto 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 4 1
Фелипе 2 1
Лима Лукас III 3 0
Picachu 2 0
Romarinho3 2 0
Ромеро Сильвио 1 0
Jose Welison 1 0
Robson IV 1 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Juninho Capixaba 1 0
Jussa 1 0
Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo I 4 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 1
Geovane 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Bruno Pacheco III 3 0
Арруда Эрик 3 0
Ричардсон 3 0
Vinicius X 1 1
Vinicius Lima 1 1
Nino Paraiba 2 0
Joao Ricardo II 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Клебер Франсиско 1 0
Luiz Otavio II 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
12
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
20%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
30%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4
Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1 Форталеза - Сан-Паулу 1:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Барранкилья - Форталеза 0:1 Коринтианс - Форталеза 1:0 Форталеза - Альянса Лима 2:1 Форталеза - Caucaia EC 4:0 Caucaia EC - Форталеза 0:0 Депортиво Кали - Форталеза 1:3
Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0
Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 3 1 13 - 5 15
2. Атлетико Минейро 8 4 3 1 13 - 8 15
3. Коринтианс 8 4 3 1 12 - 8 15
4. Коритиба 8 4 1 3 12 - 10 13
5. Сан-Паулу 8 3 4 1 14 - 10 13
6. Атлетико Паранаэнсе 8 4 0 4 6 - 9 12
7. Ботафого Рибейрао 8 3 3 2 11 - 9 12
8. Фламенго 8 3 3 2 9 - 7 12
9. Сантос 8 3 2 3 10 - 6 11
10. Флуминенсе 8 3 2 3 8 - 8 11
11. Америка Минейро 8 3 2 3 9 - 9 11
12. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 5 1 8 - 8 11
13. Аваи 8 3 1 4 9 - 12 10
14. Брагантино 8 2 4 2 10 - 8 10
15. Сеара 8 2 3 3 9 - 11 9
16. Гойяс 8 2 3 3 8 - 11 9
17. Куяба 8 2 2 4 6 - 10 8
18. Атлетико Гойяненсе 8 1 4 3 6 - 11 7
19. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
20. Форталеза 8 0 2 6 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коритиба 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Сан-Паулу 4 3 1 0 10 - 4 10
3. Сантос 5 3 1 1 9 - 3 10
4. Атлетико Минейро 5 3 1 1 9 - 5 10
5. Атлетико Паранаэнсе 4 3 0 1 4 - 2 9
6. Аваи 4 3 0 1 7 - 5 9
7. Коринтианс 4 2 2 0 6 - 2 8
8. Америка Минейро 3 2 1 0 6 - 2 7
9. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 1 1 8 - 4 7
10. Фламенго 4 2 1 1 4 - 2 7
11. Гойяс 4 1 3 0 5 - 4 6
12. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 3 0 5 - 4 6
13. Брагантино 4 1 2 1 6 - 3 5
14. Атлетико Гойяненсе 4 1 2 1 4 - 3 5
15. Ботафого Рибейрао 3 1 1 1 5 - 5 4
16. Флуминенсе 4 1 1 2 3 - 4 4
17. Куяба 4 0 2 2 2 - 4 2
18. Жувентуде 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Форталеза 5 0 2 3 2 - 5 2
20. Сеара 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 4 2 2 0 5 - 1 8
2. Ботафого Рибейрао 5 2 2 1 6 - 4 8
3. Сеара 5 2 2 1 6 - 5 8
4. Флуминенсе 4 2 1 1 5 - 4 7
5. Коринтианс 4 2 1 1 6 - 6 7
6. Куяба 4 2 0 2 4 - 6 6
7. Атлетико Минейро 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Фламенго 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Брагантино 4 1 2 1 4 - 5 5
10. Интернасьонал Порту Алегре 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Жувентуде 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Америка Минейро 5 1 1 3 3 - 7 4
13. Гойяс 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Сан-Паулу 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Атлетико Паранаэнсе 4 1 0 3 2 - 7 3
16. Атлетико Гойяненсе 4 0 2 2 2 - 8 2
17. Сантос 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Аваи 4 0 1 3 2 - 7 1
19. Коритиба 4 0 1 3 4 - 8 1
20. Форталеза 3 0 0 3 2 - 6 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    89'
    Жозе Веилсон получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Винисиус уходит с поля. Marcos Victor выходит вместо него
  • 79'
    Hercules уходит с поля. Лукас Криспим выходит вместо него
  • 79'
    Moises Vieira уходит с поля. Валентин Депьетри выходит вместо него
  • 70'
    Brayan Ceballos уходит с поля. Ромариньо выходит вместо него
  • 67'
    Клебер уходит с поля. Matheus Peixoto выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 58'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      57'
      Клебер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      56'
      Г О О О О Л - Клебер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      33'
      Ричардсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Лима Лукас III получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Луис Отавио уходит с поля. Габриэль выходит вместо него
    • Желтая карточка
      20'
      Ричард получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Brayan Ceballos получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      УДАЛЕНИЕ! - Фелипе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Форталеза 0:1 Сеара онлайн

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