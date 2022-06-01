История личных встреч
Франция (до 21 года)
Сербия (до 21 года)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Франция (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диоп Софьян
|3
|0.43
|Мюинга Арно
|3
|0.43
|Камавинга Эдуардо
|2
|0.29
|Адли Амин
|2
|0.29
|Шерки Райан
|2
|0.29
|Калюлю Пьер
|2
|0.29
|Ryan Cherki
|2
|0.29
|Гуйри Амин
|2 (1)
|0.29
|Какере Максанс
|1
|0.14
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.14
|Ле Фе Энцо
|1
|0.14
Сербия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терзич Никола
|2
|0.25
|Митрович Стефан
|1
|0.13
|Пантович Милош
|1
|0.13
|Гаврич Желько
|1
|0.13
|Тедич Слободан
|1
|0.13
|Эракович Страхиня
|1
|0.13
|Каменович Димитрие
|1
|0.13
|Йович Неманья
|1
|0.13
Карточки
Франция (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Сербия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
16
5
7 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
4
80%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
21
9
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
2
10%
1
11%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
2
22%
31-45
4
19%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
5
56%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (до 21 года)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 5:0 Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года) 7:0
Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Голландия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1 Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:5 Франция (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 1:0 Франция (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 5:0 Азербайджан (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:2 Грузия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2
Сербия (до 21 года)
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сербия (до 21 года) - Армения (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 2:1 Украина (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:1 Сербия (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 0:0
Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Армения (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 1:4 Северная Македония (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 0:0 Сербия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Эстония (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 0:0 Сербия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 1:2 Латвия (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:2 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 6:0 Польша (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 1:0 Болгария (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 0:1 Сербия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 1:1 Россия (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 1:0 Дания (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 21 года)
|7
|6
|1
|0
|22 - 1
|19
|2.
|Украина (до 21 года)
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 8
|13
|3.
|Сербия (до 21 года)
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|4.
|Фарерские острова (до 21 года)
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|5.
|Северная Македония (до 21 года)
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|6.
|Армения (до 21 года)
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 21 года)
|4
|4
|0
|0
|17 - 0
|12
|2.
|Украина (до 21 года)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Сербия (до 21 года)
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|4.
|Фарерские острова (до 21 года)
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|Армения (до 21 года)
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|6.
|Северная Македония (до 21 года)
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция (до 21 года)
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Украина (до 21 года)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|3.
|Сербия (до 21 года)
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4.
|Фарерские острова (до 21 года)
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|5.
|Северная Македония (до 21 года)
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|6.
|Армения (до 21 года)
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
- — Выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года
- — Лучшее место из вторых - выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года, остальные примут участие в стыковых матчах
Прогнозы на матч Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года)
Исход игры
Франция (до 21 года)
100% (1)
Ничья
0% (0)
Сербия (до 21 года)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
0% (0)
Меньше
100% (1)
Обе команды забьют
Да
0% (0)
Нет
100% (1)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!