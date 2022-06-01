Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года)

Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года)

Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года)

Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года)

12.10.2021

Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

0:3

08.10.2021

Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года)

5:0

06.09.2021

Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года)

1:1

02.09.2021

Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года)

3:0

31.05.2021

Голландия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

2:1

31.03.2021

Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

0:2

28.03.2021

Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

0:2

25.03.2021

Франция (до 21 года) - Дания (до 21 года)

0:1

16.11.2020

Франция (до 21 года) - Швейцария (до 21 года)

3:1

12.11.2020

Лихтенштейн (до 21 года) - Франция (до 21 года)

0:5

12.10.2020

Франция (до 21 года) - Словакия (до 21 года)

1:0

08.10.2020

Франция (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года)

5:0

07.09.2020

Азербайджан (до 21 года) - Франция (до 21 года)

1:2

04.09.2020

Грузия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

0:2

19.11.2019

Швейцария (до 21 года) - Франция (до 21 года)

3:1

15.11.2019

Франция (до 21 года) - Грузия (до 21 года)

3:2