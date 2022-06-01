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ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи

2021-2022
Франция (до 21 года)
 
Позже
Сербия (до 21 года)
Прогнозы 5
Франция (до 21 года) 100% (5)
X 0% (0)
Сербия (до 21 года) 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Франция (до 21 года)
Ничья
Сербия (до 21 года)
1.21
6.05
13.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Франция (до 21 года)
Сербия (до 21 года)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Е(2ГОМ
0:3
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диоп Софьян 3 0.43
Мюинга Арно 3 0.43
Камавинга Эдуардо 2 0.29
Адли Амин 2 0.29
Шерки Райан 2 0.29
Калюлю Пьер 2 0.29
Ryan Cherki 2 0.29
Гуйри Амин 2 (1) 0.29
Какере Максанс 1 0.14
Мбюкю Натанаэль 1 0.14
Ле Фе Энцо 1 0.14
Сербия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терзич Никола 2 0.25
Митрович Стефан 1 0.13
Пантович Милош 1 0.13
Гаврич Желько 1 0.13
Тедич Слободан 1 0.13
Эракович Страхиня 1 0.13
Каменович Димитрие 1 0.13
Йович Неманья 1 0.13

Карточки

Франция (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сербия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
4
80%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

21
9
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
2
10%
1
11%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
2
22%
31-45
4
19%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
5
56%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 21 года)
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Франция (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 5:0 Франция (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Северная Македония (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Армения (до 21 года) 7:0
Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Франция (до 21 года) - Украина (до 21 года) 5:0 Фарерские острова (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:1 Франция (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Голландия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 2:1 Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 3:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:5 Франция (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 1:0 Франция (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 5:0 Азербайджан (до 21 года) - Франция (до 21 года) 1:2 Грузия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Швейцария (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2
Сербия (до 21 года)
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сербия (до 21 года) - Армения (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 2:1 Украина (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:1 Сербия (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 0:0
Сербия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:3 Армения (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 1:4 Северная Македония (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 0:0 Сербия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 0:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Эстония (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 0:0 Сербия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 1:2 Латвия (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:2 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Сербия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 6:0 Польша (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 1:0 Болгария (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 0:1 Сербия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 1:1 Россия (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 1:0 Дания (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 2:0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (до 21 года) 7 6 1 0 22 - 1 19
2. Украина (до 21 года) Заявка 6 4 1 1 7 - 8 13
3. Сербия (до 21 года) Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
4. Фарерские острова (до 21 года) 8 2 3 3 5 - 7 9
5. Северная Македония (до 21 года) 8 1 3 4 5 - 10 6
6. Армения (до 21 года) Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (до 21 года) 4 4 0 0 17 - 0 12
2. Украина (до 21 года) Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Сербия (до 21 года) Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
4. Фарерские острова (до 21 года) 3 1 2 0 4 - 2 5
5. Армения (до 21 года) Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Северная Македония (до 21 года) 4 0 2 2 1 - 3 2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция (до 21 года) 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Украина (до 21 года) Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
3. Сербия (до 21 года) Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
4. Фарерские острова (до 21 года) 5 1 1 3 1 - 5 4
5. Северная Македония (до 21 года) 4 1 1 2 4 - 7 4
6. Армения (до 21 года) Заявка 4 0 0 4 1 - 13 0
  • — Выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года
  • — Лучшее место из вторых - выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года, остальные примут участие в стыковых матчах
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2022, осталось 1 день 8 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 5
    Франция (до 21 года) 100% (5)
    X 0% (0)
    Сербия (до 21 года) 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция (до 21 года)
    Ничья
    Сербия (до 21 года)
    1.21
    6.05
    13.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Франция (до 21 года) - Сербия (до 21 года)

    Исход игры
    Франция (до 21 года)
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Сербия (до 21 года)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    0% (0)
    Меньше
    100% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    0% (0)
    Нет
    100% (1)
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    Сербия (до 21 года)
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