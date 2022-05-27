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Стадион:
Кипр
FIFA #103
 
Позже
Косово
FIFA #113
Прогнозы 48
Кипр 50% (24)
X 35.4% (17)
Косово 14.6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кипр
Ничья
Косово
3.90
3.38
3.74
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Кипр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0
Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2
Косово
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2
Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0 Словения - Косово 2:1 Албания - Косово 2:1 Греция - Косово 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кипр - Косово от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Кипр 50% (24)
    X 35.4% (17)
    Косово 14.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кипр
    Ничья
    Косово
    3.90
    3.38
    3.74
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кипр - Косово онлайн

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    Прогнозы на матч Кипр - Косово

    Исход игры
    Кипр
    50% (24)
    Ничья
    35.4% (17)
    Косово
    14.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.55% (20)
    Меньше
    57.45% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    74.47% (35)
    Нет
    25.53% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.3% (15)
    2:1 Кипр
    27.1% (13)
    1:0 Кипр
    16.7% (8)
    1:2 Косово
    12.5% (6)
    2:0 Кипр
    6.3% (3)
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    Косово
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