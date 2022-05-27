Стадион: АЕК Арена
Результаты последних матчей
Кипр
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Кипр - Эстония 2:0 Эстония - Кипр 0:0 Словения - Кипр 2:1 РОССИЯ - Кипр 6:0
Кипр - Мальта 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Словакия - Кипр 2:0 Кипр - РОССИЯ 0:2 Мальта - Кипр 3:0 Украина - Кипр 4:0 Венгрия - Кипр 1:0 Кипр - Словения 1:0 Хорватия - Кипр 1:0 Кипр - Словакия 0:0 Черногория - Кипр 4:0 Кипр - Люксембург 2:1 Греция - Кипр 2:1 Азербайджан - Кипр 0:0 Люксембург - Кипр 2:0 Кипр - Чехия 1:2
Косово
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1 Косово - Иордания 0:2
Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0 Словения - Косово 2:1 Албания - Косово 2:1 Греция - Косово 0:0
Прогнозы на матч Кипр - Косово
Исход игры
Кипр
50% (24)
Ничья
35.4% (17)
Косово
14.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (20)
Меньше
57.45% (27)
Обе команды забьют
Да
74.47% (35)
Нет
25.53% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (15)
2:1 Кипр
27.1% (13)
1:0 Кипр
16.7% (8)
1:2 Косово
12.5% (6)
2:0 Кипр
6.3% (3)
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