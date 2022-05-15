1:3
Второй тайм: 76'
8' Желтая карточкаMorgan Brown
10' Желтая карточкаПиттас Яннис
0:1
11' ГолШполярич Данило
1:1
24' Гол в свои воротаХаммас Амин
29' Желтая карточкаШилденфельд Гордон
1:2
33' ГолКириаку Хараламбос
40' Желтая карточкаРонкалья Факундо
1:3
44' ГолДигин Николя
69' Желтая карточкаЙованович Вукашин
Ход матча
8'
10'
11'
0:1
24'
1:1
33'
40'
44'
1:3
- Основной состав
- Вратарь
-
17 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
80 Warren Shavy
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Osman Koroma
-
-
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Янга РангелоНападающий
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Арис Лимассол
Аполлон
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.33
|Шполярич Матья
|2 (1)
|0.22
|Богнар Иштван
|1
|0.11
|Делмиро
|1
|0.11
|Martin Slogar
|1
|0.11
|Floriss Djave
|1
|0.11
|Сикорский Даниэль
|1 (1)
|0.11
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дабо Багали
|3
|0.33
|Янга Рангело
|2
|0.22
|Питтас Яннис
|2
|0.22
|Дигин Николя
|1
|0.11
|Онгенда Эрвин
|1
|0.11
|Харис Мавриас
|1
|0.11
|Кириаку Хараламбос
|1
|0.11
|Шполярич Данило
|1
|0.11
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делмиро
|4
|1
|Morgan Brown
|5
|0
|Яго Стив
|3
|0
|Квашук Виталий
|1
|1
|Кажу
|1
|1
|Шилденфельд Гордон
|2
|0
|Богнар Иштван
|2
|0
|Andreas Fragkou
|2
|0
|Брорссон Франц
|2
|0
|Martin Slogar
|2
|0
|Floriss Djave
|2
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|3
|0
|Харис Мавриас
|3
|0
|Онгенда Эрвин
|2
|0
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|Йованович Александар II
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Жради Бассель
|1
|0
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Питтас Яннис
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
4
44%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
6
60%
2
22%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
3
38%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1
Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0
Аполлон
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3
Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3:1
|9
|2
|6
|1
|12 - 11
|58
|2.
|АПОЭЛ
|1:1
|9
|3
|4
|2
|12 - 13
|52
|3.
|АЕК Ларнака
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|51
|4.
|Анортосис
|1:1
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|49
|5.
|Арис Лимассол
|1:3
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|47
|6.
|Пафос
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|1:1
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|46
|2.
|Анортосис
|1:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|45
|3.
|Пафос
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|40
|4.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Арис Лимассол
|1:3
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Аполлон
|3:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3:1
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|53
|2.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|43
|3.
|Арис Лимассол
|1:3
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|40
|4.
|АПОЭЛ
|1:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|5.
|Анортосис
|1:1
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Пафос
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3