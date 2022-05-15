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  4. Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022

Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип

2021-2022
Арис Лимассол
1:4
Конец матча
Аполлон
0'
8' Желтая карточка
Morgan Brown
10' Желтая карточка
Питтас Яннис
0:1
11' Гол
Шполярич Данило
1:1
24' Гол в свои ворота
Хаммас Амин
29' Желтая карточка
Шилденфельд Гордон
1:2
33' Гол
Кириаку Хараламбос
40' Желтая карточка
Ронкалья Факундо
1:3
44' Гол
Дигин Николя
69' Желтая карточка
Йованович Вукашин
78' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
1:4
81' Гол
Питтас Яннис
83' Желтая карточка
Ману Гарсия
90'+3
Арис Лимассол
Аполлон

История личных встреч

Арис Лимассол
Аполлон

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:1
К
5:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ММ(
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 3 0.33
Шполярич Матья 2 (1) 0.22
Богнар Иштван 1 0.11
Делмиро 1 0.11
Martin Slogar 1 0.11
Floriss Djave 1 0.11
Сикорский Даниэль 1 (1) 0.11
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дабо Багали 3 0.33
Питтас Яннис 3 0.33
Янга Рангело 2 0.22
Дигин Николя 1 0.11
Онгенда Эрвин 1 0.11
Харис Мавриас 1 0.11
Кириаку Хараламбос 1 0.11
Шполярич Данило 1 0.11

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делмиро 4 1
Morgan Brown 5 0
Яго Стив 3 0
Квашук Виталий 1 1
Кажу 1 1
Шилденфельд Гордон 2 0
Богнар Иштван 2 0
Andreas Fragkou 2 0
Брорссон Франц 2 0
Martin Slogar 2 0
Floriss Djave 2 0
Ронкалья Факундо 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Ману Гарсия 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 3 0
Харис Мавриас 3 0
Онгенда Эрвин 2 0
Авлонитис Тасос 2 0
Алеесами Хайтам 2 0
Йованович Александар II 2 0
Дигин Николя 1 0
Жради Бассель 1 0
Кириаку Хараламбос 1 0
Йованович Вукашин 1 0
Коль Исраэль 1 0
Питтас Яннис 1 0
Психас Петрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
33%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
5
36%
16-30
1
10%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
6
60%
3
21%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
20%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1
Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Арис Лимассол - Этникос Ахна 2:1 Арис Лимассол - ПАЕЕК 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - Пафос 0:0
Аполлон
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Анортосис - Аполлон 1:1 Аполлон - Пафос 0:2 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3
Аполлон - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 Аполлон - Анортосис 1:1 Пафос - Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 Аполлон - Анортосис 2:2 ПАЕЕК - Аполлон 2:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 2:0 АЕК Ларнака - Аполлон 2:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 9 2 6 1 13 - 11 58
2. АПОЭЛ 9 3 4 2 12 - 13 52
3. АЕК Ларнака 9 3 3 3 12 - 12 51
4. Анортосис 9 2 5 2 12 - 11 49
5. Арис Лимассол 9 2 5 2 11 - 12 47
6. Пафос 9 2 3 4 9 - 10 43
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 5 1 4 0 5 - 4 46
2. Анортосис 4 2 1 1 7 - 5 45
3. Пафос 4 1 3 0 5 - 3 40
4. АЕК Ларнака 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Арис Лимассол 5 2 1 2 7 - 8 7
6. Аполлон 4 1 2 1 5 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 5 1 4 0 8 - 5 53
2. АЕК Ларнака 4 1 1 2 4 - 6 43
3. Арис Лимассол 4 0 4 0 4 - 4 40
4. АПОЭЛ 4 2 0 2 7 - 9 6
5. Анортосис 5 0 4 1 5 - 6 4
6. Пафос 5 1 0 4 4 - 7 3
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