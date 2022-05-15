0:1
19' ГолХристофи Димитрос
1:1
22' ГолНдонгаля Дьемерси
39' Желтая карточкаПедру Жоау
53' Желтая карточкаКоррейя Андерсон
58' Желтая карточкаГушбауэр Йозеф
69' Вторая желтая карточкаКорреа Павлос
Ход матча
19'
22'
39'
53'
58'
69'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Шебаке ИссамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаНападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
История личных встреч
АПОЭЛ
Анортосис
34 матча
76.5%
23.5%
26 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
55.9%
14.7%
10 побед 19 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
22 победы 12 ничьих 0 побед
28 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
60.7%
39.3%
0 побед 17 ничьих 11 побед
62 матча
41.9%
29%
29.1%
26 побед 18 ничьих 18 побед
Первый тайм
16.1%
59.7%
24.2%
10 побед 37 ничьих 15 побед
Второй тайм
35.5%
46.8%
17.7%
22 победы 29 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндонгаля Дьемерси
|4
|0.44
|Маглица Антун
|2
|0.22
|Facundo Zavala
|2
|0.22
|Эфрем Георгиос
|1
|0.11
|Окриашвили Торнике
|1
|0.11
|Каро Андреас
|1
|0.11
|Сациас Яннис
|1
|0.11
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулопулос Лазарос
|4 (1)
|0.44
|Христофи Димитрос
|2 (1)
|0.22
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.11
|Врховец Блаж
|1
|0.11
|Артиматас Костакис
|1
|0.11
|Новотны Сома
|1
|0.11
|Варда Амр
|1
|0.11
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0
|Каро Андреас
|3
|0
|Маглица Антун
|1
|1
|Эфрем Георгиос
|2
|0
|Окриашвили Торнике
|2
|0
|Соуза Лукас
|2
|0
|Педру Жоау
|2
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Савич Вуядин
|1
|0
|Винисиус Пауло II
|1
|0
|Leo Natel
|1
|0
|Facundo Zavala
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амбарцумян Оганес
|3
|0
|Корреа Павлос
|1
|1
|Араюури Паулус
|2
|0
|Гушбауэр Йозеф
|2
|0
|Христодулопулос Лазарос
|2
|0
|Артиматас Костакис
|2
|0
|Новотны Сома
|2
|0
|Рисванис Спирос
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Попович Денис
|1
|0
|Врховец Блаж
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
3
60%
76-90
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
4
40%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
5
42%
1
10%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
3
27%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1
Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3
Анортосис
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3:1
|9
|2
|6
|1
|12 - 11
|58
|2.
|АПОЭЛ
|1:1
|9
|3
|4
|2
|12 - 13
|52
|3.
|АЕК Ларнака
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|51
|4.
|Анортосис
|1:1
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|49
|5.
|Арис Лимассол
|1:3
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|47
|6.
|Пафос
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|1:1
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|46
|2.
|Анортосис
|1:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|45
|3.
|Пафос
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|40
|4.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Арис Лимассол
|1:3
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Аполлон
|3:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3:1
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|53
|2.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|43
|3.
|Арис Лимассол
|1:3
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|40
|4.
|АПОЭЛ
|1:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|5.
|Анортосис
|1:1
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Пафос
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3