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  4. Первый дивизион: .Чемпионшип 2021-2022

Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип

2021-2022
АПОЭЛ
1:1
Конец матча
Анортосис
0'
0:1
19' Гол
Христофи Димитрос
1:1
22' Гол
Ндонгаля Дьемерси
39' Желтая карточка
Педру Жоау
53' Желтая карточка
Коррейя Андерсон
58' Желтая карточка
Гушбауэр Йозеф
69' Вторая желтая карточка
Корреа Павлос
90' Желтая карточка
Лория Гиорги
90'+6
АПОЭЛ
Анортосис

История личных встреч

АПОЭЛ
Анортосис

34 матча

76.5%
23.5%
26 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
55.9%
14.7%
10 побед 19 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
22 победы 12 ничьих 0 побед

28 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 18 ничьих 15 побед

Второй тайм

60.7%
39.3%
0 побед 17 ничьих 11 побед

62 матча

41.9%
29%
29.1%
26 побед 18 ничьих 18 побед

Первый тайм

16.1%
59.7%
24.2%
10 побед 37 ничьих 15 побед

Второй тайм

35.5%
46.8%
17.7%
22 победы 29 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:0
ПД
4:1
К
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
1:3
К
1:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
3:3
К
2:0
ПД
1:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
8:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
К
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
К
0:0
ПД
0:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндонгаля Дьемерси 4 0.44
Маглица Антун 2 0.22
Facundo Zavala 2 0.22
Эфрем Георгиос 1 0.11
Окриашвили Торнике 1 0.11
Каро Андреас 1 0.11
Сациас Яннис 1 0.11
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Христодулопулос Лазарос 4 (1) 0.44
Христофи Димитрос 2 (1) 0.22
Амбарцумян Оганес 1 0.11
Врховец Блаж 1 0.11
Артиматас Костакис 1 0.11
Новотны Сома 1 0.11
Варда Амр 1 0.11

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндонгаля Дьемерси 3 0
Каро Андреас 3 0
Маглица Антун 1 1
Эфрем Георгиос 2 0
Окриашвили Торнике 2 0
Соуза Лукас 2 0
Педру Жоау 2 0
Сациас Яннис 2 0
Савич Вуядин 1 0
Винисиус Пауло II 1 0
Leo Natel 1 0
Facundo Zavala 1 0
Теодору Димитрис 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амбарцумян Оганес 3 0
Корреа Павлос 1 1
Араюури Паулус 2 0
Гушбауэр Йозеф 2 0
Христодулопулос Лазарос 2 0
Артиматас Костакис 2 0
Новотны Сома 2 0
Рисванис Спирос 2 0
Коррейя Андерсон 2 0
Христофи Димитрос 1 0
Попович Денис 1 0
Лория Гиорги 1 0
Врховец Блаж 1 0
Делетич Милош 1 0
Варда Амр 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Хрисостому Андреас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
3
50%
76-90

Забито

8
6
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
5
38%
1
9%
76-90

Пропущено

12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
17%
2
17%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
25%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1
Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3
Анортосис
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 9 2 6 1 13 - 11 58
2. АПОЭЛ 9 3 4 2 12 - 13 52
3. АЕК Ларнака 9 3 3 3 12 - 12 51
4. Анортосис 9 2 5 2 12 - 11 49
5. Арис Лимассол 9 2 5 2 11 - 12 47
6. Пафос 9 2 3 4 9 - 10 43
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 5 1 4 0 5 - 4 46
2. Анортосис 4 2 1 1 7 - 5 45
3. Пафос 4 1 3 0 5 - 3 40
4. АЕК Ларнака 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Арис Лимассол 5 2 1 2 7 - 8 7
6. Аполлон 4 1 2 1 5 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 5 1 4 0 8 - 5 53
2. АЕК Ларнака 4 1 1 2 4 - 6 43
3. Арис Лимассол 4 0 4 0 4 - 4 40
4. АПОЭЛ 4 2 0 2 7 - 9 6
5. Анортосис 5 0 4 1 5 - 6 4
6. Пафос 5 1 0 4 4 - 7 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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