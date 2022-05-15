0:1
19' ГолХристофи Димитрос
1:1
22' ГолНдонгаля Дьемерси
39' Желтая карточкаПедру Жоау
53' Желтая карточкаКоррейя Андерсон
58' Желтая карточкаГушбауэр Йозеф
69' Вторая желтая карточкаКорреа Павлос
90' Желтая карточкаЛория Гиорги
Ход матча
19'
22'
39'
53'
58'
69'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Шебаке ИссамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
-
55 Цур АссафВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Новотны СомаНападающий
-
20 Калцас НикосНападающий
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
История личных встреч
АПОЭЛ
Анортосис
34 матча
76.5%
23.5%
26 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
55.9%
14.7%
10 побед 19 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
22 победы 12 ничьих 0 побед
28 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 18 ничьих 15 побед
Второй тайм
60.7%
39.3%
0 побед 17 ничьих 11 побед
62 матча
41.9%
29%
29.1%
26 побед 18 ничьих 18 побед
Первый тайм
16.1%
59.7%
24.2%
10 побед 37 ничьих 15 побед
Второй тайм
35.5%
46.8%
17.7%
22 победы 29 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндонгаля Дьемерси
|4
|0.44
|Маглица Антун
|2
|0.22
|Facundo Zavala
|2
|0.22
|Эфрем Георгиос
|1
|0.11
|Окриашвили Торнике
|1
|0.11
|Каро Андреас
|1
|0.11
|Сациас Яннис
|1
|0.11
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Христодулопулос Лазарос
|4 (1)
|0.44
|Христофи Димитрос
|2 (1)
|0.22
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.11
|Врховец Блаж
|1
|0.11
|Артиматас Костакис
|1
|0.11
|Новотны Сома
|1
|0.11
|Варда Амр
|1
|0.11
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0
|Каро Андреас
|3
|0
|Маглица Антун
|1
|1
|Эфрем Георгиос
|2
|0
|Окриашвили Торнике
|2
|0
|Соуза Лукас
|2
|0
|Педру Жоау
|2
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Савич Вуядин
|1
|0
|Винисиус Пауло II
|1
|0
|Leo Natel
|1
|0
|Facundo Zavala
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амбарцумян Оганес
|3
|0
|Корреа Павлос
|1
|1
|Араюури Паулус
|2
|0
|Гушбауэр Йозеф
|2
|0
|Христодулопулос Лазарос
|2
|0
|Артиматас Костакис
|2
|0
|Новотны Сома
|2
|0
|Рисванис Спирос
|2
|0
|Коррейя Андерсон
|2
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Попович Денис
|1
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Врховец Блаж
|1
|0
|Делетич Милош
|1
|0
|Варда Амр
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
3
50%
76-90
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
0
0%
2
18%
1-15
3
23%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
23%
1
9%
61-75
5
38%
1
9%
76-90
Пропущено
12
12
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
17%
2
17%
1-15
3
25%
2
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
25%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1
Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:4 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 2:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 0:3
Анортосис
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 Пафос - Анортосис 2:2 Аполлон - Анортосис 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 Аполлон - Анортосис 2:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 3:1 Анортосис - Арис Лимассол 3:1 Пафос - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 0:0 Анортосис - Омония 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|58
|2.
|АПОЭЛ
|9
|3
|4
|2
|12 - 13
|52
|3.
|АЕК Ларнака
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|51
|4.
|Анортосис
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|49
|5.
|Арис Лимассол
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|47
|6.
|Пафос
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|46
|2.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|45
|3.
|Пафос
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|40
|4.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Арис Лимассол
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|6.
|Аполлон
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|5
|1
|4
|0
|8 - 5
|53
|2.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|43
|3.
|Арис Лимассол
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|40
|4.
|АПОЭЛ
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|5.
|Анортосис
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Пафос
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3