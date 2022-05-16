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  4. Первый дивизион: Понижение 2021-2022

Кипр: Первый дивизион: Понижение

2021-2022
АЕЛ Лимаcсол
3:1
Конец матча
Докса Катокопия
0'
1:0
8' Пенальти
Милинчану Николай
9' Желтая карточка
Здравковски Давор
21' Желтая карточка
Папафотис Вассилис
1:1
21' Гол
Бенни Бернарду
2:1
32' Гол
Andre Ferreira Teixeira
34' Желтая карточка
Трайчевски Душко
39' Желтая карточка
Садик Берат
67' Желтая карточка
Стилиану Мариос
3:1
89' Гол
Андреу Эвангелос
90'+3
АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

142.9%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

28 матчей

71.4%
17.9%
10.7%
20 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
60.7%
14.3%
7 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

67.9%
25%
7.1%
19 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
3:4
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:4
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мароса Амадей 4 0.44
Щепович Стефан 3 0.33
Euller II 2 0.22
Andre Ferreira Teixeira 2 (1) 0.22
Торрес Мануэль 1 0.11
Николеттидис Адонис 1 0.11
Андреу Эвангелос 1 0.11
Милинчану Николай 1 (1) 0.11
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 3 0.33
Бенни Бернарду 3 0.33
Эбралидзе Автандил 1 0.11
Сасси Исмаил 1 0.11
Анаане Тиджани 1 0.11

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медоевич Слободан 2 0
Торрес Мануэль 2 0
Балде Ромарио 2 0
Euller II 2 0
Здравковски Давор 2 0
Сотериу Костас 2 0
Щепович Стефан 1 0
Риера Лоренцо 1 0
Мазань Роберт 1 0
Папафотис Вассилис 1 0
Бруно Араужо 1 0
Рейнолдс Аластер 1 0
Франдзис Христофорос 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трайчевски Душко 4 0
Benjamin Asamoah 4 0
Анаане Тиджани 2 0
Bojan Kovacevic 2 0
Садик Берат 1 0
Аденон Халед 1 0
Стилиану Мариос 1 0
Меска 1 0
Juan Camilo Saiz 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Керла Семир 1 0
Бенни Бернарду 1 0
Кириаку Харис 1 0
Andreas Karamanolis 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
5
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
6
35%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
4
24%
2
22%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Омония 2:1 Анортосис - Докса Катокопия 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 9 6 1 2 15 - 10 44
2. Олимпиакос Никосия 9 5 2 2 15 - 7 39
3. Докса Катокопия 9 2 3 4 9 - 11 31
4. Омония 9 5 3 1 18 - 12 18
5. ПАЕЕК 9 0 1 8 8 - 26 16
6. Этникос Ахна 9 2 4 3 7 - 6 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕЛ Лимаcсол 5 3 1 1 8 - 7 35
2. Докса Катокопия 4 1 1 2 3 - 5 26
3. Олимпиакос Никосия 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Омония 4 3 1 0 10 - 6 10
5. Этникос Ахна 4 1 3 0 1 - 0 6
6. ПАЕЕК 5 0 0 5 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Никосия 4 2 1 1 6 - 2 29
2. ПАЕЕК 4 0 1 3 6 - 10 16
3. АЕЛ Лимаcсол 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Омония 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Докса Катокопия 5 1 2 2 6 - 6 5
6. Этникос Ахна 5 1 1 3 6 - 6 4
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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