3:1
Конец матча
1:0
8' ПенальтиМилинчану Николай
9' Желтая карточкаЗдравковски Давор
21' Желтая карточкаПапафотис Вассилис
1:1
21' ГолБенни Бернарду
2:1
32' ГолAndre Ferreira Teixeira
34' Желтая карточкаТрайчевски Душко
39' Желтая карточкаСадик Берат
67' Желтая карточкаСтилиану Мариос
3:1
89' ГолАндреу Эвангелос
Ход матча
8'
21'
1:1
32'
34'
39'
46'
67'
89'
3:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Euller II
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Сасси ИсмаилНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
142.9%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
28 матчей
71.4%
17.9%
10.7%
20 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
60.7%
14.3%
7 побед 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
67.9%
25%
7.1%
19 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мароса Амадей
|4
|0.44
|Щепович Стефан
|3
|0.33
|Euller II
|2
|0.22
|Andre Ferreira Teixeira
|2 (1)
|0.22
|Торрес Мануэль
|1
|0.11
|Николеттидис Адонис
|1
|0.11
|Андреу Эвангелос
|1
|0.11
|Милинчану Николай
|1 (1)
|0.11
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|3
|0.33
|Бенни Бернарду
|3
|0.33
|Эбралидзе Автандил
|1
|0.11
|Сасси Исмаил
|1
|0.11
|Анаане Тиджани
|1
|0.11
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Торрес Мануэль
|2
|0
|Балде Ромарио
|2
|0
|Euller II
|2
|0
|Здравковски Давор
|2
|0
|Сотериу Костас
|2
|0
|Щепович Стефан
|1
|0
|Риера Лоренцо
|1
|0
|Мазань Роберт
|1
|0
|Папафотис Вассилис
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Рейнолдс Аластер
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трайчевски Душко
|4
|0
|Benjamin Asamoah
|4
|0
|Анаане Тиджани
|2
|0
|Bojan Kovacevic
|2
|0
|Садик Берат
|1
|0
|Аденон Халед
|1
|0
|Стилиану Мариос
|1
|0
|Меска
|1
|0
|Juan Camilo Saiz
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Керла Семир
|1
|0
|Бенни Бернарду
|1
|0
|Кириаку Харис
|1
|0
|Andreas Karamanolis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
5
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
60%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
6
35%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
4
24%
2
22%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 2:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕЛ Лимаcсол - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 2:3 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 1:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3
Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:3 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ - Докса Катокопия 2:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 1:0 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:1 Докса Катокопия - Омония 2:1 Анортосис - Докса Катокопия 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|44
|2.
|Олимпиакос Никосия
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|39
|3.
|Докса Катокопия
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|31
|4.
|Омония
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|ПАЕЕК
|9
|0
|1
|8
|8 - 26
|16
|6.
|Этникос Ахна
|9
|2
|4
|3
|7 - 6
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|35
|2.
|Докса Катокопия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|26
|3.
|Олимпиакос Никосия
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Омония
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|5.
|Этникос Ахна
|4
|1
|3
|0
|1 - 0
|6
|6.
|ПАЕЕК
|5
|0
|0
|5
|2 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос Никосия
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|29
|2.
|ПАЕЕК
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|16
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Омония
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Докса Катокопия
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|6.
|Этникос Ахна
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4