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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Минск
1:0
Второй тайм: 83'
Шахтёр Солигорск
0'
1:0
56' Гол
Шрамченко Антон
83'

Ход матча

56'
Шрамченко Антон
1:0
Прогнозы 112
Минск 22.3% (25)
X 23.2% (26)
Шахтёр Солигорск 54.5% (61)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Минск
Ничья
Шахтёр Солигорск
8.00
4.55
6.45
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Минск
Шахтёр Солигорск

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

31 матч

22.6%
19.4%
58%
7 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.6%
29%
48.4%
7 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
0:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
7:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хващинский Владимир 4 0.44
Богомольский Егор 4 0.44
Шрамченко Антон 1 0.11
Джигеро Александр 1 0.11
Душевский Даниил 1 0.11
Daniil Dushevskiy 1 0.11
Шахтёр Солигорск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дарбо Дембо 5 (2) 0.56
Политевич Сергей 1 0.11
Скавыш Максим 1 0.11
Иванович Игор 1 0.11
Шатара Милош 1 0.11
Соловей Андрей 1 (1) 0.11

Карточки

Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахтёр Солигорск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шатара Милош 0 1

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
2
50%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Минск
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Энергетик-БГУ - Минск 2:0 Минск - Неман 3:2 Ислочь - Минск 2:0 Минск - Динамо-Брест 2:0
Слуцк - Минск 2:4 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск - Минск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Сморгонь - Минск 1:0 Минск - Ислочь 1:0 Энергетик-БГУ - Минск 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Минск - Славия Мозырь 0:6 Минск - Гомель 0:0 Динамо-Брест - Минск 2:2 Минск - Слуцк 2:1 Витебск - Минск 3:1 Минск - Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо Минск - Минск 2:0 Минск - Неман 0:4
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1
Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Неман 1:0 Шахтёр Солигорск - Энергетик-БГУ 2:0 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 8 6 2 0 16 - 4 20
2. Энергетик-БГУ Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
3. Минск 1:0 Заявка 9 5 1 3 12 - 10 16
4. Шахтёр Солигорск 0:1 Заявка 9 4 3 2 10 - 5 15
5. Динамо Минск Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
6. Слуцк Заявка 8 3 4 1 11 - 9 13
7. Славия Мозырь Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
8. Неман Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
9. Ислочь Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Гомель Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12. Витебск Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
13. Белшина Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
14. Арсенал Дзержинск Заявка 8 0 4 4 4 - 10 4
15. Динамо-Брест Заявка 8 0 4 4 7 - 13 4
16. Днепр Могилёв Заявка 8 0 2 6 4 - 17 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск 1:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2. Энергетик-БГУ Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
3. Неман Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Шахтёр Солигорск 0:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 1 9
5. БАТЭ Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Слуцк Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
7. Витебск Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
8. Ислочь Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Славия Мозырь Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Динамо-Брест Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
12. Динамо Минск Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Гомель Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Арсенал Дзержинск Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Белшина Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Днепр Могилёв Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Динамо Минск Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Славия Мозырь Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
4. Слуцк Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Ислочь Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6. Гомель Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Шахтёр Солигорск 0:1 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
8. Энергетик-БГУ Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
9. Белшина Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Минск 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Неман Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Витебск Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
14. Арсенал Дзержинск Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Днепр Могилёв Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Второй тайм
  • 83'
    В следующем туре футболисты "Шахтера" будут принимать "Витебск", а игроки "Минска" сыграют домашний матч против "Арсенала". 
  • 81'
    Повреждение в борьбе за мяч получил сейчас голкипер минской команды, буквально 30 секунд он полежал на газоне, и самостоятельно поднялся. Помощь врачей не потребовалась. 
  • 79'
    Сохраняет замены главный тренер "Минска", чтобы после окончания основного времени немного "убить" таймер. 
  • 78'
    Затяжную атаку провели игроки "Шахтера", подолгу они комбинировали возле штрафной площади соперника, но довести дело до удара. 
  • Замена
    76'
    Первая замена в составе "Минска", Душевский покинул пределы поля, вместо него появился Шило. 
  • 74'
    Появился улыбка уже на лице главного тренера "Минска" а вот наставник "Шахтера" продолжает активно руководить действиями подопечных на бровке. 
  • Замена
    73'
    Дарбо покинул пределы поля, недоволен он был решением тренера, а заменил его Козловский. Четыре замены провел уже тренер "Шахтера". 
  • 72'
    В случаи победы игроки "Минска" поднимутся на третье место в турнирной таблице, а вот "Шахтер" опустится на четвертое, и ведь перед матчем коэффициент на победу хозяев был 7. 
  • Замена
    71'
    Давискиба покинул пределы поля, а вместо него появился Черняк. 
  • 70'
    Двадцать минут осталось до конца основного времени. Главный тренер "Шахтера" готовится еще одну замену. Не хочет он проигрывать матч. 
  • 68'
    Уверенно контролируют игровой снаряд футболисты "Минска", и справляются с задачей по удержанию победного счета на табло. 
  • 66'
    Болельщиков на арене собралось сегодня не очень много, но они стараются активно поддерживать коллектив из Минска. 
  • 64'
    Всего 1 удар в створ ворот нанесли игроки "Минска", и он был результативным, пока гости ничего не могут предложить своему сопернику. 
  • 62'
    Большими силами стараются атаковать футболисты "Шахтера", быстро переходят они из обороны в атаку, но вот завершения пока нет. 
  • 60'
    И теперь уже игрокам "Шахтера" нужно идти ва-банк, ведь времени осталось до конца матча очень и очень мало, нужно отыгрываться. 
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    • Замена
      59'
      И следом еще одна замена от тренера "Шахтера", Диванович ушел, а появился Иванович. 
    • Замена
      58'
      Соловей покинул пределы поля, вместо него появился Пострелов. 
    • 57'
      Главный тренер "Шахтера" после гола сразу отправил запасных игроков менять экипировку. По всей видимости, будет ряд изменений. 
    • 55'
      И все-таки удалось забить гол футболистам минского коллектива. И теперь уже они будут диктовать условия игры для своего соперника. 
    • Описание гола
      53'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л. 1:0.  Шрамченко. Забивают хозяева. Ничего себе. Хващинский получил мяч в штрафной площади и нанес удар по воротам, но угодил в штангу, и первым на добивании был Шрамченко!
    • 51'
      Никаких изменений в перерыве не стали делать оба наставника. Продолжается у нас упорная борьба и тренерская битва. Кто сможет забить первым? 
    • 49'
      На старте тайма футболисты "Шахтера" стали действовать куда активнее, явно получили от тренера новые остановки. 
    • Угловой
      47'
       Угловой удар заработали футболисты "Шахтера", но вот извлечь выгоду из стандартного положения так и не удалось. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Время продолжать! Второй тайм начался! 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм завершен. Пока счет не открыт, 0:0. 
    • 42'
      Владеют инициативой и мячом футболисты минского коллектива, но пока добраться до владений соперника так и не получается. 
    • Угловой
      40'
      Угловой удар заработали игроки "Шахтера", но вот извлечь выгоду из этого стандартного положения не получилось, мяч покинул пределы поля еще в полете. 
    • 39'
      Оба наставника достаточно активно ведут себя на бровке поля, активно руководят действиями своих подопечных. Три очка безумно важны для каждого коллектива. 
    • 37'
      Стоит отметить тот факт, что игроки обеих коллективов действуют максимально осторожно, судья крайне редко вступает в игру. 
    • 35'
      Десять минут осталось до конца первого тайма. Продолжается упорная борьба с минимум опасных моментов. 
    • 33'
      Очень упорная позиционная борьба в матче, и нельзя сказать, что игроки "Шахтера" считаются большим фаворитом. Пока минчане смотрятся очень уверенно. 
    • 31'
      Богомольчик оказался на правом фланге, хотя исполняет роль левого форварда, попытался вновь обострить, но попасть в створ ворот не получилось, выше. 
    • 30'
      5 ударов в сторону ворот нанесли игроки "Шахтера", но вот поразить цель пока им не получается, хозяева только трижды угрожали. 
    • Офсайд
      28'
      Дарбо старается действовать максимально активно, подключается к каждой атаке, сейчас была разрезающая передача на него выполнена, но игрок попал в офсайд. 
    • 26'
      Ух, опасно получилось. Ахмеди выполни кросс в штрафную площадь с левого фланга, вратарь крайне неудачно сыграл на опережение, не смог попасть по мячу, но вот никто из партнеров добить не смог. 
    • 25'
      Шевченко получил игровой снаряд на правом углу штрафной площади, и нанес удар слета -  получилось сильно, но вот не совсем точно. 
    • 24'
      Скавыш отклеился от опеки, и нанес достаточно плотный удар по воротам, но вот попасть в створ ворот ему не удалось, немного выше. 
    • 22'
      Минчане на домашнем стадионе играют достаточно успешно, четыре победы подряд на их счету. В последнем матче на домашнем стадионе удалось обыграть "Неман". 
    • 21'
      Стандартное положение заработали игроки "Шахтера", с правого фланга была выполнена подача в штрафную, в район дальней штанги, но никто так пробить и не смог. 
    • 20'
      Главный тренер "Минска" выставил на этот матч схему 4-4-2, а вот наставник "Шахтер" внес небольшие корректировки, и сейчас его подопечные играют по схеме 4-2-3-1. 
    • 18'
      Ничего не удалось создать игрокам минского коллектива после стандарта, и теперь кипер "Шахтера" будет выполнять свободный удар. Пока гости действуют вторым номером. 
    • Угловой
      17'
      И продолжают минчане создавать момент у ворот соперника. Богомольский получил игровой снаряд на левом фланге, вошел в штрафную и сделал прострел - защита на месте, но будет угловой. 
    • 16'
      За 15 минут игры удалось игрокам "Минска" завладеть инициативой, 60% игрового времени мяч находится под их контролем. Пока тренерская установка выполняется максимально удачно. 
    • 15'
      К этому матчу футболисты "Шахтера" подошли с серией из трех побед, поэтому игроки максимально мотивированы на успех. В последнем туре был обыгран минский "Динамо" - 1:0. 
    • 14'
      Продолжается упорная борьба между командами, в основном, все события развиваются в центральном круге, никто не хочет отдавать инициативу. 
    • 13'
      Последних раз эти команды между собой играли тоже на этой арене, в октябре 2021 года, и тогда игроки "Шахтера" уверенно разгромили соперника - 0:3. 
    • Опасный момент
      12'
      Сейчас уже было опасно. Черноок воспользовался своим шансом, получил передачу и с линии штрафной нанес плотный удар в дальний угол - вратарь среагировать, прыгнул, но вот игрок в створ не попал. 
    • 10'
      Букмекеры на хозяев выставили достаточно высокие котировки, за победу "Минска" был коэффициент 7, а на "Шахтер" - 1.5, ничья, которая тоже вероятна - 4.2.
    • 8'
      Первую угрозу мы увидели, Дарбо получил мяч на правом фланге атаки и выполнил прострел в район вратарской, и кипер "Минска" не стал рисковать, сыграл на опережении и выпил мяч за пределы. 
    • 7'
      Хозяева поля тоже неплохо стартовали, но успели уже потерпеть три поражения в сезоне, сейчас в их активе 13 поинтов, и они занимают 5 место, в случае победы смог вырваться в ТОП. 
    • 6'
      Стараются минчане действовать более разнообразно, видим мы и короткие передачи и длинные забросы вперед, но стартовые минуты пока без моментов. 
    • 5'
      Футболисты "Шахтера" неплохо начали этот сезон, за 8 матчей им удалось победить 4 раза и 3 матчах была зафиксирована ничья. Сейчас в активе 15 поинтов, больше только у "Энергетика" и БАТЭ. 
    • 4'
      Угловой удар заработали футболисты "Минска" в своей первой атаке, подача была выполнена в район вратарской площадки - соперник уверенно отбился. 
    • 2'
      Безусловно, большими фаворитами считают футболисты "Шахтера", они играют в желто-черной форме, а хозяева площадки одеты в белую экипировку. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался! Футболисты "Минска" разыграли мяч в центре. 
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Отправляемся с Вами в Беларусь, где будем наблюдать за интересным противостоянием "Минска" и "Шахтера". Комментировать встречу буду я, Егор Филатов
    Прогнозы 112
    Минск 22.3% (25)
    X 23.2% (26)
    Шахтёр Солигорск 54.5% (61)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Минск
    Ничья
    Шахтёр Солигорск
    8.00
    4.55
    6.45
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    Прогнозы на матч Минск 1:0 Шахтёр Солигорск

    Исход игры
    Минск
    22.3% (25)
    Ничья
    23.2% (26)
    Шахтёр Солигорск
    54.5% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.12% (44)
    Меньше
    58.88% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    64.49% (69)
    Нет
    35.51% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Шахтёр Солигорск
    25% (28)
    1:1 Ничья
    22.3% (25)
    0:1 Шахтёр Солигорск
    20.5% (23)
    2:1 Минск
    9.8% (11)
    1:0 Минск
    8% (9)
    0:2 Шахтёр Солигорск
    3.6% (4)
    1:3 Шахтёр Солигорск
    2.7% (3)
    2:0 Минск
    1.8% (2)
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