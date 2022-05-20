Дарбо покинул пределы поля, недоволен он был решением тренера, а заменил его Козловский. Четыре замены провел уже тренер "Шахтера".

Появился улыбка уже на лице главного тренера "Минска" а вот наставник "Шахтера" продолжает активно руководить действиями подопечных на бровке.

Затяжную атаку провели игроки "Шахтера", подолгу они комбинировали возле штрафной площади соперника, но довести дело до удара.

Сохраняет замены главный тренер "Минска", чтобы после окончания основного времени немного "убить" таймер.

Повреждение в борьбе за мяч получил сейчас голкипер минской команды, буквально 30 секунд он полежал на газоне, и самостоятельно поднялся. Помощь врачей не потребовалась.

В следующем туре футболисты "Шахтера" будут принимать "Витебск", а игроки "Минска" сыграют домашний матч против "Арсенала".

И теперь уже игрокам "Шахтера" нужно идти ва-банк, ведь времени осталось до конца матча очень и очень мало, нужно отыгрываться.

Большими силами стараются атаковать футболисты "Шахтера", быстро переходят они из обороны в атаку, но вот завершения пока нет.

Всего 1 удар в створ ворот нанесли игроки "Минска", и он был результативным, пока гости ничего не могут предложить своему сопернику.

Болельщиков на арене собралось сегодня не очень много, но они стараются активно поддерживать коллектив из Минска.

Уверенно контролируют игровой снаряд футболисты "Минска", и справляются с задачей по удержанию победного счета на табло.

Двадцать минут осталось до конца основного времени. Главный тренер "Шахтера" готовится еще одну замену. Не хочет он проигрывать матч.

В случаи победы игроки "Минска" поднимутся на третье место в турнирной таблице, а вот "Шахтер" опустится на четвертое, и ведь перед матчем коэффициент на победу хозяев был 7.

Угловой удар заработали футболисты "Шахтера", но вот извлечь выгоду из стандартного положения так и не удалось.

На старте тайма футболисты "Шахтера" стали действовать куда активнее, явно получили от тренера новые остановки.

Никаких изменений в перерыве не стали делать оба наставника. Продолжается у нас упорная борьба и тренерская битва. Кто сможет забить первым?

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л. 1:0. Шрамченко. Забивают хозяева. Ничего себе. Хващинский получил мяч в штрафной площади и нанес удар по воротам, но угодил в штангу, и первым на добивании был Шрамченко!

И все-таки удалось забить гол футболистам минского коллектива. И теперь уже они будут диктовать условия игры для своего соперника.

Главный тренер "Шахтера" после гола сразу отправил запасных игроков менять экипировку. По всей видимости, будет ряд изменений.

И следом еще одна замена от тренера "Шахтера", Диванович ушел, а появился Иванович.

Первый тайм завершен. Пока счет не открыт, 0:0.

42' Владеют инициативой и мячом футболисты минского коллектива, но пока добраться до владений соперника так и не получается.

40' Угловой удар заработали игроки "Шахтера", но вот извлечь выгоду из этого стандартного положения не получилось, мяч покинул пределы поля еще в полете.

39' Оба наставника достаточно активно ведут себя на бровке поля, активно руководят действиями своих подопечных. Три очка безумно важны для каждого коллектива.

37' Стоит отметить тот факт, что игроки обеих коллективов действуют максимально осторожно, судья крайне редко вступает в игру.

35' Десять минут осталось до конца первого тайма. Продолжается упорная борьба с минимум опасных моментов.

33' Очень упорная позиционная борьба в матче, и нельзя сказать, что игроки "Шахтера" считаются большим фаворитом. Пока минчане смотрятся очень уверенно.

31' Богомольчик оказался на правом фланге, хотя исполняет роль левого форварда, попытался вновь обострить, но попасть в створ ворот не получилось, выше.

30' 5 ударов в сторону ворот нанесли игроки "Шахтера", но вот поразить цель пока им не получается, хозяева только трижды угрожали.

28' Дарбо старается действовать максимально активно, подключается к каждой атаке, сейчас была разрезающая передача на него выполнена, но игрок попал в офсайд.

26' Ух, опасно получилось. Ахмеди выполни кросс в штрафную площадь с левого фланга, вратарь крайне неудачно сыграл на опережение, не смог попасть по мячу, но вот никто из партнеров добить не смог.

25' Шевченко получил игровой снаряд на правом углу штрафной площади, и нанес удар слета - получилось сильно, но вот не совсем точно.

24' Скавыш отклеился от опеки, и нанес достаточно плотный удар по воротам, но вот попасть в створ ворот ему не удалось, немного выше.

22' Минчане на домашнем стадионе играют достаточно успешно, четыре победы подряд на их счету. В последнем матче на домашнем стадионе удалось обыграть "Неман".

21' Стандартное положение заработали игроки "Шахтера", с правого фланга была выполнена подача в штрафную, в район дальней штанги, но никто так пробить и не смог.

20' Главный тренер "Минска" выставил на этот матч схему 4-4-2, а вот наставник "Шахтер" внес небольшие корректировки, и сейчас его подопечные играют по схеме 4-2-3-1.

18' Ничего не удалось создать игрокам минского коллектива после стандарта, и теперь кипер "Шахтера" будет выполнять свободный удар. Пока гости действуют вторым номером.

17' И продолжают минчане создавать момент у ворот соперника. Богомольский получил игровой снаряд на левом фланге, вошел в штрафную и сделал прострел - защита на месте, но будет угловой.

16' За 15 минут игры удалось игрокам "Минска" завладеть инициативой, 60% игрового времени мяч находится под их контролем. Пока тренерская установка выполняется максимально удачно.

15' К этому матчу футболисты "Шахтера" подошли с серией из трех побед, поэтому игроки максимально мотивированы на успех. В последнем туре был обыгран минский "Динамо" - 1:0.

14' Продолжается упорная борьба между командами, в основном, все события развиваются в центральном круге, никто не хочет отдавать инициативу.

13' Последних раз эти команды между собой играли тоже на этой арене, в октябре 2021 года, и тогда игроки "Шахтера" уверенно разгромили соперника - 0:3.

12' Сейчас уже было опасно. Черноок воспользовался своим шансом, получил передачу и с линии штрафной нанес плотный удар в дальний угол - вратарь среагировать, прыгнул, но вот игрок в створ не попал.

10' Букмекеры на хозяев выставили достаточно высокие котировки, за победу "Минска" был коэффициент 7, а на "Шахтер" - 1.5, ничья, которая тоже вероятна - 4.2.

8' Первую угрозу мы увидели, Дарбо получил мяч на правом фланге атаки и выполнил прострел в район вратарской, и кипер "Минска" не стал рисковать, сыграл на опережении и выпил мяч за пределы.

7' Хозяева поля тоже неплохо стартовали, но успели уже потерпеть три поражения в сезоне, сейчас в их активе 13 поинтов, и они занимают 5 место, в случае победы смог вырваться в ТОП.

6' Стараются минчане действовать более разнообразно, видим мы и короткие передачи и длинные забросы вперед, но стартовые минуты пока без моментов.

5' Футболисты "Шахтера" неплохо начали этот сезон, за 8 матчей им удалось победить 4 раза и 3 матчах была зафиксирована ничья. Сейчас в активе 15 поинтов, больше только у "Энергетика" и БАТЭ.

4' Угловой удар заработали футболисты "Минска" в своей первой атаке, подача была выполнена в район вратарской площадки - соперник уверенно отбился.

2' Безусловно, большими фаворитами считают футболисты "Шахтера", они играют в желто-черной форме, а хозяева площадки одеты в белую экипировку.