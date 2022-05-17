Стадион: Минск
Позже
История личных встреч
Минск
Шахтёр Солигорск
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
31 матч
22.6%
19.4%
58%
7 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.6%
29%
48.4%
7 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хващинский Владимир
|4
|0.5
|Богомольский Егор
|4
|0.5
|Джигеро Александр
|1
|0.13
|Душевский Даниил
|1
|0.13
|Daniil Dushevskiy
|1
|0.13
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дарбо Дембо
|5 (2)
|0.63
|Политевич Сергей
|1
|0.13
|Скавыш Максим
|1
|0.13
|Иванович Игор
|1
|0.13
|Шатара Милош
|1
|0.13
|Соловей Андрей
|1 (1)
|0.13
Карточки
Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шахтёр Солигорск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шатара Милош
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
2
50%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Минск
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Энергетик-БГУ - Минск 2:0 Минск - Неман 3:2 Ислочь - Минск 2:0 Минск - Динамо-Брест 2:0
Слуцк - Минск 2:4 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск - Минск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Сморгонь - Минск 1:0 Минск - Ислочь 1:0 Энергетик-БГУ - Минск 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Минск - Славия Мозырь 0:6 Минск - Гомель 0:0 Динамо-Брест - Минск 2:2 Минск - Слуцк 2:1 Витебск - Минск 3:1 Минск - Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо Минск - Минск 2:0 Минск - Неман 0:4
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1
Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Неман 1:0 Шахтёр Солигорск - Энергетик-БГУ 2:0 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 4
|20
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Динамо Минск
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|5.
|Славия Мозырь
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Минск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|7.
|Слуцк
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|8.
|Неман
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|9.
|Ислочь
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|10.
|Гомель
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Витебск
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|13.
|Белшина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 10
|4
|15.
|Динамо-Брест
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|7 - 13
|4
|16.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 17
|2
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|2.
|Неман
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|3.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|4.
|Минск
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Слуцк
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|Витебск
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|8.
|Ислочь
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Славия Мозырь
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|12.
|Динамо Минск
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Гомель
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|15.
|Белшина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Славия Мозырь
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|Слуцк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Ислочь
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|6.
|Гомель
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|9.
|Белшина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Минск
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Неман
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Витебск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|14.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Прогнозы на матч Минск - Шахтёр Солигорск
Исход игры
Минск
36.4% (20)
Ничья
25.5% (14)
Шахтёр Солигорск
38.2% (21)
Тотал 2.5
Больше
50% (27)
Меньше
50% (27)
Обе команды забьют
Да
75.93% (41)
Нет
24.07% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.5% (14)
1:2 Шахтёр Солигорск
23.6% (13)
2:1 Минск
20% (11)
1:0 Минск
10.9% (6)
0:1 Шахтёр Солигорск
9.1% (5)
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