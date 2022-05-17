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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Минск
 
Позже
Шахтёр Солигорск
Прогнозы 55
Минск 36.4% (20)
X 25.5% (14)
Шахтёр Солигорск 38.2% (21)
Все прогнозы

История личных встреч

Минск
Шахтёр Солигорск

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

31 матч

22.6%
19.4%
58%
7 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

12.9%
48.4%
38.7%
4 победы 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.6%
29%
48.4%
7 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
К
0:0
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
7:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хващинский Владимир 4 0.5
Богомольский Егор 4 0.5
Джигеро Александр 1 0.13
Душевский Даниил 1 0.13
Daniil Dushevskiy 1 0.13
Шахтёр Солигорск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дарбо Дембо 5 (2) 0.63
Политевич Сергей 1 0.13
Скавыш Максим 1 0.13
Иванович Игор 1 0.13
Шатара Милош 1 0.13
Соловей Андрей 1 (1) 0.13

Карточки

Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахтёр Солигорск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шатара Милош 0 1

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
20%
2
50%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Минск
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Энергетик-БГУ - Минск 2:0 Минск - Неман 3:2 Ислочь - Минск 2:0 Минск - Динамо-Брест 2:0
Слуцк - Минск 2:4 Минск - Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск - Минск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Сморгонь - Минск 1:0 Минск - Ислочь 1:0 Энергетик-БГУ - Минск 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Минск - Славия Мозырь 0:6 Минск - Гомель 0:0 Динамо-Брест - Минск 2:2 Минск - Слуцк 2:1 Витебск - Минск 3:1 Минск - Торпедо-БелАЗ 0:2 Динамо Минск - Минск 2:0 Минск - Неман 0:4
Шахтёр Солигорск
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Энергетик-БГУ - Шахтёр Солигорск 0:1 Шахтёр Солигорск - Гомель 1:0 Неман - Шахтёр Солигорск 1:1
Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Ислочь - Шахтёр Солигорск 1:1 Шахтёр Солигорск - Днепр Могилёв 4:0 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 Шахтёр Солигорск - Гомель 0:1 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Шахтёр Солигорск - Слуцк 1:1 Минск - Шахтёр Солигорск 0:3 Гомель - Шахтёр Солигорск 2:3 Витебск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Торпедо-БелАЗ 3:1 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2 Шахтёр Солигорск - Неман 1:0 Шахтёр Солигорск - Энергетик-БГУ 2:0 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 8 6 2 0 16 - 4 20
2. Энергетик-БГУ Заявка 8 5 1 2 16 - 8 16
3. Шахтёр Солигорск Заявка 8 4 3 1 10 - 4 15
4. Динамо Минск Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
5. Славия Мозырь Заявка 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Минск Заявка 8 4 1 3 11 - 10 13
7. Слуцк Заявка 8 3 4 1 11 - 9 13
8. Неман Заявка 8 3 3 2 11 - 10 12
9. Ислочь Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Гомель Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12. Витебск Заявка 8 1 4 3 8 - 13 7
13. Белшина Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
14. Арсенал Дзержинск Заявка 8 0 4 4 4 - 10 4
15. Динамо-Брест Заявка 8 0 4 4 7 - 13 4
16. Днепр Могилёв Заявка 8 0 2 6 4 - 17 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
2. Неман Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
3. Шахтёр Солигорск Заявка 4 3 0 1 6 - 1 9
4. Минск Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
5. БАТЭ Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Слуцк Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
7. Витебск Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
8. Ислочь Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Торпедо-БелАЗ Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Славия Мозырь Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Динамо-Брест Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
12. Динамо Минск Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Гомель Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Арсенал Дзержинск Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Белшина Заявка 5 0 2 3 4 - 10 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Днепр Могилёв Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Динамо Минск Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Славия Мозырь Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
4. Слуцк Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Ислочь Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6. Гомель Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Шахтёр Солигорск Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Энергетик-БГУ Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
9. Белшина Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Минск Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Неман Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Витебск Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
14. Арсенал Дзержинск Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15. Днепр Могилёв Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Минск - Шахтёр Солигорск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Минск 36.4% (20)
    X 25.5% (14)
    Шахтёр Солигорск 38.2% (21)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Минск - Шахтёр Солигорск онлайн

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    Прогнозы на матч Минск - Шахтёр Солигорск

    Исход игры
    Минск
    36.4% (20)
    Ничья
    25.5% (14)
    Шахтёр Солигорск
    38.2% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (27)
    Меньше
    50% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    75.93% (41)
    Нет
    24.07% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.5% (14)
    1:2 Шахтёр Солигорск
    23.6% (13)
    2:1 Минск
    20% (11)
    1:0 Минск
    10.9% (6)
    0:1 Шахтёр Солигорск
    9.1% (5)
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    Минск
    Шахтёр Солигорск
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