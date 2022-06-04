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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Армения
FIFA #89
 
Позже
Ирландия
FIFA #51
Прогнозы 141
Армения 17% (24)
X 15.6% (22)
Ирландия 67.4% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Армения
Ничья
Ирландия
5.45
3.74
5.40
Все Коэффициенты
Новости
1
Юрченко
Давид
19
Амбарцумян
Оганес
3
Ароян
Вараздат
15
Мкоян
Грайр
2
Оганесян
Арман
13
Оганесян
Камо
5
Григорян
Артак
8
Сперцян
Эдуард
11
Барсегян
Тигран
7
Байрамян
Хорен
23
Бичахчян
Ваан
1
Келлехер
Каомхин
12
Коллинз
Натан
5
Иган
Джон
4
Даффи
Шейн
3
Стивенс
Энда
2
Коулмэн
Шеймус
7
Робинсон
Каллум
13
Хендрик
Джефф
6
Каллен
Джош
20
Огбене
Чидози
10
Пэрротт
Трой
Армения
4-4-1-1
Ирландия
5-3-2

История личных встреч

Армения
Ирландия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2
2:1
Е2
0:1

Результаты последних матчей

Армения
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5
Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1
Ирландия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0
Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2 Ирландия - Болгария 0:0 Уэльс - Ирландия 1:0 Англия - Ирландия 3:0 Финляндия - Ирландия 1:0 Ирландия - Уэльс 0:0 Словакия - Ирландия 0:0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Ирландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2022, осталось 7 минут.

    Главный судья: Radu Petrescu

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Армения 17% (24)
    X 15.6% (22)
    Ирландия 67.4% (95)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Ирландия
    5.45
    3.74
    5.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Армения - Ирландия онлайн

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    Прогнозы на матч Армения - Ирландия

    Исход игры
    Армения
    19.1% (29)
    Ничья
    14.5% (22)
    Ирландия
    66.4% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.59% (47)
    Меньше
    58.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    60.18% (68)
    Нет
    39.82% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Ирландия
    24.3% (37)
    0:1 Ирландия
    22.4% (34)
    1:1 Ничья
    13.8% (21)
    0:2 Ирландия
    4.6% (7)
    2:1 Армения
    3.3% (5)
    1:0 Армения
    2% (3)
    1:3 Ирландия
    1.3% (2)
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    Армения
    Ирландия
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