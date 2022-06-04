Стадион: Республиканский стадион
15
Мкоян
Грайр
10
Пэрротт
Трой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Мкоян ГрайрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Авакян ХенриВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Монрой ХордиЗащитник
- Защитник
-
6 ВбеймарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дашян АртакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пэрротт ТройНападающий
- Запасные игроки
-
16 Базуну ГэвинВратарь
-
23 Траверс МаркВратарь
-
18 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Браун АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Найт ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
История личных встреч
Армения
Ирландия
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Армения
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Норвегия - Армения 9:0 Армения - Черногория 1:0 Армения - Германия 1:4 Армения - Северная Македония 0:5
Румыния - Армения 1:0 Исландия - Армения 1:1 Армения - Лихтенштейн 1:1 Германия - Армения 6:0 Северная Македония - Армения 0:0 Швеция - Армения 3:1 Хорватия - Армения 1:1 Армения - Румыния 3:2 Армения - Исландия 2:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Армения - Северная Македония 1:0 Грузия - Армения 1:2 Эстония - Армения 1:1 Армения - Грузия 2:2 Армения - Эстония 2:0 Северная Македония - Армения 2:1
Ирландия
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0
Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2 Ирландия - Болгария 0:0 Уэльс - Ирландия 1:0 Англия - Ирландия 3:0 Финляндия - Ирландия 1:0 Ирландия - Уэльс 0:0 Словакия - Ирландия 0:0
Лига B. Группа 1
Лига B. Группа 1
Прогнозы на матч Армения - Ирландия
Исход игры
Армения
19.1% (29)
Ничья
14.5% (22)
Ирландия
66.4% (101)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
1:2 Ирландия
24.3% (37)
0:1 Ирландия
22.4% (34)
1:1 Ничья
13.8% (21)
0:2 Ирландия
4.6% (7)
2:1 Армения
3.3% (5)
1:0 Армения
2% (3)
1:3 Ирландия
1.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!