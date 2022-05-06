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  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ

2022
Сан-Лоренсо
0:1
Второй тайм: 46'
Расинг Авельянеда
0'
9' Желтая карточка
Matias Rojas II
14' Желтая карточка
Jeremias James
25' Желтая карточка
Пильюд Иван
0:1
43' Гол
Javier Correa
46'

Ход матча

9'
 
Matias Rojas II
14'
Jeremias James
 
25'
 
Пильюд Иван
43'
0:1
Javier Correa
(Гарре Бенжамин)
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Расинг Авельянеда
3.43
3.40
2.29
Все Коэффициенты
12
Sebastian
Alberto
Torrico
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
24
Jeremias
James
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
5
Yeison
Gordillo
42
Agustin
Martegani
46
Силва
Томаш
7
Ezequiel
Cerutti
29
Nicolas
Fernandez
I
1
Gaston
Gomez
4
Пильюд
Иван
2
Juan
Caceres
6
Орбан
Лукас
5
Мена
Эухенио
11
Jonathan
David
Gomez
23
Nery
Dominguez
10
Matias
Rojas
II
17
Гарре
Бенжамин
27
Javier
Correa
20
Кардона
Эдвин
Сан-Лоренсо
3-5-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Расинг Авельянеда

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

24 матча

20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:0
С
0:1
С
2:1
С
1:1
П
2:1
П
2:1
КА
2:1
П
2:0
П
1:0
П
0:3
П
1:4
П
4:0
П
1:1
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
1:1
TPDV
0:1
ПА
2:1
ПАК
0:1
TPDV
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Federico Gattoni 3 0.21
Agustin Martegani 2 0.14
Адриан Рикардо 2 0.14
Yeison Gordillo 2 0.14
Барейро Адам 1 0.07
Ортигоса Нестор 1 (1) 0.07
Сапата Кристиан 1 0.07
Ezequiel Cerutti 0 0
Nicolas Fernandez I 0 0
Francisco Flores 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 6 0.43
Javier Correa 5 0.36
Ауче Габриэль 3 0.21
Leonel Ariel Miranda 2 0.14
Кардона Эдвин 2 (2) 0.14
Carlos Alcaraz 2 0.14
Чанкалай Томас 1 (1) 0.07
Nery Dominguez 1 0.07
Мура Факундо 1 0.07
Мартинес Маурисио 1 0.07
Matias Rojas II 1 (1) 0.07
Гарре Бенжамин 0 0
Fabricio Dominguez 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeison Gordillo 7 1
Federico Gattoni 3 1
Барейро Адам 4 0
Nicolas Fernandez5 2 1
Сапата Кристиан 2 0
Адриан Рикардо 2 0
Francisco Flores 1 0
Ezequiel Cerutti 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Jalil Elias 1 0
Eduardo Garcia 1 0
Gabriel Rojas1 1 0
Agustin Martegani 1 0
Силва Томаш 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Francisco Perruzzi 1 0
Jeremias James 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Alcaraz 5 0
Чанкалай Томас 2 1
Gonzalo Piovi 3 0
Javier Correa 3 0
Matias Rojas II 3 0
Enzo Copetti 3 0
Орбан Лукас 1 1
Инсуа Эмилиано 2 0
Jonathan David Gomez 2 0
Кардона Эдвин 2 0
Fabricio Dominguez 2 0
Juan Caceres 2 0
Сигали Леонардо 1 0
Пильюд Иван 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Gaston Gomez 1 0
Морено Анибал 1 0
Мура Факундо 1 0
Fernando Prado 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
20%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
3
60%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

12
25
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
2
17%
3
12%
1-15
1
8%
4
16%
16-30
2
17%
2
8%
31-45
3
25%
4
16%
46-60
3
25%
4
16%
61-75
1
8%
8
32%
76-90

Пропущено

18
8
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
6%
1
13%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
1
6%
3
38%
31-45
3
17%
2
25%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2
Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 1:0 14 9 5 0 25 - 9 32
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
4. Дефенса и Хустисия 13 6 4 3 25 - 19 22
5. Аргентинос Хуниорс 13 6 4 3 19 - 15 22
6. Сармиенто 13 6 3 4 17 - 23 21
7. Химнасия Ла-Плата 13 6 3 4 21 - 19 21
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 10 - 11 17
10. Сан-Лоренсо 0:1 14 3 5 6 14 - 17 14
11. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
12. Патронато Парана 13 3 1 9 10 - 24 10
13. Атлетико Платенсе 13 2 4 7 11 - 21 10
14. Тальерес Кордоба 13 2 2 9 8 - 21 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 13 6 6 1 17 - 11 24
3. Альдосиви 13 6 2 5 16 - 14 20
4. Тигре 13 5 5 3 17 - 10 20
5. Уракан 13 5 3 5 17 - 16 18
6. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
7. Барракас Централь 13 5 1 7 14 - 23 16
8. Годой Крус 3:3 13 3 7 3 20 - 21 16
9. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
10. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
11. Арсенал Саранди 3:3 13 2 8 3 18 - 18 14
12. Сентраль Кордоба Росарио 13 3 5 5 14 - 20 14
13. Индепендьенте Авельянеда 13 2 7 4 14 - 18 13
14. Росарио Сентраль 13 3 2 8 13 - 19 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 1:0 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 5 - 8 7
11. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 0:1 7 0 3 4 7 - 11 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
6. Уракан 7 3 1 3 10 - 10 10
7. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Альдосиви 6 3 1 2 6 - 5 10
9. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
10. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
11. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
12. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 7 - 7 7
13. Барракас Централь 6 2 1 3 6 - 12 7
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 1:0 7 5 2 0 15 - 7 17
2. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Дефенса и Хустисия 7 5 0 2 16 - 10 15
4. Сан-Лоренсо 0:1 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 8 - 4 14
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 6 2 2 2 11 - 11 8
7. Уракан 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
10. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
11. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 11 4
12. Арсенал Саранди 3:3 6 0 4 2 8 - 10 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Хавьер Корреа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Пильюд Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Jeremias James получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Матиас Рохас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Расинг Авельянеда
3.43
3.40
2.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда онлайн

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Сан-Лоренсо
Расинг Авельянеда
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