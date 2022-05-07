1:1
Конец матча
9' Желтая карточкаMatias Rojas II
14' Желтая карточкаJeremias James
25' Желтая карточкаПильюд Иван
0:1
43' ГолJavier Correa
51' Желтая карточкаJuan Caceres
1:1
71' ГолAgustin Martegani
Ход матча
14'
25'
43'
0:1
51'
71'
1:1
47
Agustin
Giay
27
Jalil
Elias
46
Силва
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayПолузащитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Beron
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Расинг Авельянеда
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
24 матча
20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
6 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agustin Martegani
|3
|0.21
|Federico Gattoni
|3
|0.21
|Адриан Рикардо
|2
|0.14
|Yeison Gordillo
|2
|0.14
|Барейро Адам
|1
|0.07
|Ортигоса Нестор
|1 (1)
|0.07
|Сапата Кристиан
|1
|0.07
|Ezequiel Cerutti
|0
|0
|Nicolas Fernandez I
|0
|0
|Francisco Flores
|0
|0
|Siro Rosane
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|6
|0.43
|Javier Correa
|5
|0.36
|Ауче Габриэль
|3
|0.21
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0.14
|Кардона Эдвин
|2 (2)
|0.14
|Carlos Alcaraz
|2
|0.14
|Чанкалай Томас
|1 (1)
|0.07
|Nery Dominguez
|1
|0.07
|Мура Факундо
|1
|0.07
|Мартинес Маурисио
|1
|0.07
|Matias Rojas II
|1 (1)
|0.07
|Гарре Бенжамин
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeison Gordillo
|7
|1
|Federico Gattoni
|3
|1
|Барейро Адам
|4
|0
|Nicolas Fernandez5
|2
|1
|Сапата Кристиан
|2
|0
|Адриан Рикардо
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
|Eduardo Garcia
|1
|0
|Gabriel Rojas1
|1
|0
|Agustin Martegani
|1
|0
|Силва Томаш
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Francisco Perruzzi
|1
|0
|Jeremias James
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Alcaraz
|5
|0
|Чанкалай Томас
|2
|1
|Gonzalo Piovi
|3
|0
|Javier Correa
|3
|0
|Matias Rojas II
|3
|0
|Enzo Copetti
|3
|0
|Juan Caceres
|3
|0
|Орбан Лукас
|1
|1
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Кардона Эдвин
|2
|0
|Fabricio Dominguez
|2
|0
|Сигали Леонардо
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Gaston Gomez
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Fernando Prado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
2
15%
2
25%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
43%
2
18%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
26
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
15%
3
12%
1-15
1
8%
4
15%
16-30
2
15%
3
12%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
4
31%
4
15%
61-75
1
8%
8
31%
76-90
Пропущено
19
9
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 6
1
5%
1
11%
1-15
4
21%
1
11%
16-30
2
11%
3
33%
31-45
3
16%
2
22%
46-60
4
21%
1
11%
61-75
5
26%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2
Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|8
|6
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|4.
|Дефенса и Хустисия
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|6.
|Сармиенто
|13
|6
|3
|4
|17 - 23
|21
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|10 - 11
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|14
|3
|6
|5
|15 - 17
|15
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|12.
|Патронато Парана
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|4
|7
|11 - 21
|10
|14.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|2
|9
|8 - 21
|8
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|8
|4
|1
|32 - 17
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|13
|6
|6
|1
|17 - 11
|24
|3.
|Альдосиви
|13
|6
|2
|5
|16 - 14
|20
|4.
|Тигре
|13
|5
|5
|3
|17 - 10
|20
|5.
|Барракас Централь
|3:1
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|6.
|Уракан
|13
|5
|3
|5
|17 - 16
|18
|7.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|8.
|Годой Крус
|1:3
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|9.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|10.
|Ланус
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|11.
|Арсенал Саранди
|3:3
|13
|2
|8
|3
|18 - 18
|14
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|13
|2
|7
|4
|14 - 18
|13
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|7
|5
|0
|2
|8 - 5
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|12.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|6.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Барракас Централь
|3:1
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|9.
|Альдосиви
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|11.
|Годой Крус
|1:3
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|12.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|7
|5
|0
|2
|16 - 10
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|3:1
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|1:3
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|7.
|Уракан
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|3:3
|6
|0
|4
|2
|8 - 10
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3