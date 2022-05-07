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  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ

2022
Альдосиви
1:0
Второй тайм: 65'
Арсенал Саранди
0'
1:0
19' Гол
Каутеруссио Мартин
45' Желтая карточка
Dardo Federico Miloc
65'

Ход матча

19'
Каутеруссио Мартин
(Fernando Roman Villalba)
1:0
45'
 
Dardo Federico Miloc
46'
 
Juan Apaolaza
Cristian Colman
51'
 
Leonardo Marchi
Перес Дамиан
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Арсенал Саранди
2.36
3.48
3.04
Все Коэффициенты
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
17
Мели
Сесар
39
Matias
Morello
70
Edwin
Mosquera
7
Каутеруссио
Мартин
29
Braian
Martinez
9
Martin
Santiago
Silva
I
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
2
Ignacio
Gariglio
14
Gonzalo
Goni
15
Перес
Дамиан
30
Mauro
Pitton
21
Leonel
Picco
5
Dardo
Federico
Miloc
33
Joaquin
Ibanez
III
27
Sebastian
Lomonaco
7
Cristian
Colman
Альдосиви
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Альдосиви
Арсенал Саранди

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
3:0
С
4:0
П
2:1
П
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 9 (3) 0.64
Matias Pisano 2 0.14
Мели Сесар 2 0.14
Martin Santiago Silva I 2 0.14
Leandro Maciel 1 0.07
Edwin Mosquera 1 0.07
Мартинес Томас 0 0
Девекки Хосе 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0
Rufino Lucero 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Lomonaco 7 (2) 0.5
Cristian Colman 3 0.21
Facundo Kruspzky 2 0.14
Gonzalo Goni 2 0.14
Lucas Brochero 1 0.07
Joaquin Ibanez III 1 0.07
Alexander Diaz 1 0.07
Ignacio Gariglio 1 0.07
Dardo Federico Miloc 0 0
Alejo Antilef 0 0
Juan Apaolaza 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 3 1
Девекки Хосе 3 0
Мели Сесар 3 0
Edwin Mosquera 3 0
Fernando Roman Villalba 3 0
Matias Morello 3 0
Leandro Maciel 1 1
Mario Lopez 2 0
Emanuel Iniguez 2 0
Rufino Lucero 2 0
Braian Martinez 2 0
Каутеруссио Мартин 1 0
Jonathan Zacaria 1 0
Federico Milo 1 0
Valentin Mancini 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Suarez II 5 1
Dardo Federico Miloc 4 0
Gonzalo Goni 3 0
Lucas Brochero 3 0
Franco Sergio Martinez 1 1
Перес Дамиан 2 0
Cristian Chimino 2 0
Sebastian Lomonaco 2 0
Mauro Pitton 1 0
Leonel Picco 1 0
Ignacio Gariglio 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
5
63%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
3
60%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
4
25%
1
7%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Пропущено

14
15
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
4
27%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1
Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3
Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 8 6 0 25 - 10 30
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
4. Дефенса и Хустисия 13 6 4 3 25 - 19 22
5. Аргентинос Хуниорс 13 6 4 3 19 - 15 22
6. Сармиенто 13 6 3 4 17 - 23 21
7. Химнасия Ла-Плата 13 6 3 4 21 - 19 21
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 10 - 11 17
10. Сан-Лоренсо 14 3 6 5 15 - 17 15
11. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
12. Патронато Парана 13 3 1 9 10 - 24 10
13. Атлетико Платенсе 13 2 4 7 11 - 21 10
14. Тальерес Кордоба 13 2 2 9 8 - 21 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 1:0 14 7 6 1 18 - 11 27
3. Альдосиви 1:0 14 7 2 5 17 - 14 23
4. Тигре 0:1 14 5 5 4 17 - 11 20
5. Барракас Централь 14 6 1 7 17 - 24 19
6. Уракан 0:1 14 5 3 6 17 - 17 18
7. Индепендьенте Авельянеда 1:0 14 3 7 4 15 - 18 16
8. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
9. Годой Крус 3:3 14 3 7 4 21 - 24 16
10. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
11. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
12. Арсенал Саранди 0:1 14 2 8 4 18 - 19 14
13. Сентраль Кордоба Росарио 13 3 5 5 14 - 20 14
14. Росарио Сентраль 13 3 2 8 13 - 19 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 5 - 8 7
11. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 7 0 4 3 8 - 11 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 0:1 7 4 2 1 10 - 3 14
3. Альдосиви 1:0 7 4 1 2 7 - 5 13
4. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
6. Арсенал Саранди 0:1 7 2 4 1 10 - 8 10
7. Уракан 0:1 7 3 1 3 10 - 10 10
8. Бока Хуниорс 1:0 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Индепендьенте Авельянеда 1:0 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Барракас Централь 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
12. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
13. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Дефенса и Хустисия 7 5 0 2 16 - 10 15
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 1:0 7 5 2 0 9 - 4 17
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 1:0 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 7 2 2 3 12 - 14 8
7. Уракан 0:1 7 2 2 3 7 - 7 8
8. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Тигре 0:1 7 1 3 3 7 - 8 6
10. Индепендьенте Авельянеда 1:0 7 1 3 3 7 - 11 6
11. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 11 4
12. Арсенал Саранди 0:1 7 0 4 3 8 - 11 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Дардо Федерико Милоч получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Каутеруссио Мартин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Арсенал Саранди
2.36
3.48
3.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альдосиви 1:0 Арсенал Саранди онлайн

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Альдосиви
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