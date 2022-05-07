1:0
Второй тайм: 65'
1:0
19' ГолКаутеруссио Мартин
45' Желтая карточкаDardo Federico Miloc
Ход матча
25
Девекки
Хосе
17
Мели
Сесар
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Риос АндресНападающий
-
38 Торрес ДавидНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
18 Julian Navas
-
-
-
-
-
-
29 Edwin Torres
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Альдосиви
Арсенал Саранди
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|9 (3)
|0.64
|Matias Pisano
|2
|0.14
|Мели Сесар
|2
|0.14
|Martin Santiago Silva I
|2
|0.14
|Leandro Maciel
|1
|0.07
|Edwin Mosquera
|1
|0.07
|Мартинес Томас
|0
|0
|Девекки Хосе
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
|Rufino Lucero
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Lomonaco
|7 (2)
|0.5
|Cristian Colman
|3
|0.21
|Facundo Kruspzky
|2
|0.14
|Gonzalo Goni
|2
|0.14
|Lucas Brochero
|1
|0.07
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.07
|Alexander Diaz
|1
|0.07
|Ignacio Gariglio
|1
|0.07
|Dardo Federico Miloc
|0
|0
|Alejo Antilef
|0
|0
|Juan Apaolaza
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|3
|1
|Девекки Хосе
|3
|0
|Мели Сесар
|3
|0
|Edwin Mosquera
|3
|0
|Fernando Roman Villalba
|3
|0
|Matias Morello
|3
|0
|Leandro Maciel
|1
|1
|Mario Lopez
|2
|0
|Emanuel Iniguez
|2
|0
|Rufino Lucero
|2
|0
|Braian Martinez
|2
|0
|Каутеруссио Мартин
|1
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Valentin Mancini
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Suarez II
|5
|1
|Dardo Federico Miloc
|4
|0
|Gonzalo Goni
|3
|0
|Lucas Brochero
|3
|0
|Franco Sergio Martinez
|1
|1
|Перес Дамиан
|2
|0
|Cristian Chimino
|2
|0
|Sebastian Lomonaco
|2
|0
|Mauro Pitton
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Ignacio Gariglio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
5
63%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
2
40%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
3
60%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
4
25%
1
7%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
0
0%
6
40%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Пропущено
14
15
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
4
27%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1
Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3
Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|8
|6
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|4.
|Дефенса и Хустисия
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|6.
|Сармиенто
|13
|6
|3
|4
|17 - 23
|21
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|10 - 11
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|14
|3
|6
|5
|15 - 17
|15
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|12.
|Патронато Парана
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|4
|7
|11 - 21
|10
|14.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|2
|9
|8 - 21
|8
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|8
|4
|1
|32 - 17
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|1:0
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|3.
|Альдосиви
|1:0
|14
|7
|2
|5
|17 - 14
|23
|4.
|Тигре
|0:1
|14
|5
|5
|4
|17 - 11
|20
|5.
|Барракас Централь
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|6.
|Уракан
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|14
|3
|7
|4
|15 - 18
|16
|8.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|9.
|Годой Крус
|3:3
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|10.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|11.
|Ланус
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Арсенал Саранди
|0:1
|14
|2
|8
|4
|18 - 19
|14
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|7
|5
|0
|2
|8 - 5
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|12.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|0:1
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|3.
|Альдосиви
|1:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|4.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|6.
|Арсенал Саранди
|0:1
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Уракан
|0:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|8.
|Бока Хуниорс
|1:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Барракас Централь
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|12.
|Годой Крус
|3:3
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|13.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|7
|5
|0
|2
|16 - 10
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:0
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|3.
|Альдосиви
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|7.
|Уракан
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|8.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Тигре
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|0:1
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3