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Аргентина: Лига професиональ

2022
Индепендьенте Авельянеда
1:0
Второй тайм: 65'
Уракан
0'
11' Желтая карточка
Бланко Доминго
14' Желтая карточка
Sergio Barreto
1:0
21' Гол
Alan Sonora
31' Желтая карточка
Rodrigo Cabral
33' Желтая карточка
Jonathan Galvan
65'

Ход матча

11'
Бланко Доминго
 
14'
Sergio Barreto
 
21'
Alan Sonora
1:0
31'
 
Rodrigo Cabral
33'
 
Jonathan Galvan
46'
 
Баямич Матео
Rodrigo Cabral
56'
Lucas Gonzalez
Бланко Доминго
 
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Уракан
2.38
3.28
3.12
Все Коэффициенты
1
Соса
Себастьян
19
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
2
Joaquin
Laso
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
35
Tomas
Pozzo
10
Alan
Sonora
23
Бланко
Доминго
8
Damian
Batallini
44
Julian
Romero
1
Marcos
Guillermo
Diaz
12
Сото
Гильермо
8
Jonathan
Galvan
6
Lucas
Merolla
25
Cesar
Ibanez
33
Juan
Gauto
5
Santiago
Hezze
10
Кристальдо
Франко
20
Jhonatan
Candia
7
Matias
Coccaro
16
Rodrigo
Cabral
Индепендьенте Авельянеда
4-1-3-2
Уракан
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Уракан

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

29.4%
64.7%
5.9%
5 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:3
КДМЭП
3:2
С
1:0
С
3:1
С
3:1
П
2:1
П
1:1
ПБ
0:1
ПБ
0:1
ПА
5:1
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
2:1
ПА
1:0
ПАК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 3 (1) 0.21
Tomas Pozzo 3 0.21
Alan Sonora 2 0.14
Joaquin Laso 1 0.07
Gaston Togni 1 0.07
Бланко Доминго 1 0.07
Роа Андрес Фелипе 1 0.07
Lucas Gonzalez 1 0.07
Carlos Benavidez 1 0.07
Rodrigo Marquez 1 0.07
Lucas Daniel Romero 0 0
Lucas Rodriguez I 0 0
Damian Batallini 0 0
Sergio Barreto 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Coccaro 7 (1) 0.5
Jhonatan Candia 4 (2) 0.29
Кристальдо Франко 3 (1) 0.21
Jonathan Galvan 1 0.07
Jonas Acevedo 1 0.07
Nicolas Cordero 1 0.07
Rodrigo Cabral 0 0
Patricio Daniel Toranzo 0 0
Cesar Ibanez 0 0
Santiago Hezze 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 3 1
Lucas Daniel Romero 4 0
Tomas Pozzo 4 0
Соса Себастьян 3 0
Бланко Доминго 3 0
Carlos Benavidez 3 0
Joaquin Laso 1 1
Leandro Miguel Fernandez 2 0
Damian Batallini 2 0
Sergio Barreto 2 0
Виго Алекс 2 0
Бенегас Леандро 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Gaston Togni 1 0
Баккья Ренсо 1 0
Alan Sonora 1 0
Thomas Ortega 1 0
Ayrton Costa 1 0
Javier Ostachuk 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jonathan Galvan 6 0
Marcos Guillermo Diaz 5 0
Federico Fattori 3 1
Cesar Ibanez 4 0
Тобио Фернандо 3 0
Fabian Henriquez 3 0
Кристальдо Франко 2 0
Сото Гильермо 2 0
Matias Coccaro 2 0
Rodrigo Cabral 2 0
Patricio Daniel Toranzo 1 0
Ismael Alberto Quilez 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Баямич Матео 1 0
Santiago Hezze 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
57%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
0
0%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
5
36%
2
12%
61-75
2
14%
4
24%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
4
25%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1
Уракан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1
Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 8 6 0 25 - 10 30
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
4. Дефенса и Хустисия 13 6 4 3 25 - 19 22
5. Аргентинос Хуниорс 13 6 4 3 19 - 15 22
6. Сармиенто 13 6 3 4 17 - 23 21
7. Химнасия Ла-Плата 13 6 3 4 21 - 19 21
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 10 - 11 17
10. Сан-Лоренсо 14 3 6 5 15 - 17 15
11. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
12. Патронато Парана 13 3 1 9 10 - 24 10
13. Атлетико Платенсе 13 2 4 7 11 - 21 10
14. Тальерес Кордоба 13 2 2 9 8 - 21 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 13 8 4 1 32 - 17 28
2. Бока Хуниорс 1:0 14 7 6 1 18 - 11 27
3. Альдосиви 1:0 14 7 2 5 17 - 14 23
4. Тигре 0:1 14 5 5 4 17 - 11 20
5. Барракас Централь 14 6 1 7 17 - 24 19
6. Уракан 0:1 14 5 3 6 17 - 17 18
7. Индепендьенте Авельянеда 1:0 14 3 7 4 15 - 18 16
8. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
9. Годой Крус 3:3 14 3 7 4 21 - 24 16
10. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
11. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
12. Арсенал Саранди 0:1 14 2 8 4 18 - 19 14
13. Сентраль Кордоба Росарио 13 3 5 5 14 - 20 14
14. Росарио Сентраль 13 3 2 8 13 - 19 11

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 5 - 8 7
11. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 7 0 4 3 8 - 11 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 0:1 7 4 2 1 10 - 3 14
3. Альдосиви 1:0 7 4 1 2 7 - 5 13
4. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
5. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
6. Арсенал Саранди 0:1 7 2 4 1 10 - 8 10
7. Уракан 0:1 7 3 1 3 10 - 10 10
8. Бока Хуниорс 1:0 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Индепендьенте Авельянеда 1:0 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Барракас Централь 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
12. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
13. Росарио Сентраль 6 2 1 3 8 - 8 7
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Дефенса и Хустисия 7 5 0 2 16 - 10 15
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 1:0 7 5 2 0 9 - 4 17
2. Эстудиантес Ла Плата 6 2 4 0 16 - 10 10
3. Альдосиви 1:0 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 7 2 2 3 12 - 14 8
7. Уракан 0:1 7 2 2 3 7 - 7 8
8. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Тигре 0:1 7 1 3 3 7 - 8 6
10. Индепендьенте Авельянеда 1:0 7 1 3 3 7 - 11 6
11. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 11 4
12. Арсенал Саранди 0:1 7 0 4 3 8 - 11 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Джонатан Гальван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Родриго Кабрал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Алан Сонора бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Уракан
2.38
3.28
3.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:0 Уракан онлайн

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