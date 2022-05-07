1:0
Второй тайм: 65'
11' Желтая карточкаБланко Доминго
14' Желтая карточкаSergio Barreto
1:0
21' ГолAlan Sonora
31' Желтая карточкаRodrigo Cabral
33' Желтая карточкаJonathan Galvan
Ход матча
11'
14'
21'
1:0
31'
33'
19
Виго
Алекс
35
Tomas
Pozzo
10
Alan
Sonora
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Tomas PozzoПолузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
11 Gaston Togni
-
32 Ayrton Costa
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
-
33 Juan GautoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Баямич МатеоНападающий
-
-
-
15 Pablo Adorno
-
-
13 Walter Perez
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Уракан
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
29.4%
64.7%
5.9%
5 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|3 (1)
|0.21
|Tomas Pozzo
|3
|0.21
|Alan Sonora
|2
|0.14
|Joaquin Laso
|1
|0.07
|Gaston Togni
|1
|0.07
|Бланко Доминго
|1
|0.07
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0.07
|Lucas Gonzalez
|1
|0.07
|Carlos Benavidez
|1
|0.07
|Rodrigo Marquez
|1
|0.07
|Lucas Daniel Romero
|0
|0
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Coccaro
|7 (1)
|0.5
|Jhonatan Candia
|4 (2)
|0.29
|Кристальдо Франко
|3 (1)
|0.21
|Jonathan Galvan
|1
|0.07
|Jonas Acevedo
|1
|0.07
|Nicolas Cordero
|1
|0.07
|Rodrigo Cabral
|0
|0
|Patricio Daniel Toranzo
|0
|0
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Santiago Hezze
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|3
|1
|Lucas Daniel Romero
|4
|0
|Tomas Pozzo
|4
|0
|Соса Себастьян
|3
|0
|Бланко Доминго
|3
|0
|Carlos Benavidez
|3
|0
|Joaquin Laso
|1
|1
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|Damian Batallini
|2
|0
|Sergio Barreto
|2
|0
|Виго Алекс
|2
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Баккья Ренсо
|1
|0
|Alan Sonora
|1
|0
|Thomas Ortega
|1
|0
|Ayrton Costa
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonathan Galvan
|6
|0
|Marcos Guillermo Diaz
|5
|0
|Federico Fattori
|3
|1
|Cesar Ibanez
|4
|0
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Fabian Henriquez
|3
|0
|Кристальдо Франко
|2
|0
|Сото Гильермо
|2
|0
|Matias Coccaro
|2
|0
|Rodrigo Cabral
|2
|0
|Patricio Daniel Toranzo
|1
|0
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Баямич Матео
|1
|0
|Santiago Hezze
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
57%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
0
0%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
5
36%
2
12%
61-75
2
14%
4
24%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
11%
4
25%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
22%
3
19%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1
Уракан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1
Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|8
|6
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|4.
|Дефенса и Хустисия
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|6.
|Сармиенто
|13
|6
|3
|4
|17 - 23
|21
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|10 - 11
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|14
|3
|6
|5
|15 - 17
|15
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|12.
|Патронато Парана
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|4
|7
|11 - 21
|10
|14.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|2
|9
|8 - 21
|8
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|13
|8
|4
|1
|32 - 17
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|1:0
|14
|7
|6
|1
|18 - 11
|27
|3.
|Альдосиви
|1:0
|14
|7
|2
|5
|17 - 14
|23
|4.
|Тигре
|0:1
|14
|5
|5
|4
|17 - 11
|20
|5.
|Барракас Централь
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|6.
|Уракан
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|14
|3
|7
|4
|15 - 18
|16
|8.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|9.
|Годой Крус
|3:3
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|10.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|11.
|Ланус
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|12.
|Арсенал Саранди
|0:1
|14
|2
|8
|4
|18 - 19
|14
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|14.
|Росарио Сентраль
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|7
|5
|0
|2
|8 - 5
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|12.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|0:1
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|3.
|Альдосиви
|1:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|4.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|6.
|Арсенал Саранди
|0:1
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Уракан
|0:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|8.
|Бока Хуниорс
|1:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Барракас Централь
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|12.
|Годой Крус
|3:3
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|13.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|7
|5
|0
|2
|16 - 10
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:0
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|2
|4
|0
|16 - 10
|10
|3.
|Альдосиви
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|7.
|Уракан
|0:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|8.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Тигре
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|1:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|11.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|12.
|Арсенал Саранди
|0:1
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
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