0:2
Конец матча
4' Желтая карточкаФернандес Игнасио
27' Желтая карточкаBrian Abel Luciatti
39' Желтая карточкаLucas Blondel
0:1
44' ГолБенедетто Дарио
48' Желтая карточкаБенедетто Дарио
0:2
65' ГолВаскес Луис
68' Желтая карточкаSebastian Prieto
90' Желтая карточкаКампусано Хорман
Ход матча
39'
44'
0:1
48'
65'
0:2
68'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Diego SosaЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Фабра ФранкЗащитник
-
25 Авила ГастонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
33 Alan Varela
-
12 Leandro Brey
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
История личных встреч
Тигре
Бока Хуниорс
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
24 матча
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маньин Пабло
|5 (3)
|0.36
|Lucas Blondel
|3
|0.21
|Mateo Retegui
|2 (1)
|0.14
|Кастро Алексис
|1
|0.07
|Колидио Факундо
|1
|0.07
|Sebastian Prieto
|1
|0.07
|Ijiel Protti
|1
|0.07
|Nicolas Demartini
|1
|0.07
|Agustin Obando
|1
|0.07
|Gonzalo Flores
|1
|0.07
|Blas Armoa
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетто Дарио
|7 (2)
|0.5
|Вилья Себастьян
|4
|0.29
|Васкес Луис
|2
|0.14
|Сальвио Эдуардо
|2
|0.14
|Фабра Франк
|1
|0.07
|Адвинкула Луис
|1
|0.07
|Искиэрдос Карлос
|1
|0.07
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.07
|Ромеро Оскар
|0
|0
|Фернандес Пол
|0
|0
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Медина Кристиан
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sebastian Prieto
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|1
|Кабрера Виктор
|3
|0
|Nicolas Demartini
|3
|0
|Маньин Пабло
|2
|0
|Brian Abel Luciatti
|2
|0
|Sebastian Prediger II
|2
|0
|Cristian Zabala
|2
|0
|Кастро Алексис
|1
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Меносси Лукас
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|5
|0
|Фабра Франк
|3
|1
|Фернандес Пол
|4
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Бенедетто Дарио
|2
|0
|Кампусано Хорман
|2
|0
|Вилья Себастьян
|2
|0
|Себальос Эсекиэль
|2
|0
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
1
10%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Забито
17
19
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
2
12%
3
16%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
29%
29%
4
21%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
6
35%
2
11%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
5
42%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
4
33%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2
Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|8
|6
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Ривер Плейт
|13
|8
|2
|3
|29 - 11
|26
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|4.
|Дефенса и Хустисия
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|13
|6
|4
|3
|19 - 15
|22
|6.
|Сармиенто
|13
|6
|3
|4
|17 - 23
|21
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|13
|5
|2
|6
|10 - 11
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|14
|3
|6
|5
|15 - 17
|15
|11.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|12.
|Патронато Парана
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|13.
|Атлетико Платенсе
|13
|2
|4
|7
|11 - 21
|10
|14.
|Тальерес Кордоба
|13
|2
|2
|9
|8 - 21
|8
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|14
|8
|4
|2
|32 - 18
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|14
|7
|6
|1
|19 - 11
|27
|3.
|Альдосиви
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|4.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|5.
|Барракас Централь
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|6.
|Уракан
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|14
|3
|8
|3
|20 - 19
|17
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|7
|4
|17 - 18
|16
|9.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|10.
|Годой Крус
|3:3
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|11.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|12.
|Ланус
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Росарио Сентраль
|1:0
|14
|4
|2
|8
|14 - 19
|14
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|7
|5
|0
|2
|8 - 5
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|15 - 7
|11
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|9.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|11.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|12.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Росарио Сентраль
|1:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Барракас Централь
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Годой Крус
|3:3
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|7
|5
|0
|2
|16 - 10
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|Сармиенто
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Патронато Парана
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|0:1
|7
|2
|4
|1
|16 - 11
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|7.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Росарио Сентраль
|1:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3