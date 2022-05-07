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Аргентина: Лига професиональ

2022
Тигре
0:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
4' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
27' Желтая карточка
Brian Abel Luciatti
39' Желтая карточка
Lucas Blondel
0:1
44' Гол
Бенедетто Дарио
48' Желтая карточка
Бенедетто Дарио
0:2
65' Гол
Васкес Луис
68' Желтая карточка
Sebastian Prieto
90' Желтая карточка
Кампусано Хорман
90'+5
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
5
Sebastian
Prediger
II
9
Ijiel
Protti
42
Фернандес
Игнасио
10
Меносси
Лукас
16
Кастро
Алексис
7
Маньин
Пабло
1
Росси
Агустин
39
Gabriel
Aranda
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
3
Сандез
Агустин
16
Молинас
Аарон
21
Кампусано
Хорман
36
Медина
Кристиан
7
Себальос
Эсекиэль
9
Бенедетто
Дарио
22
Вилья
Себастьян
Тигре
4-1-4-1
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Тигре
Бока Хуниорс

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

24 матча

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
54.2%
20.8%
6 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

КДЛС
2:0
С
4:1
С
2:1
ТМК
2:0
ТМК
1:1
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
2:0
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
2:0
П
2:1
ПА
1:0
ПА
3:3
ПА
1:2
ПА
3:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
2:3
ПА
6:2
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маньин Пабло 5 (3) 0.36
Lucas Blondel 3 0.21
Mateo Retegui 2 (1) 0.14
Кастро Алексис 1 0.07
Колидио Факундо 1 0.07
Sebastian Prieto 1 0.07
Ijiel Protti 1 0.07
Nicolas Demartini 1 0.07
Agustin Obando 1 0.07
Gonzalo Flores 1 0.07
Blas Armoa 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетто Дарио 7 (2) 0.5
Вилья Себастьян 4 0.29
Васкес Луис 2 0.14
Сальвио Эдуардо 2 0.14
Фабра Франк 1 0.07
Адвинкула Луис 1 0.07
Искиэрдос Карлос 1 0.07
Рохо Маркос 1 (1) 0.07
Ромеро Оскар 0 0
Фернандес Пол 0 0
Кампусано Хорман 0 0
Молинас Аарон 0 0
Медина Кристиан 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Prieto 4 0
Фернандес Игнасио 2 1
Кабрера Виктор 3 0
Nicolas Demartini 3 0
Маньин Пабло 2 0
Brian Abel Luciatti 2 0
Sebastian Prediger II 2 0
Cristian Zabala 2 0
Кастро Алексис 1 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Меносси Лукас 1 0
Lucas Blondel 1 0
Agustin Obando 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 5 0
Фабра Франк 3 1
Фернандес Пол 4 0
Адвинкула Луис 3 0
Молинас Аарон 3 0
Бенедетто Дарио 2 0
Кампусано Хорман 2 0
Вилья Себастьян 2 0
Себальос Эсекиэль 2 0
Самбрано Очандарте 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Орсини Николас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Росси Агустин 1 0
Гонсалес Диего Эрнан 1 0
Alan Varela 1 0
Васкес Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
20%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
43%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

17
19
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
2
12%
3
16%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
5
29%
29%
4
21%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
6
35%
2
11%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
5
42%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
4
33%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2
Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 8 6 0 25 - 10 30
2. Ривер Плейт 13 8 2 3 29 - 11 26
3. Ньюэллс Олд Бойз 13 7 2 4 16 - 12 23
4. Дефенса и Хустисия 13 6 4 3 25 - 19 22
5. Аргентинос Хуниорс 13 6 4 3 19 - 15 22
6. Сармиенто 13 6 3 4 17 - 23 21
7. Химнасия Ла-Плата 13 6 3 4 21 - 19 21
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 13 5 2 6 10 - 11 17
10. Сан-Лоренсо 14 3 6 5 15 - 17 15
11. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
12. Патронато Парана 13 3 1 9 10 - 24 10
13. Атлетико Платенсе 13 2 4 7 11 - 21 10
14. Тальерес Кордоба 13 2 2 9 8 - 21 8

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 0:1 14 8 4 2 32 - 18 28
2. Бока Хуниорс 14 7 6 1 19 - 11 27
3. Альдосиви 14 6 2 6 17 - 16 20
4. Тигре 14 5 5 4 17 - 12 20
5. Барракас Централь 14 6 1 7 17 - 24 19
6. Уракан 14 5 3 6 17 - 19 18
7. Арсенал Саранди 3:3 14 3 8 3 20 - 19 17
8. Индепендьенте Авельянеда 14 3 7 4 17 - 18 16
9. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
10. Годой Крус 3:3 14 3 7 4 21 - 24 16
11. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
12. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
13. Росарио Сентраль 1:0 14 4 2 8 14 - 19 14
14. Сентраль Кордоба Росарио 13 3 5 5 14 - 20 14

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 15 - 7 11
6. Аргентинос Хуниорс 6 3 2 1 7 - 3 11
7. Химнасия Ла-Плата 6 3 2 1 8 - 7 11
8. Дефенса и Хустисия 6 1 4 1 9 - 9 7
9. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
10. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 5 - 8 7
11. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
12. Тальерес Кордоба 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 7 0 4 3 8 - 11 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 0:1 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 7 4 2 1 10 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Росарио Сентраль 1:0 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Индепендьенте Авельянеда 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Уракан 7 3 1 3 10 - 10 10
9. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
10. Барракас Централь 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Альдосиви 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Дефенса и Хустисия 7 5 0 2 16 - 10 15
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 6 2 2 2 5 - 7 8
9. Сармиенто 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Патронато Парана 6 2 0 4 6 - 11 6
11. Атлетико Платенсе 6 0 3 3 6 - 13 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 6 0 2 4 2 - 6 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 10 - 4 17
2. Эстудиантес Ла Плата 0:1 7 2 4 1 16 - 11 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 7 2 2 3 12 - 14 8
7. Уракан 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Арсенал Саранди 3:3 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
11. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
12. Росарио Сентраль 1:0 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Бенедетто Дарио бьет в цель!
    • Желтая карточка
      39'
      Lucas Blondel получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Кабрера Виктор уходит с поля. Оскар Саломон выходит вместо него
    • Желтая карточка
      27'
      Brian Abel Luciatti получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      4'
      Игнасио Фернандес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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