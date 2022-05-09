1:1
Первый тайм: 44'
1:0
11' ГолПарадела Хосе
1:1
14' ГолМансилья Брайан
14' Желтая карточкаПирес Леандро
38' Желтая карточкаHernan Lamberti
Ход матча
11'
1:0
14'
14'
38'
29
Гомес
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Гомес ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Ривер Плейт
Атлетико Платенсе
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|7 (1)
|0.5
|Зидан Энцо
|6 (3)
|0.43
|Кинтеро Хуан
|4 (3)
|0.29
|Симон Сантьяго
|2
|0.14
|Барко Эсекьель
|2
|0.14
|Суарес Матиас
|2
|0.14
|Почеттино Томас
|1
|0.07
|Де ла Крус Николас
|1
|0.07
|Эррера Марсело II
|1
|0.07
|Ромеро Брайан
|1
|0.07
|Диас Пауло
|1
|0.07
|Рохас Роберт
|1
|0.07
|Парадела Хосе
|1
|0.07
|Каско Милтон
|0
|0
|Гомес Элиас
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мансилья Брайан
|3
|0.21
|Кантерос Гектор
|2
|0.14
|Бергессио Гонсало
|2 (1)
|0.14
|Ivan Gomez
|2
|0.14
|Ignacio Schor
|1
|0.07
|Rodrigo Contreras
|1
|0.07
|Kevin Andrade
|1
|0.07
|Бертоло Николас
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Леандро
|4
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Гомес Элиас
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Сукулини Бруно
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергессио Гонсало
|3
|0
|Horacio Tijanovich
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Nicolas Morgantini
|3
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|3
|0
|Kevin Andrade
|3
|0
|Nicolas Delgadillo Godoy
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Mauro Bogado
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Juan Infante
|2
|0
|Hernan Lamberti
|1
|0
|Rodrigo Contreras
|1
|0
|Facundo Cardozo
|1
|0
|Мансилья Брайан
|1
|0
|Гонсалес Франц
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Juan Pablo Pignani
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
19%
1
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
3
43%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
19%
1
14%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
3
50%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Забито
14
5
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
4
80%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
30
12
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
3
10%
1
8%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
9
30%
3
25%
31-45
4
13%
2
17%
46-60
7
23%
1
8%
61-75
4
13%
5
42%
76-90
Пропущено
10
20
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
1
10%
6
30%
31-45
5
50%
3
15%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
1
10%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2
Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|8
|6
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Ривер Плейт
|1:1
|14
|8
|3
|3
|30 - 12
|27
|3.
|Дефенса и Хустисия
|14
|7
|4
|3
|26 - 19
|25
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|7
|3
|4
|24 - 20
|24
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|7.
|Сармиенто
|14
|6
|3
|5
|17 - 24
|21
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|2
|7
|11 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|14
|3
|6
|5
|15 - 17
|15
|11.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|14
|2
|5
|7
|12 - 22
|11
|12.
|Тальерес Кордоба
|14
|3
|2
|9
|9 - 21
|11
|13.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|14.
|Патронато Парана
|14
|3
|1
|10
|10 - 25
|10
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|4
|2
|33 - 20
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|14
|7
|6
|1
|19 - 11
|27
|3.
|Альдосиви
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|4.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|5.
|Барракас Централь
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|6.
|Уракан
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|14
|3
|8
|3
|20 - 19
|17
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|7
|4
|17 - 18
|16
|9.
|Колон
|13
|3
|7
|3
|17 - 17
|16
|10.
|Годой Крус
|3:3
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|11.
|Велес Сарсфилд
|13
|3
|6
|4
|11 - 11
|15
|12.
|Ланус
|13
|3
|5
|5
|14 - 15
|14
|13.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|7
|5
|0
|2
|8 - 5
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|5.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|Ривер Плейт
|1:1
|7
|3
|3
|1
|16 - 8
|12
|8.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|10.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Барракас Централь
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Колон
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|13.
|Годой Крус
|3:3
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Ривер Плейт
|1:1
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|7
|5
|0
|2
|16 - 10
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Сармиенто
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Патронато Парана
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|7
|0
|4
|3
|7 - 14
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|7
|0
|2
|5
|3 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|4
|1
|17 - 13
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|7.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Колон
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|0
|3
|3
|1 - 5
|3
|14.
|Ланус
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3