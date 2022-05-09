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  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ

2022
Ривер Плейт
1:1
Первый тайм: 44'
Атлетико Платенсе
0'
1:0
11' Гол
Парадела Хосе
1:1
14' Гол
Мансилья Брайан
14' Желтая карточка
Пирес Леандро
38' Желтая карточка
Hernan Lamberti
44'

Ход матча

11'
Парадела Хосе
1:0
14'
1:1
Мансилья Брайан
(Horacio Tijanovich)
14'
Пирес Леандро
 
38'
 
Hernan Lamberti
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Атлетико Платенсе
1.58
5.80
7.00
Все Коэффициенты
33
Центурион
Эзекиль
14
Пирес
Леандро
23
Маммана
Эмануэль
22
Пинола
Хавьер
II
31
Симон
Сантьяго
26
Парадела
Хосе
5
Сукулини
Бруно
8
Палавесино
Агустин
29
Гомес
Элиас
27
Cristian
Ferreira2
19
Ромеро
Брайан
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
26
Ignacio
Schor
14
Кантерос
Гектор
5
Hernan
Lamberti
35
Бертоло
Николас
18
Horacio
Tijanovich
11
Мансилья
Брайан
Ривер Плейт
3-5-1-1
Атлетико Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Атлетико Платенсе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
0:1
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 7 (1) 0.5
Зидан Энцо 6 (3) 0.43
Кинтеро Хуан 4 (3) 0.29
Симон Сантьяго 2 0.14
Барко Эсекьель 2 0.14
Суарес Матиас 2 0.14
Почеттино Томас 1 0.07
Де ла Крус Николас 1 0.07
Эррера Марсело II 1 0.07
Ромеро Брайан 1 0.07
Диас Пауло 1 0.07
Рохас Роберт 1 0.07
Парадела Хосе 1 0.07
Каско Милтон 0 0
Гомес Элиас 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мансилья Брайан 3 0.21
Кантерос Гектор 2 0.14
Бергессио Гонсало 2 (1) 0.14
Ivan Gomez 2 0.14
Ignacio Schor 1 0.07
Rodrigo Contreras 1 0.07
Kevin Andrade 1 0.07
Бертоло Николас 0 0
Juan Infante 0 0
Facundo Russo 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Леандро 4 0
Перес Энцо 2 0
Гомес Элиас 2 0
Диас Пауло 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Парадела Хосе 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Каско Милтон 1 0
Сукулини Бруно 1 0
Армани Франко 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Зидан Энцо 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергессио Гонсало 3 0
Horacio Tijanovich 3 0
Gaston Suso 3 0
Nicolas Morgantini 3 0
Haibrany Ruiz Diaz 3 0
Kevin Andrade 3 0
Nicolas Delgadillo Godoy 1 1
Бертоло Николас 2 0
Mauro Bogado 2 0
Ivan Gomez 2 0
Juan Infante 2 0
Hernan Lamberti 1 0
Rodrigo Contreras 1 0
Facundo Cardozo 1 0
Мансилья Брайан 1 0
Гонсалес Франц 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
19%
1
14%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
3
43%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
3
50%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Забито

14
5
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
4
80%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

30
12
15 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
3
10%
1
8%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
9
30%
3
25%
31-45
4
13%
2
17%
46-60
7
23%
1
8%
61-75
4
13%
5
42%
76-90

Пропущено

10
20
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
3
15%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
1
10%
6
30%
31-45
5
50%
3
15%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
1
10%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2
Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 8 6 0 25 - 10 30
2. Ривер Плейт 1:1 14 8 3 3 30 - 12 27
3. Дефенса и Хустисия 14 7 4 3 26 - 19 25
4. Аргентинос Хуниорс 14 7 4 3 21 - 16 25
5. Химнасия Ла-Плата 14 7 3 4 24 - 20 24
6. Ньюэллс Олд Бойз 14 7 2 5 17 - 15 23
7. Сармиенто 14 6 3 5 17 - 24 21
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 14 5 2 7 11 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 14 3 6 5 15 - 17 15
11. Атлетико Платенсе 1:1 14 2 5 7 12 - 22 11
12. Тальерес Кордоба 14 3 2 9 9 - 21 11
13. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
14. Патронато Парана 14 3 1 10 10 - 25 10

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 14 8 4 2 33 - 20 28
2. Бока Хуниорс 14 7 6 1 19 - 11 27
3. Альдосиви 14 6 2 6 17 - 16 20
4. Тигре 14 5 5 4 17 - 12 20
5. Барракас Централь 14 6 1 7 17 - 24 19
6. Уракан 14 5 3 6 17 - 19 18
7. Арсенал Саранди 3:3 14 3 8 3 20 - 19 17
8. Индепендьенте Авельянеда 14 3 7 4 17 - 18 16
9. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
10. Годой Крус 3:3 14 3 7 4 21 - 24 16
11. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
12. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
13. Росарио Сентраль 14 4 2 8 16 - 20 14
14. Сентраль Кордоба Росарио 13 3 5 5 14 - 20 14

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Аргентинос Хуниорс 7 4 2 1 9 - 4 14
5. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
6. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Ривер Плейт 1:1 7 3 3 1 16 - 8 12
8. Дефенса и Хустисия 7 2 4 1 10 - 9 10
9. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 6 - 9 10
10. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Атлетико Платенсе 1:1 7 2 1 4 5 - 8 7
12. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 7 0 4 3 8 - 11 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 7 4 2 1 10 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Росарио Сентраль 7 3 1 3 11 - 9 10
6. Индепендьенте Авельянеда 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Уракан 7 3 1 3 10 - 10 10
9. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
10. Барракас Централь 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Альдосиви 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Ривер Плейт 1:1 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Дефенса и Хустисия 7 5 0 2 16 - 10 15
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Сармиенто 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Патронато Парана 7 2 0 5 6 - 12 6
11. Атлетико Платенсе 1:1 7 0 4 3 7 - 14 4
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 7 0 2 5 3 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 10 - 4 17
2. Эстудиантес Ла Плата 7 2 4 1 17 - 13 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 7 2 2 3 12 - 14 8
7. Уракан 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Арсенал Саранди 3:3 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
11. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
12. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Атлетико Платенсе
1.58
5.80
7.00
Все Коэффициенты
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