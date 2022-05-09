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Аргентина: Лига професиональ

2022
Ривер Плейт
2:1
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
1:0
11' Гол
Парадела Хосе
1:1
14' Гол
Мансилья Брайан
14' Желтая карточка
Пирес Леандро
38' Желтая карточка
Hernan Lamberti
79' Желтая карточка
Де Оливера Хорхе
2:1
80' Пенальти
Альварес Хулиан
90'+6
33
Центурион
Эзекиль
14
Пирес
Леандро
23
Маммана
Эмануэль
22
Пинола
Хавьер
II
31
Симон
Сантьяго
26
Парадела
Хосе
5
Сукулини
Бруно
8
Палавесино
Агустин
29
Гомес
Элиас
27
Cristian
Ferreira2
19
Ромеро
Брайан
1
Де
Оливера
Хорхе
4
Augusto
Schott
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
26
Ignacio
Schor
14
Кантерос
Гектор
5
Hernan
Lamberti
35
Бертоло
Николас
18
Horacio
Tijanovich
11
Мансилья
Брайан
Ривер Плейт
3-5-1-1
Атлетико Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Атлетико Платенсе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
0:1
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 8 (2) 0.57
Зидан Энцо 6 (3) 0.43
Кинтеро Хуан 4 (3) 0.29
Симон Сантьяго 2 0.14
Барко Эсекьель 2 0.14
Суарес Матиас 2 0.14
Почеттино Томас 1 0.07
Де ла Крус Николас 1 0.07
Эррера Марсело II 1 0.07
Ромеро Брайан 1 0.07
Диас Пауло 1 0.07
Рохас Роберт 1 0.07
Парадела Хосе 1 0.07
Каско Милтон 0 0
Гомес Элиас 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мансилья Брайан 3 0.21
Кантерос Гектор 2 0.14
Бергессио Гонсало 2 (1) 0.14
Ivan Gomez 2 0.14
Ignacio Schor 1 0.07
Rodrigo Contreras 1 0.07
Kevin Andrade 1 0.07
Бертоло Николас 0 0
Horacio Tijanovich 0 0
Juan Infante 0 0
Facundo Russo 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Леандро 4 0
Перес Энцо 2 0
Гомес Элиас 2 0
Диас Пауло 2 0
Де ла Крус Николас 2 0
Парадела Хосе 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Каско Милтон 1 0
Сукулини Бруно 1 0
Армани Франко 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Зидан Энцо 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергессио Гонсало 3 0
Horacio Tijanovich 3 0
Gaston Suso 3 0
Nicolas Morgantini 3 0
Haibrany Ruiz Diaz 3 0
Kevin Andrade 3 0
Nicolas Delgadillo Godoy 1 1
Бертоло Николас 2 0
Mauro Bogado 2 0
Hernan Lamberti 2 0
Ivan Gomez 2 0
Juan Infante 2 0
Де Оливера Хорхе 1 0
Rodrigo Contreras 1 0
Facundo Cardozo 1 0
Мансилья Брайан 1 0
Гонсалес Франц 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Juan Pablo Pignani 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
8
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
22%
2
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
3
38%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
22%
1
13%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
14%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
3
43%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Забито

14
5
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
4
80%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

32
13
16 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
4
13%
2
15%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
9
28%
3
23%
31-45
4
13%
2
15%
46-60
7
22%
1
8%
61-75
5
16%
5
38%
76-90

Пропущено

11
22
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
9%
4
18%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
1
9%
6
27%
31-45
5
45%
3
14%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
1
9%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2
Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт - Эстрелла 1:4 Депортиво Насьональ - Ривер Плейт 5:0 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Ривер Плейт - Лаферрере 5:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 8 6 0 25 - 10 30
2. Ривер Плейт 14 9 2 3 31 - 12 29
3. Дефенса и Хустисия 14 7 4 3 26 - 19 25
4. Аргентинос Хуниорс 14 7 4 3 21 - 16 25
5. Химнасия Ла-Плата 14 7 3 4 24 - 20 24
6. Ньюэллс Олд Бойз 14 7 2 5 17 - 15 23
7. Сармиенто 14 6 3 5 17 - 24 21
8. Банфилд 13 5 3 5 17 - 14 18
9. Унион Санта-Фе 14 5 2 7 11 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 14 3 6 5 15 - 17 15
11. Тальерес Кордоба 14 3 2 9 9 - 21 11
12. Атлетико Тукуман 13 2 4 7 12 - 22 10
13. Патронато Парана 14 3 1 10 10 - 25 10
14. Атлетико Платенсе 14 2 4 8 12 - 23 10

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 14 8 4 2 33 - 20 28
2. Бока Хуниорс 14 7 6 1 19 - 11 27
3. Альдосиви 14 6 2 6 17 - 16 20
4. Тигре 14 5 5 4 17 - 12 20
5. Барракас Централь 14 6 1 7 17 - 24 19
6. Уракан 14 5 3 6 17 - 19 18
7. Арсенал Саранди 3:3 14 3 8 3 20 - 19 17
8. Индепендьенте Авельянеда 14 3 7 4 17 - 18 16
9. Колон 13 3 7 3 17 - 17 16
10. Годой Крус 3:3 14 3 7 4 21 - 24 16
11. Велес Сарсфилд 13 3 6 4 11 - 11 15
12. Ланус 13 3 5 5 14 - 15 14
13. Росарио Сентраль 14 4 2 8 16 - 20 14
14. Сентраль Кордоба Росарио 13 3 5 5 14 - 20 14

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Ривер Плейт 7 4 2 1 17 - 8 14
5. Аргентинос Хуниорс 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
7. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 11 - 8 14
8. Дефенса и Хустисия 7 2 4 1 10 - 9 10
9. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 6 - 9 10
10. Банфилд 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 5 - 8 7
12. Атлетико Тукуман 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 7 0 4 3 8 - 11 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 7 4 2 1 10 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Росарио Сентраль 7 3 1 3 11 - 9 10
6. Индепендьенте Авельянеда 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Уракан 7 3 1 3 10 - 10 10
9. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
10. Барракас Централь 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Альдосиви 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Колон 6 2 3 1 10 - 9 9
13. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 2 3 9 - 11 5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Дефенса и Хустисия 7 5 0 2 16 - 10 15
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Банфилд 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Сармиенто 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Патронато Парана 7 2 0 5 6 - 12 6
11. Атлетико Платенсе 7 0 3 4 7 - 15 3
12. Атлетико Тукуман 6 0 3 3 3 - 9 3
13. Унион Санта-Фе 7 0 2 5 3 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 10 - 4 17
2. Эстудиантес Ла Плата 7 2 4 1 17 - 13 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 7 2 2 3 12 - 14 8
7. Уракан 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Арсенал Саранди 3:3 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
11. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
12. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Велес Сарсфилд 6 0 3 3 1 - 5 3
14. Ланус 6 0 3 3 6 - 10 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Эрнан Ламберти получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Мансилья Брайан бьет в цель!
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Парадела Хосе бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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