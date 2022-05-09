3:2
Второй тайм: 52'
1:0
6' ГолRenzo Lopez
2:0
15' ГолNicolas Linares
20' Желтая карточкаJonathan Cabral
20' Желтая карточкаRenzo Lopez
2:1
26' ГолVictor Malcorra
31' Желтая карточкаBraian Aguirre
3:1
45' ПенальтиМартинес Алекс
45' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
45' Желтая карточкаМартинес Алекс
45' Красная карточкаКапроф Хуан
3:2
51' ГолБрагьери Диего
Ход матча
6'
1:0
15'
2:0
20'
20'
26'
2:1
31'
45'
3:1
45'
45'
45'
51'
3:2
36
Jose
Amado
12
Jonathan
Bay
16
Капроф
Хуан
31
Renzo
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Jose AmadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
14 Abel Bustos
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jorge Almiron
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Ланус
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|7 (1)
|0.5
|Риано Клаудио
|3
|0.21
|Мартинес Алекс
|2 (1)
|0.14
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.14
|Pablo Arganaraz
|1
|0.07
|Jonathan Bay
|1
|0.07
|Nicolas Linares
|1
|0.07
|Рамирес Иван
|0
|0
|Капроф Хуан
|0
|0
|Matias Ruiz Diaz
|0
|0
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0.21
|Жозе Густаво Санд
|2
|0.14
|Весприни Матиас
|2
|0.14
|Victor Malcorra
|1
|0.07
|Акоста Лаутаро
|1
|0.07
|Паскини Николас
|1
|0.07
|Braian Aguirre
|1
|0.07
|Валери Диего
|1
|0.07
|Maximiliano Gonzalez
|1
|0.07
|Angel Gonzalez II
|1
|0.07
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Renzo Lopez
|5
|0
|Jesus Soraire
|3
|0
|Лаба Матиас
|2
|0
|Рамос Гонсало
|2
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Мартинес Алекс
|2
|0
|Капроф Хуан
|0
|1
|Риано Клаудио
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Matias Di Benedetto
|1
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Pablo Arganaraz
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Abel Bustos
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
|Монтес Родриго
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Belmonte
|5
|0
|Весприни Матиас
|3
|0
|Facundo Perez
|3
|0
|Alexandro Bernabei
|3
|0
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Maximiliano Gonzalez
|2
|0
|Lautaro Morales
|2
|0
|Braian Aguirre
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|0
|1
|Брагьери Диего
|1
|0
|Fernando Monetti
|1
|0
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Brian Aguilar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
22%
2
40%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
3
27%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
4
36%
1
9%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
2
14%
3
23%
1-15
1
7%
4
31%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Пропущено
20
16
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
10%
5
31%
1-15
5
25%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
6
30%
2
13%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1
Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1
Ланус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1
Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|14
|8
|6
|0
|25 - 10
|30
|2.
|Ривер Плейт
|14
|9
|2
|3
|31 - 12
|29
|3.
|Дефенса и Хустисия
|14
|7
|4
|3
|26 - 19
|25
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|14
|7
|4
|3
|21 - 16
|25
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|14
|7
|3
|4
|24 - 20
|24
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|7.
|Сармиенто
|14
|6
|3
|5
|17 - 24
|21
|8.
|Банфилд
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|9.
|Унион Санта-Фе
|14
|5
|2
|7
|11 - 13
|17
|10.
|Сан-Лоренсо
|14
|3
|6
|5
|15 - 17
|15
|11.
|Тальерес Кордоба
|14
|3
|2
|9
|9 - 21
|11
|12.
|Атлетико Тукуман
|13
|2
|4
|7
|12 - 22
|10
|13.
|Патронато Парана
|14
|3
|1
|10
|10 - 25
|10
|14.
|Атлетико Платенсе
|14
|2
|4
|8
|12 - 23
|10
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|14
|8
|4
|2
|33 - 20
|28
|2.
|Бока Хуниорс
|14
|7
|6
|1
|19 - 11
|27
|3.
|Альдосиви
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|4.
|Тигре
|14
|5
|5
|4
|17 - 12
|20
|5.
|Барракас Централь
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|6.
|Уракан
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|7.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|14
|4
|6
|4
|12 - 11
|18
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|14
|3
|8
|3
|20 - 19
|17
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3:2
|14
|4
|5
|5
|17 - 22
|17
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|14
|3
|7
|4
|17 - 18
|16
|11.
|Колон
|0:1
|14
|3
|7
|4
|17 - 18
|16
|12.
|Годой Крус
|3:3
|14
|3
|7
|4
|21 - 24
|16
|13.
|Ланус
|2:3
|14
|3
|5
|6
|16 - 18
|14
|14.
|Росарио Сентраль
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|7
|5
|0
|2
|8 - 5
|15
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|3.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|10 - 2
|15
|4.
|Ривер Плейт
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Сармиенто
|7
|4
|2
|1
|11 - 14
|14
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|8.
|Дефенса и Хустисия
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|Тальерес Кордоба
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|10.
|Банфилд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|12.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|14.
|Сан-Лоренсо
|7
|0
|4
|3
|8 - 11
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|6
|0
|1
|16 - 7
|18
|2.
|Тигре
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|3.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Ланус
|2:3
|7
|3
|2
|2
|8 - 5
|11
|5.
|Росарио Сентраль
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|8.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Барракас Централь
|7
|3
|1
|3
|9 - 13
|10
|11.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Колон
|0:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|13.
|Годой Крус
|3:3
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3:2
|7
|2
|2
|3
|12 - 13
|8
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|2.
|Ривер Плейт
|7
|5
|0
|2
|14 - 4
|15
|3.
|Дефенса и Хустисия
|7
|5
|0
|2
|16 - 10
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Сармиенто
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Патронато Парана
|7
|2
|0
|5
|6 - 12
|6
|11.
|Атлетико Платенсе
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Унион Санта-Фе
|7
|0
|2
|5
|3 - 8
|2
|14.
|Тальерес Кордоба
|7
|0
|1
|6
|3 - 12
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|5
|2
|0
|10 - 4
|17
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|2
|4
|1
|17 - 13
|10
|3.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3:2
|7
|2
|3
|2
|5 - 9
|9
|5.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|8 - 11
|9
|6.
|Годой Крус
|3:3
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|7.
|Уракан
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|8.
|Арсенал Саранди
|3:3
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|9.
|Колон
|0:1
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|7
|1
|3
|3
|2 - 5
|6
|11.
|Тигре
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Росарио Сентраль
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Ланус
|2:3
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3