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Аргентина: Лига професиональ

2022
Сентраль Кордоба Росарио
3:3
Конец матча
Ланус
0'
1:0
6' Гол
Renzo Lopez
2:0
15' Гол
Nicolas Linares
20' Желтая карточка
Jonathan Cabral
20' Желтая карточка
Renzo Lopez
2:1
26' Гол
Victor Malcorra
31' Желтая карточка
Braian Aguirre
3:1
45' Пенальти
Мартинес Алекс
45' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
45' Желтая карточка
Мартинес Алекс
45' Красная карточка
Капроф Хуан
3:2
51' Гол
Брагьери Диего
3:3
53' Гол
Лопес Хосе Мануэль
82' Желтая карточка
Ди Пласидо Леонель
90'+4
1
Тоселли
Кристофер
36
Jose
Amado
20
Matias
Di
Benedetto
2
Fabio
Pereyra
12
Jonathan
Bay
7
Мартинес
Алекс
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
16
Капроф
Хуан
31
Renzo
Lopez
17
Lautaro
Morales
35
Braian
Aguirre
2
Jonathan
Cabral
6
Брагьери
Диего
21
Паскини
Николас
7
Акоста
Лаутаро
19
Maximiliano
Gonzalez
14
Samuel
Careaga
20
Victor
Malcorra
18
Спинелли
Клаудио
42
Лопес
Хосе
Мануэль
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Ланус
4-4-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Ланус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛП
2:1
К
1:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 7 (1) 0.5
Риано Клаудио 3 0.21
Мартинес Алекс 2 (1) 0.14
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.14
Pablo Arganaraz 1 0.07
Jonathan Bay 1 0.07
Nicolas Linares 1 0.07
Рамирес Иван 0 0
Капроф Хуан 0 0
Matias Ruiz Diaz 0 0
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хосе Мануэль 4 0.29
Жозе Густаво Санд 2 0.14
Весприни Матиас 2 0.14
Victor Malcorra 1 0.07
Акоста Лаутаро 1 0.07
Паскини Николас 1 0.07
Braian Aguirre 1 0.07
Валери Диего 1 0.07
Брагьери Диего 1 0.07
Maximiliano Gonzalez 1 0.07
Angel Gonzalez II 1 0.07
Ди Пласидо Леонель 0 0
Alexandro Bernabei 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Renzo Lopez 5 0
Jesus Soraire 3 0
Лаба Матиас 2 0
Рамос Гонсало 2 0
Franco Sbutoni 2 0
Мартинес Алекс 2 0
Капроф Хуан 0 1
Риано Клаудио 1 0
Francisco Grahl 1 0
Matias Di Benedetto 1 0
Francisco Gonzalez Metilli 1 0
Jonathan Bay 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Nicolas Linares 1 0
Pablo Arganaraz 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Abel Bustos 1 0
Deian Veron 1 0
Монтес Родриго 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Belmonte 5 0
Весприни Матиас 3 0
Facundo Perez 3 0
Alexandro Bernabei 3 0
Акоста Лаутаро 2 0
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Паскини Николас 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Maximiliano Gonzalez 2 0
Lautaro Morales 2 0
Braian Aguirre 2 0
Kevin Lomonaco 0 1
Брагьери Диего 1 0
Fernando Monetti 1 0
Victor Malcorra 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Жозе Густаво Санд 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Brian Aguilar 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
4
33%
2
25%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
5
36%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
4
29%
1
7%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
4
24%
3
19%
1-15
1
6%
5
31%
16-30
5
29%
29%
2
13%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
3
19%
76-90

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
9%
7
37%
1-15
6
26%
1
5%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
3
13%
3
16%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
5
22%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1
Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1
Ланус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1
Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 14 8 6 0 25 - 10 30
2. Ривер Плейт 14 9 2 3 31 - 12 29
3. Дефенса и Хустисия 14 7 4 3 26 - 19 25
4. Аргентинос Хуниорс 14 7 4 3 21 - 16 25
5. Химнасия Ла-Плата 14 7 3 4 24 - 20 24
6. Ньюэллс Олд Бойз 14 7 2 5 17 - 15 23
7. Банфилд 1:0 14 6 3 5 18 - 14 21
8. Сармиенто 14 6 3 5 17 - 24 21
9. Унион Санта-Фе 14 5 2 7 11 - 13 17
10. Сан-Лоренсо 14 3 6 5 15 - 17 15
11. Тальерес Кордоба 14 3 2 9 9 - 21 11
12. Патронато Парана 14 3 1 10 10 - 25 10
13. Атлетико Платенсе 14 2 4 8 12 - 23 10
14. Атлетико Тукуман 0:1 14 2 4 8 12 - 23 10

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 14 8 4 2 33 - 20 28
2. Бока Хуниорс 14 7 6 1 19 - 11 27
3. Альдосиви 14 6 2 6 17 - 16 20
4. Тигре 14 5 5 4 17 - 12 20
5. Барракас Централь 14 6 1 7 17 - 24 19
6. Уракан 14 5 3 6 17 - 19 18
7. Велес Сарсфилд 14 4 6 4 13 - 12 18
8. Арсенал Саранди 3:3 14 3 8 3 20 - 19 17
9. Индепендьенте Авельянеда 14 3 7 4 17 - 18 16
10. Колон 14 3 7 4 18 - 19 16
11. Годой Крус 3:3 14 3 7 4 21 - 24 16
12. Ланус 14 3 6 5 17 - 18 15
13. Сентраль Кордоба Росарио 14 3 6 5 17 - 23 15
14. Росарио Сентраль 14 4 2 8 16 - 20 14

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 7 5 0 2 8 - 5 15
2. Ньюэллс Олд Бойз 7 5 0 2 11 - 5 15
3. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 10 - 2 15
4. Ривер Плейт 7 4 2 1 17 - 8 14
5. Аргентинос Хуниорс 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Сармиенто 7 4 2 1 11 - 14 14
7. Химнасия Ла-Плата 7 4 2 1 11 - 8 14
8. Дефенса и Хустисия 7 2 4 1 10 - 9 10
9. Банфилд 1:0 7 3 1 3 11 - 8 10
10. Тальерес Кордоба 7 3 1 3 6 - 9 10
11. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 5 - 8 7
12. Атлетико Тукуман 0:1 7 2 1 4 9 - 13 7
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 13 4
14. Сан-Лоренсо 7 0 4 3 8 - 11 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 7 6 0 1 16 - 7 18
2. Тигре 7 4 2 1 10 - 4 14
3. Велес Сарсфилд 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Ланус 7 3 2 2 8 - 5 11
5. Росарио Сентраль 7 3 1 3 11 - 9 10
6. Индепендьенте Авельянеда 7 2 4 1 10 - 7 10
7. Арсенал Саранди 3:3 7 2 4 1 10 - 8 10
8. Уракан 7 3 1 3 10 - 10 10
9. Бока Хуниорс 7 2 4 1 9 - 7 10
10. Барракас Централь 7 3 1 3 9 - 13 10
11. Альдосиви 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Колон 7 2 3 2 11 - 11 9
13. Годой Крус 3:3 7 1 5 1 9 - 10 8
14. Сентраль Кордоба Росарио 7 1 3 3 12 - 14 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 15 - 8 15
2. Ривер Плейт 7 5 0 2 14 - 4 15
3. Дефенса и Хустисия 7 5 0 2 16 - 10 15
4. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 7 - 6 11
5. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 12 - 12 11
6. Банфилд 1:0 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Химнасия Ла-Плата 7 3 1 3 13 - 12 10
8. Ньюэллс Олд Бойз 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Сармиенто 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Патронато Парана 7 2 0 5 6 - 12 6
11. Атлетико Платенсе 7 0 3 4 7 - 15 3
12. Атлетико Тукуман 0:1 7 0 3 4 3 - 10 3
13. Унион Санта-Фе 7 0 2 5 3 - 8 2
14. Тальерес Кордоба 7 0 1 6 3 - 12 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 5 2 0 10 - 4 17
2. Эстудиантес Ла Плата 7 2 4 1 17 - 13 10
3. Альдосиви 7 3 1 3 10 - 9 10
4. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 5 - 9 9
5. Барракас Централь 7 3 0 4 8 - 11 9
6. Годой Крус 3:3 7 2 2 3 12 - 14 8
7. Уракан 7 2 2 3 7 - 9 8
8. Арсенал Саранди 3:3 7 1 4 2 10 - 11 7
9. Колон 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 3 - 6 6
11. Тигре 7 1 3 3 7 - 8 6
12. Индепендьенте Авельянеда 7 1 3 3 7 - 11 6
13. Ланус 7 0 4 3 9 - 13 4
14. Росарио Сентраль 7 1 1 5 5 - 11 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 57'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 53'
      УДАЛЕНИЕ! - Капроф Хуан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      52'
      Алехандро Мартинес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      50'
      Акоста Лаутаро получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Алехандро Мартинес из команды Сентраль Кордоба Росарио забивает с точки!
    • Желтая карточка
      31'
      Брайан Агирре получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Виктор Малькорра бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Renzo Lopez получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Йонатан Кабраль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Николас Линарес бьет в цель!
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Renzo Lopez бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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